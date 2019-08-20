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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:17

Re: Політичні дискусії

Якісь тупі і вчаться в вузах без військової кафедри ?
За кордон гроші є , а вчитися в пристойному університеті немає ?и
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:18

  Faceless написав:Ну во первых, это расчет на коленке, я не претендую на высокую точность.
Во-вторых, "значительная доля" это пустые слова. Выезжают и молодые, и среднего возраста, и даже те, кому за 40, при этом реально выезжают (а не временно на заработки) на порядок меньше общей массы, и часть из них даже возвращается спустя пару лет.

Возвращаются те, кто "не нашли" себя там - такие тоже есть. Остаются самые пробивные, активные, зубастые и.... молодые.
Много Вы видели вернувшихся назад двадцати-двадцатипятилеток?
Я ни одного такого случая не знаю. Хотя нет, знаю... пару человек депортировали к нам обратно из Польши - одну барышню за кражу в магазине, второго за пьяный ночной дебош.
Так сказать, отрицательный отбор в действии
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:19

  freeze написав:
Faceless написав:
  ЛАД написав:они более-менее успешно решают свою проблему за счёт притока людей из бывших союзных республик - Узбекистана, Казахстана и др.

Одну решают, другую создают. Но то такое.


Чем больше монголоидов и абреков в РФ, тем хуже для Украины, эти ребята без особых сантиментов


С другой стороны у них и претензий меньше к украинской государственности - это бзик преимущественно русских россиян. Те же чеченцы - лишь временные "союзники" питерских и их политики. Ну да ладно.

Чисто демографически, генетическое разнообразие - это хорошо. Ярчайший тому пример - США. Поэтому, Faceless, привлечение иммигрантов - шаг, имеющий больше преимуществ, чем недостатков. И да - жаль, что в Украину из-за низкого уровня доходов они не едут...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:28

  Puente написав:Якісь тупі і вчаться в вузах без військової кафедри ?
За кордон гроші є , а вчитися в пристойному університеті немає ?и

Военная кафедра сейчас платная в ВУЗах. Доходит до смешного - на военном факультете в киевском медуниверситете военная кафедра... та-дамммм! тоже платная.
Для условной семьи из условного Переяслава проживание и содержание студента в Киеве ничем не дороже, чем те же самые расходы в Польше, зато ребенок получает признаваемый во всей Европе диплом, вид на жительство в ЕС и забывает о военкоме навсегда
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:33

  zРадио написав:

Чисто демографически, генетическое разнообразие - это хорошо. Ярчайший тому пример - США. Поэтому, Faceless, привлечение иммигрантов - шаг, имеющий больше преимуществ, чем недостатков. И да - жаль, что в Украину из-за низкого уровня доходов они не едут...

Ярчайший пример до тех пор, пока США остаются сверхдержавой. Как только они ослабнут, все межэтнические противоречия сами вылезут наружу или им "помогут")))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:55

  zРадио написав:.. что в Украину из-за низкого уровня доходов они не едут...

странно, вон товарищ SMOKE утверждает, что уровень жизни в Украине и России одинаковый. В Россию мигранты едут точно.
То ли мигранты не знают что у нас можно лихо разжиться, то ли товарищ SMOKE трохи привирает.
Есть еще вариант, что у нас суровая миграционная служба/контроль, но я даже не подозревал о существовании такового
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:59

  sequence написав:
  zРадио написав:.. что в Украину из-за низкого уровня доходов они не едут...

странно, вон товарищ SMOKE утверждает, что уровень жизни в Украине и России одинаковый. В Россию мигранты едут точно.
То ли мигранты не знают что у нас можно лихо разжиться, то ли товарищ SMOKE трохи привирает.
Есть еще вариант, что у нас суровая миграционная служба/контроль, но я даже не подозревал о существовании такового

Если едешь в Украину работать - суровая, если квартиры чистить или там запаркованные авто вскрывать по ночам - то не очень)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:02

  antey1969 написав:
  Puente написав:Якісь тупі і вчаться в вузах без військової кафедри ?
За кордон гроші є , а вчитися в пристойному університеті немає ?и

Военная кафедра сейчас платная в ВУЗах. Доходит до смешного - на военном факультете в киевском медуниверситете военная кафедра... та-дамммм! тоже платная.
Для условной семьи из условного Переяслава проживание и содержание студента в Киеве ничем не дороже, чем те же самые расходы в Польше, зато ребенок получает признаваемый во всей Европе диплом, вид на жительство в ЕС и забывает о военкоме навсегда

Ну - не знаю , коло спілкування у мене інше , - всі вчаться тут . Який смисл рухатися "на перекладних" Польща - Німеччина ( чи там Нідерланди/Франція/Данія ) - з метою асимілюватися десь там - мені незрозуміло . Нормально працюючому і тут непогано живеться - навіть в наші не дуже тихі часи , та й набагато легше і кар"єру будувати , якщо є таке бажання ... Не кажучи вже про те , що людина , яка боїться армії не викликає поваги по-простому ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:26

  antey1969 написав:
  zРадио написав:

Чисто демографически, генетическое разнообразие - это хорошо. Ярчайший тому пример - США. Поэтому, Faceless, привлечение иммигрантов - шаг, имеющий больше преимуществ, чем недостатков. И да - жаль, что в Украину из-за низкого уровня доходов они не едут...

Ярчайший пример до тех пор, пока США остаются сверхдержавой. Как только они ослабнут, все межэтнические противоречия сами вылезут наружу или им "помогут")))


Социальные противоречия гораздо сильнее этнических. И не только в США. Исключения, разумеется, есть - мусульмане достаточно плохо уживаются с христианами, да и между собой тоже (сунниты и шииты). Межэтническую вражду провоцирует религия. И достаточно просто держать ее подальше от государственной политики - быть сверхдержавой для этого совсем необязательно. Примеров масса!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:31

  Puente написав:Не кажучи вже про те , що людина , яка боїться армії не викликає поваги по-простому ...

Это не простой вопрос.
Кроме кнута (военная обязанность), должен быть и пряник.

В Израиле служба в армии по призыву дает очень большие преимущества (вынесем за скобки то, что слова "защита Родины" для них значит значительно больше, чем для большинства украинцев).
А что дает армия нашим призывникам, кроме 1-2 лет дедовщины и ужасных бытовых условий?Кстати, в училища и военные университеты идут охотно. Причина, конечно, понятна: в массе это выходцы из малых городков и сел.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
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