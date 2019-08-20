Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Якісь тупі і вчаться в вузах без військової кафедри ? За кордон гроші є , а вчитися в пристойному університеті немає ?и
Военная кафедра сейчас платная в ВУЗах. Доходит до смешного - на военном факультете в киевском медуниверситете военная кафедра... та-дамммм! тоже платная. Для условной семьи из условного Переяслава проживание и содержание студента в Киеве ничем не дороже, чем те же самые расходы в Польше, зато ребенок получает признаваемый во всей Европе диплом, вид на жительство в ЕС и забывает о военкоме навсегда
А смысл сейчас в военной кафедре ? Если без кафедры юноша может перекантоваться до 27 лет и спать спокойно. А после вуза, где ты окончил военную кафедру, да еще за оплату, могут призвать до 40 лет, одна радость лейтенантом
Faceless написав:Ну во первых, это расчет на коленке, я не претендую на высокую точность. Во-вторых, "значительная доля" это пустые слова. Выезжают и молодые, и среднего возраста, и даже те, кому за 40, при этом реально выезжают (а не временно на заработки) на порядок меньше общей массы, и часть из них даже возвращается спустя пару лет.
Возвращаются те, кто "не нашли" себя там - такие тоже есть. Остаются самые пробивные, активные, зубастые и.... молодые. Много Вы видели вернувшихся назад двадцати-двадцатипятилеток? Я ни одного такого случая не знаю. Хотя нет, знаю... пару человек депортировали к нам обратно из Польши - одну барышню за кражу в магазине, второго за пьяный ночной дебош. Так сказать, отрицательный отбор в действии
Не обязательно те, кто не нашли. Есть те, кому просто подвернулся "вкусный" вариант дома
Faceless написав:Одну решают, другую создают. Но то такое.
Чем больше монголоидов и абреков в РФ, тем хуже для Украины, эти ребята без особых сантиментов
С другой стороны у них и претензий меньше к украинской государственности - это бзик преимущественно русских россиян. Те же чеченцы - лишь временные "союзники" питерских и их политики. Ну да ладно.
Чисто демографически, генетическое разнообразие - это хорошо. Ярчайший тому пример - США. Поэтому, Faceless, привлечение иммигрантов - шаг, имеющий больше преимуществ, чем недостатков. И да - жаль, что в Украину из-за низкого уровня доходов они не едут...
А мне как раз не жаль, что сюда не едут из средней Азии. И уж без их "генетического разнообразия" обойдёмся. Пусть россиянцы радуются своему счастью