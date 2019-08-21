Додано: Сер 21 сер, 2019 18:06

Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав: Или слишком занят шаурмой и медовым месяцем с Богданом? Или слишком занят шаурмой и медовым месяцем с Богданом?



И кто из вас двоих - шут? И кто из вас двоих - шут?



Если я прилюдно не играл хером на пианино... то ответ очевидный. Если я прилюдно не играл хером на пианино... то ответ очевидный.

Подожди-подожди. Как обычно, манипуляция впереди тебя. Он не играл прилюдно хером на пианино - он участвовал в сценке, где это обыгрывалось. Эти 2 вещи для тебя равнозначны?У Квартала добрая половина "юмора" такая тупая - уверен, ты был в курсе и до того, как я это сказал. И да - твой фаворит Порошенко неоднократно был замечен в зале смеющимся во все 32 зуба над подобной тупизной!Так кто менее симпатичен, позволь спросить - актер, который такое играет, или зритель, который пришел над таким посмеяться?..Мой ответ - один другого стоит!