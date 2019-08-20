Якісь тупі і вчаться в вузах без військової кафедри ?
За кордон гроші є , а вчитися в пристойному університеті немає ?и
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:17
Re: Політичні дискусії
Якісь тупі і вчаться в вузах без військової кафедри ?
За кордон гроші є , а вчитися в пристойному університеті немає ?и
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:18
Возвращаются те, кто "не нашли" себя там - такие тоже есть. Остаются самые пробивные, активные, зубастые и.... молодые.
Много Вы видели вернувшихся назад двадцати-двадцатипятилеток?
Я ни одного такого случая не знаю. Хотя нет, знаю... пару человек депортировали к нам обратно из Польши - одну барышню за кражу в магазине, второго за пьяный ночной дебош.
Так сказать, отрицательный отбор в действии
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:19
С другой стороны у них и претензий меньше к украинской государственности - это бзик преимущественно русских россиян. Те же чеченцы - лишь временные "союзники" питерских и их политики. Ну да ладно.
Чисто демографически, генетическое разнообразие - это хорошо. Ярчайший тому пример - США. Поэтому, Faceless, привлечение иммигрантов - шаг, имеющий больше преимуществ, чем недостатков. И да - жаль, что в Украину из-за низкого уровня доходов они не едут...
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