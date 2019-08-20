Якісь тупі і вчаться в вузах без військової кафедри ?
За кордон гроші є , а вчитися в пристойному університеті немає ?и
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:17
Re: Політичні дискусії
Якісь тупі і вчаться в вузах без військової кафедри ?
За кордон гроші є , а вчитися в пристойному університеті немає ?и
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:18
Возвращаются те, кто "не нашли" себя там - такие тоже есть. Остаются самые пробивные, активные, зубастые и.... молодые.
Много Вы видели вернувшихся назад двадцати-двадцатипятилеток?
Я ни одного такого случая не знаю. Хотя нет, знаю... пару человек депортировали к нам обратно из Польши - одну барышню за кражу в магазине, второго за пьяный ночной дебош.
Так сказать, отрицательный отбор в действии
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:19
С другой стороны у них и претензий меньше к украинской государственности - это бзик преимущественно русских россиян. Те же чеченцы - лишь временные "союзники" питерских и их политики. Ну да ладно.
Чисто демографически, генетическое разнообразие - это хорошо. Ярчайший тому пример - США. Поэтому, Faceless, привлечение иммигрантов - шаг, имеющий больше преимуществ, чем недостатков. И да - жаль, что в Украину из-за низкого уровня доходов они не едут...
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:28
Военная кафедра сейчас платная в ВУЗах. Доходит до смешного - на военном факультете в киевском медуниверситете военная кафедра... та-дамммм! тоже платная.
Для условной семьи из условного Переяслава проживание и содержание студента в Киеве ничем не дороже, чем те же самые расходы в Польше, зато ребенок получает признаваемый во всей Европе диплом, вид на жительство в ЕС и забывает о военкоме навсегда
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:33
Ярчайший пример до тех пор, пока США остаются сверхдержавой. Как только они ослабнут, все межэтнические противоречия сами вылезут наружу или им "помогут")))
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:55
странно, вон товарищ SMOKE утверждает, что уровень жизни в Украине и России одинаковый. В Россию мигранты едут точно.
То ли мигранты не знают что у нас можно лихо разжиться, то ли товарищ SMOKE трохи привирает.
Есть еще вариант, что у нас суровая миграционная служба/контроль, но я даже не подозревал о существовании такового
Додано: Сер 21 сер, 2019 13:59
Если едешь в Украину работать - суровая, если квартиры чистить или там запаркованные авто вскрывать по ночам - то не очень)))
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:02
Ну - не знаю , коло спілкування у мене інше , - всі вчаться тут . Який смисл рухатися "на перекладних" Польща - Німеччина ( чи там Нідерланди/Франція/Данія ) - з метою асимілюватися десь там - мені незрозуміло . Нормально працюючому і тут непогано живеться - навіть в наші не дуже тихі часи , та й набагато легше і кар"єру будувати , якщо є таке бажання ... Не кажучи вже про те , що людина , яка боїться армії не викликає поваги по-простому ...
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:26
Социальные противоречия гораздо сильнее этнических. И не только в США. Исключения, разумеется, есть - мусульмане достаточно плохо уживаются с христианами, да и между собой тоже (сунниты и шииты). Межэтническую вражду провоцирует религия. И достаточно просто держать ее подальше от государственной политики - быть сверхдержавой для этого совсем необязательно. Примеров масса!
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:31
Это не простой вопрос.
Кроме кнута (военная обязанность), должен быть и пряник.
В Израиле служба в армии по призыву дает очень большие преимущества (вынесем за скобки то, что слова "защита Родины" для них значит значительно больше, чем для большинства украинцев).
А что дает армия нашим призывникам, кроме 1-2 лет дедовщины и ужасных бытовых условий?Кстати, в училища и военные университеты идут охотно. Причина, конечно, понятна: в массе это выходцы из малых городков и сел.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
|