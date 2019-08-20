RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3827382838293830>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:58

  zРадио написав: Зображення

ВОЗ дает заметно лучшие результаты ожидаемой продолжительности жизни в момент рождения (данные за 2016 год)
Украина 72.5, муж 67.6, жен 77.1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B8

Но это дело темное, не вполне понятно, как можно это рассчитать, кроме какой-то экстраполяции.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
2
 
Повідомлень: 16102
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1520 раз.
Подякували: 2483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:59

Re: Політичні дискусії

antey1969 написав:
  Puente написав:Якісь тупі і вчаться в вузах без військової кафедри ?
За кордон гроші є , а вчитися в пристойному університеті немає ?и

Военная кафедра сейчас платная в ВУЗах. Доходит до смешного - на военном факультете в киевском медуниверситете военная кафедра... та-дамммм! тоже платная.
Для условной семьи из условного Переяслава проживание и содержание студента в Киеве ничем не дороже, чем те же самые расходы в Польше, зато ребенок получает признаваемый во всей Европе диплом, вид на жительство в ЕС и забывает о военкоме навсегда


А смысл сейчас в военной кафедре ? Если без кафедры юноша может перекантоваться до 27 лет и спать спокойно.
А после вуза, где ты окончил военную кафедру, да еще за оплату, могут призвать до 40 лет, одна радость лейтенантом
freeze
4
 
Повідомлень: 12582
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3630 раз.
Подякували: 5285 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:05

Re: Політичні дискусії

antey1969 написав:
  Faceless написав:Ну во первых, это расчет на коленке, я не претендую на высокую точность.
Во-вторых, "значительная доля" это пустые слова. Выезжают и молодые, и среднего возраста, и даже те, кому за 40, при этом реально выезжают (а не временно на заработки) на порядок меньше общей массы, и часть из них даже возвращается спустя пару лет.

Возвращаются те, кто "не нашли" себя там - такие тоже есть. Остаются самые пробивные, активные, зубастые и.... молодые.
Много Вы видели вернувшихся назад двадцати-двадцатипятилеток?
Я ни одного такого случая не знаю. Хотя нет, знаю... пару человек депортировали к нам обратно из Польши - одну барышню за кражу в магазине, второго за пьяный ночной дебош.
Так сказать, отрицательный отбор в действии
Не обязательно те, кто не нашли. Есть те, кому просто подвернулся "вкусный" вариант дома
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25381
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 5964 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:12

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:
  freeze написав:
Faceless написав:Одну решают, другую создают. Но то такое.


Чем больше монголоидов и абреков в РФ, тем хуже для Украины, эти ребята без особых сантиментов


С другой стороны у них и претензий меньше к украинской государственности - это бзик преимущественно русских россиян. Те же чеченцы - лишь временные "союзники" питерских и их политики. Ну да ладно.

Чисто демографически, генетическое разнообразие - это хорошо. Ярчайший тому пример - США. Поэтому, Faceless, привлечение иммигрантов - шаг, имеющий больше преимуществ, чем недостатков. И да - жаль, что в Украину из-за низкого уровня доходов они не едут...
А мне как раз не жаль, что сюда не едут из средней Азии. И уж без их "генетического разнообразия" обойдёмся. Пусть россиянцы радуются своему счастью
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25381
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 5964 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:38

  Faceless написав:
Чем больше монголоидов и абреков в РФ, тем хуже для Украины, эти ребята без особых сантиментов
А мне как раз не жаль, что сюда не едут из средней Азии. И уж без их "генетического разнообразия" обойдёмся. Пусть россиянцы радуются своему счастью
[/quote]


Кстати я за то что-бы ехали сюда со Средней Азии и даже с Африки.
Только конечно не все подряд. В Германии встречал очень достойных людей с этих краев.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 661
З нами з: 19.09.14
Подякував: 938 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:46

  Faceless написав:А мне как раз не жаль, что сюда не едут из средней Азии. И уж без их "генетического разнообразия" обойдёмся. Пусть россиянцы радуются своему счастью


Отдает ксенофобией, ИМХО. Но настаивать не стану.

Тут приехало кое-что действительно интересное - исследование ratinggroup о патриотизме. Предлагаю обсудить.

Некоторые форумчане здесь системно разжигают, что, мол, не может быть двуязычного, а уж тем более русскоязычного патриота Украины. Так вот - получите, распишитесь. Патриотизм доминирует во всех языковых группах, а между украиноязычными и двуязычными разница вообще в пределах погрешности.

Еще одно интересное наблюдение - уровень патриотизма коррелирует с возрастом. Чаще других объявляют себя патриотами экс-совки. А молодежь эта самоассоциация беспокоит меньше.

Зображення



Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3249
З нами з: 02.05.18
Подякував: 766 раз.
Подякували: 1833 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:00

  Puente написав:Не кажучи вже про те , що людина , яка боїться армії не викликає поваги по-простому ...

Как это Вы лихо одним предложением отказали в уважении 80+% молодежи призывного возраста.)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8658
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 2289 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:06

Кстати, что там сказал Зе по поводу встречи во Франции?

Высказал одобрение, высказал неодобрение? Или слишком занят шаурмой и медовым месяцем с Богданом? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4747
З нами з: 07.04.17
Подякував: 427 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:14

  Sommer написав:Или слишком занят шаурмой и медовым месяцем с Богданом? :mrgreen:


И кто из вас двоих - шут? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3249
З нами з: 02.05.18
Подякував: 766 раз.
Подякували: 1833 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:26

  Faceless написав:..............
А мне как раз не жаль, что сюда не едут из средней Азии. И уж без их "генетического разнообразия" обойдёмся. Пусть россиянцы радуются своему счастью

Может, это и хорошо, что не едут, вот только вопрос, кто здесь работать будет?
Украина последние годы пошла по пути Прибалтики - всё больше людей стремятся (уезжают?) на Запад.
При этом у наших мигрантов на Западе не возникает никаких моральных, религиозных или др. проблем для оседания на Западе в отличие от всяких азиатов или африканцев. Есть некоторые психологические, но не очень существенные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13860
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4237 раз.
Подякували: 3929 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3827382838293830>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14582)
21.08.2019 18:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.