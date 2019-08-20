Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:А мне как раз не жаль, что сюда не едут из средней Азии. И уж без их "генетического разнообразия" обойдёмся. Пусть россиянцы радуются своему счастью
Средней Азии в Киеве по личным впечатлениям пока немного, меньше чем суданцев, арабов,китайцев.В основном студенты из Туркмении и Узбекистана. А вот с Закавказья полно. Рестораны под грузинами и армянами, на рынках полно азербайджанцев. Есть и с Северного Кавказа, особенно из Чечни.
Puente написав:Не кажучи вже про те , що людина , яка боїться армії не викликає поваги по-простому ...
Это не простой вопрос. Кроме кнута (военная обязанность), должен быть и пряник.
В Израиле служба в армии по призыву дает очень большие преимущества (вынесем за скобки то, что слова "защита Родины" для них значит значительно больше, чем для большинства украинцев). А что дает армия нашим призывникам, кроме 1-2 лет дедовщины и ужасных бытовых условий?Кстати, в училища и военные университеты идут охотно. Причина, конечно, понятна: в массе это выходцы из малых городков и сел.
Согласен полностью. Но уже и в Израиле начались изменения,т.к. появились косящие от армии. Причин несколько - от беззубой, деморализующей армию политики правительства потакающих арабам Иудеи и Газы до изменений за последние 20 лет в экономике. Например, есть серьезная проблема с офицерскими кадрами врачей кроме стоматологов. В 90-х когда приехала большая алия работу врача можно было найти только в армии ( сейчас это осталось у стоматолов) и зарплаты тогда в армии были выше чем на гражданке.
Sommer написав:Или слишком занят шаурмой и медовым месяцем с Богданом?
И кто из вас двоих - шут?
Если я прилюдно не играл хером на пианино... то ответ очевидный.
Подожди-подожди. Как обычно, манипуляция впереди тебя. Он не играл прилюдно хером на пианино - он участвовал в сценке, где это обыгрывалось. Эти 2 вещи для тебя равнозначны?
У Квартала добрая половина "юмора" такая тупая - уверен, ты был в курсе и до того, как я это сказал. И да - твой фаворит Порошенко неоднократно был замечен в зале смеющимся во все 32 зуба над подобной тупизной!
Так кто менее симпатичен, позволь спросить - актер, который такое играет, или зритель, который пришел над таким посмеяться?..