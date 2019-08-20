Додано: Сер 21 сер, 2019 16:46

Faceless написав: А мне как раз не жаль, что сюда не едут из средней Азии. И уж без их "генетического разнообразия" обойдёмся. Пусть россиянцы радуются своему счастью А мне как раз не жаль, что сюда не едут из средней Азии. И уж без их "генетического разнообразия" обойдёмся. Пусть россиянцы радуются своему счастью

Отдает ксенофобией, ИМХО. Но настаивать не стану.Тут приехало кое-что действительно интересное - исследование ratinggroup о патриотизме. Предлагаю обсудить.Некоторые форумчане здесь системно разжигают, что, мол, не может быть двуязычного, а уж тем более русскоязычного патриота Украины. Так вот - получите, распишитесь. Патриотизм доминирует во всех языковых группах, а между украиноязычными и двуязычными разница вообще в пределах погрешности.Еще одно интересное наблюдение - уровень патриотизма коррелирует с возрастом. Чаще других объявляют себя патриотами экс-совки. А молодежь эта самоассоциация беспокоит меньше.