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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3827382838293830

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:46

  Faceless написав:А мне как раз не жаль, что сюда не едут из средней Азии. И уж без их "генетического разнообразия" обойдёмся. Пусть россиянцы радуются своему счастью


Средней Азии в Киеве по личным впечатлениям пока немного, меньше чем суданцев, арабов,китайцев.В основном студенты из Туркмении и Узбекистана.
А вот с Закавказья полно. Рестораны под грузинами и армянами, на рынках полно азербайджанцев.
Есть и с Северного Кавказа, особенно из Чечни.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:52

  zРадио написав:
  Sommer написав:Или слишком занят шаурмой и медовым месяцем с Богданом? :mrgreen:


И кто из вас двоих - шут?


Если я прилюдно не играл хером на пианино... то ответ очевидный.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:55

  Starikan написав:
  Puente написав:Не кажучи вже про те , що людина , яка боїться армії не викликає поваги по-простому ...

Это не простой вопрос.
Кроме кнута (военная обязанность), должен быть и пряник.

В Израиле служба в армии по призыву дает очень большие преимущества (вынесем за скобки то, что слова "защита Родины" для них значит значительно больше, чем для большинства украинцев).
А что дает армия нашим призывникам, кроме 1-2 лет дедовщины и ужасных бытовых условий?Кстати, в училища и военные университеты идут охотно. Причина, конечно, понятна: в массе это выходцы из малых городков и сел.


Согласен полностью.
Но уже и в Израиле начались изменения,т.к. появились косящие от армии.
Причин несколько - от беззубой, деморализующей армию политики правительства потакающих арабам Иудеи и Газы до изменений за последние 20 лет в экономике.
Например, есть серьезная проблема с офицерскими кадрами врачей кроме стоматологов. В 90-х когда приехала большая алия работу врача можно было найти только в армии ( сейчас это осталось у стоматолов) и зарплаты тогда в армии были выше чем на гражданке.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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