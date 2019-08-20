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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3827382838293830 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 21 сер, 2019 17:46 Faceless написав: А мне как раз не жаль, что сюда не едут из средней Азии. И уж без их "генетического разнообразия" обойдёмся. Пусть россиянцы радуются своему счастью А мне как раз не жаль, что сюда не едут из средней Азии. И уж без их "генетического разнообразия" обойдёмся. Пусть россиянцы радуются своему счастью



Средней Азии в Киеве по личным впечатлениям пока немного, меньше чем суданцев, арабов,китайцев.В основном студенты из Туркмении и Узбекистана.

А вот с Закавказья полно. Рестораны под грузинами и армянами, на рынках полно азербайджанцев.

Есть и с Северного Кавказа, особенно из Чечни. Средней Азии в Киеве по личным впечатлениям пока немного, меньше чем суданцев, арабов,китайцев.В основном студенты из Туркмении и Узбекистана.А вот с Закавказья полно. Рестораны под грузинами и армянами, на рынках полно азербайджанцев.Есть и с Северного Кавказа, особенно из Чечни. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1698 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 17:52 zРадио написав: Sommer написав: Или слишком занят шаурмой и медовым месяцем с Богданом? Или слишком занят шаурмой и медовым месяцем с Богданом?



И кто из вас двоих - шут? И кто из вас двоих - шут?



Если я прилюдно не играл хером на пианино... то ответ очевидный. Если я прилюдно не играл хером на пианино... то ответ очевидный. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4747 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 17:55 Starikan написав: Puente написав: Не кажучи вже про те , що людина , яка боїться армії не викликає поваги по-простому ... Не кажучи вже про те , що людина , яка боїться армії не викликає поваги по-простому ...

Это не простой вопрос.

Кроме кнута (военная обязанность), должен быть и пряник.



В Израиле служба в армии по призыву дает очень большие преимущества (вынесем за скобки то, что слова "защита Родины" для них значит значительно больше, чем для большинства украинцев).

А что дает армия нашим призывникам, кроме 1-2 лет дедовщины и ужасных бытовых условий?Кстати, в училища и военные университеты идут охотно. Причина, конечно, понятна: в массе это выходцы из малых городков и сел. Это не простой вопрос.Кроме кнута (военная обязанность), должен быть и пряник.В Израиле служба в армии по призыву дает очень большие преимущества (вынесем за скобки то, что слова "защита Родины" для них значит значительно больше, чем для большинства украинцев).А что дает армия нашим призывникам, кроме 1-2 лет дедовщины и ужасных бытовых условий?Кстати, в училища и военные университеты идут охотно. Причина, конечно, понятна: в массе это выходцы из малых городков и сел.



Согласен полностью.

Но уже и в Израиле начались изменения,т.к. появились косящие от армии.

Причин несколько - от беззубой, деморализующей армию политики правительства потакающих арабам Иудеи и Газы до изменений за последние 20 лет в экономике.

Например, есть серьезная проблема с офицерскими кадрами врачей кроме стоматологов. В 90-х когда приехала большая алия работу врача можно было найти только в армии ( сейчас это осталось у стоматолов) и зарплаты тогда в армии были выше чем на гражданке. Согласен полностью.Но уже и в Израиле начались изменения,т.к. появились косящие от армии.Причин несколько - от беззубой, деморализующей армию политики правительства потакающих арабам Иудеи и Газы до изменений за последние 20 лет в экономике.Например, есть серьезная проблема с офицерскими кадрами врачей кроме стоматологов. В 90-х когда приехала большая алия работу врача можно было найти только в армии ( сейчас это осталось у стоматолов) и зарплаты тогда в армии были выше чем на гражданке. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1698 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 495 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3827382838293830 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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