Puente написав:antey1969 написав:
Военная кафедра сейчас платная в ВУЗах. Доходит до смешного - на военном факультете в киевском медуниверситете военная кафедра... та-дамммм! тоже платная.
Для условной семьи из условного Переяслава проживание и содержание студента в Киеве ничем не дороже, чем те же самые расходы в Польше, зато ребенок получает признаваемый во всей Европе диплом, вид на жительство в ЕС и забывает о военкоме навсегда
Ну - не знаю , коло спілкування у мене інше , - всі вчаться тут . Який смисл рухатися "на перекладних" Польща - Німеччина ( чи там Нідерланди/Франція/Данія ) - з метою асимілюватися десь там - мені незрозуміло . Нормально працюючому і тут непогано живеться - навіть в наші не дуже тихі часи , та й набагато легше і кар"єру будувати , якщо є таке бажання ... Не кажучи вже про те , що людина , яка боїться армії не викликає поваги по-простому ...
Про службу в армии согласен (правда, с учётом замечаний Starikan"а).
Остальное ... не знаю.
У меня достаточно примеров детей оставшихся здесь и уехавших в своё время за границу. Знаю прекрасно живущих здесь (но при этом подумывающих о выезде ), но в среднем выехавшие живут заметно лучше.