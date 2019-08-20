ВОЗ дает заметно лучшие результаты ожидаемой продолжительности жизни в момент рождения (данные за 2016 год)
Украина 72.5, муж 67.6, жен 77.1
Но это дело темное, не вполне понятно, как можно это рассчитать, кроме какой-то экстраполяции.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:58
ВОЗ дает заметно лучшие результаты ожидаемой продолжительности жизни в момент рождения (данные за 2016 год)
Украина 72.5, муж 67.6, жен 77.1
Но это дело темное, не вполне понятно, как можно это рассчитать, кроме какой-то экстраполяции.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:59
Re: Політичні дискусії
А смысл сейчас в военной кафедре ? Если без кафедры юноша может перекантоваться до 27 лет и спать спокойно.
А после вуза, где ты окончил военную кафедру, да еще за оплату, могут призвать до 40 лет, одна радость лейтенантом
Додано: Сер 21 сер, 2019 15:05
Re: Політичні дискусії
Не обязательно те, кто не нашли. Есть те, кому просто подвернулся "вкусный" вариант дома
Додано: Сер 21 сер, 2019 16:12
Re: Політичні дискусії
А мне как раз не жаль, что сюда не едут из средней Азии. И уж без их "генетического разнообразия" обойдёмся. Пусть россиянцы радуются своему счастью
Додано: Сер 21 сер, 2019 16:38
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Кстати я за то что-бы ехали сюда со Средней Азии и даже с Африки.
Только конечно не все подряд. В Германии встречал очень достойных людей с этих краев.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Сер 21 сер, 2019 16:46
Отдает ксенофобией, ИМХО. Но настаивать не стану.
Тут приехало кое-что действительно интересное - исследование ratinggroup о патриотизме. Предлагаю обсудить.
Некоторые форумчане здесь системно разжигают, что, мол, не может быть двуязычного, а уж тем более русскоязычного патриота Украины. Так вот - получите, распишитесь. Патриотизм доминирует во всех языковых группах, а между украиноязычными и двуязычными разница вообще в пределах погрешности.
Еще одно интересное наблюдение - уровень патриотизма коррелирует с возрастом. Чаще других объявляют себя патриотами экс-совки. А молодежь эта самоассоциация беспокоит меньше.
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:00
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:06
Кстати, что там сказал Зе по поводу встречи во Франции?
Высказал одобрение, высказал неодобрение? Или слишком занят шаурмой и медовым месяцем с Богданом?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:14
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:26
Может, это и хорошо, что не едут, вот только вопрос, кто здесь работать будет?
Украина последние годы пошла по пути Прибалтики - всё больше людей стремятся (уезжают?) на Запад.
При этом у наших мигрантов на Западе не возникает никаких моральных, религиозных или др. проблем для оседания на Западе в отличие от всяких азиатов или африканцев. Есть некоторые психологические, но не очень существенные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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