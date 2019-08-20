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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3826382738283829

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:50

  Puente написав:
  antey1969 написав:
  Puente написав:Якісь тупі і вчаться в вузах без військової кафедри ?
За кордон гроші є , а вчитися в пристойному університеті немає ?и

Военная кафедра сейчас платная в ВУЗах. Доходит до смешного - на военном факультете в киевском медуниверситете военная кафедра... та-дамммм! тоже платная.
Для условной семьи из условного Переяслава проживание и содержание студента в Киеве ничем не дороже, чем те же самые расходы в Польше, зато ребенок получает признаваемый во всей Европе диплом, вид на жительство в ЕС и забывает о военкоме навсегда

Ну - не знаю , коло спілкування у мене інше , - всі вчаться тут . Який смисл рухатися "на перекладних" Польща - Німеччина ( чи там Нідерланди/Франція/Данія ) - з метою асимілюватися десь там - мені незрозуміло . Нормально працюючому і тут непогано живеться - навіть в наші не дуже тихі часи , та й набагато легше і кар"єру будувати , якщо є таке бажання ... Не кажучи вже про те , що людина , яка боїться армії не викликає поваги по-простому ...

Про службу в армии согласен (правда, с учётом замечаний Starikan"а).
Остальное ... не знаю.
У меня достаточно примеров детей оставшихся здесь и уехавших в своё время за границу. Знаю прекрасно живущих здесь (но при этом подумывающих о выезде :) ), но в среднем выехавшие живут заметно лучше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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