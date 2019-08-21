Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:А мне как раз не жаль, что сюда не едут из средней Азии. И уж без их "генетического разнообразия" обойдёмся. Пусть россиянцы радуются своему счастью
Средней Азии в Киеве по личным впечатлениям пока немного, меньше чем суданцев, арабов,китайцев.В основном студенты из Туркмении и Узбекистана. А вот с Закавказья полно. Рестораны под грузинами и армянами, на рынках полно азербайджанцев. Есть и с Северного Кавказа, особенно из Чечни.
Puente написав:Не кажучи вже про те , що людина , яка боїться армії не викликає поваги по-простому ...
Это не простой вопрос. Кроме кнута (военная обязанность), должен быть и пряник.
В Израиле служба в армии по призыву дает очень большие преимущества (вынесем за скобки то, что слова "защита Родины" для них значит значительно больше, чем для большинства украинцев). А что дает армия нашим призывникам, кроме 1-2 лет дедовщины и ужасных бытовых условий?Кстати, в училища и военные университеты идут охотно. Причина, конечно, понятна: в массе это выходцы из малых городков и сел.
Согласен полностью. Но уже и в Израиле начались изменения,т.к. появились косящие от армии. Причин несколько - от беззубой, деморализующей армию политики правительства потакающих арабам Иудеи и Газы до изменений за последние 20 лет в экономике. Например, есть серьезная проблема с офицерскими кадрами врачей кроме стоматологов. В 90-х когда приехала большая алия работу врача можно было найти только в армии ( сейчас это осталось у стоматолов) и зарплаты тогда в армии были выше чем на гражданке.
Sommer написав:Или слишком занят шаурмой и медовым месяцем с Богданом?
И кто из вас двоих - шут?
Если я прилюдно не играл хером на пианино... то ответ очевидный.
Подожди-подожди. Как обычно, манипуляция впереди тебя. Он не играл прилюдно хером на пианино - он участвовал в сценке, где это обыгрывалось. Эти 2 вещи для тебя равнозначны?
У Квартала добрая половина "юмора" такая тупая - уверен, ты был в курсе и до того, как я это сказал. И да - твой фаворит Порошенко неоднократно был замечен в зале смеющимся во все 32 зуба над подобной тупизной!
Так кто менее симпатичен, позволь спросить - актер, который такое играет, или зритель, который пришел над таким посмеяться?..
Sommer написав:Если я прилюдно не играл хером на пианино... то ответ очевидный.
Подожди-подожди. Как обычно, манипуляция впереди тебя. Он не играл прилюдно хером на пианино - он участвовал в сценке, где это обыгрывалось. Эти 2 вещи для тебя равнозначны?
У Квартала добрая половина "юмора" такая тупая - уверен, ты был в курсе и до того, как я это сказал. И да - твой фаворит Порошенко неоднократно был замечен в зале смеющимся во все 32 зуба над подобной тупизной!
Так кто менее симпатичен, позволь спросить - актер, который такое играет, или зритель, который пришел над таким посмеяться?..
Мой ответ - один другого стоит!
Это ты сейчас зефанатов так приложил?
Ну ладно, допустим.
Так что у Зе по поводу встречи во Франции, кроме молчания?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Автор77 написав:Изменения места голосования демонстрирует некоторый ажиотаж,люди ночуют в очереди, тысячи людей в списке,в основном молодежь. Сомневаюсь,что эти молодые люди пытаются таким образом добавить несколько десятков миллионов долларов в личном состоянии Свинарчуков,Кононенко,Порошенко и ко.
Как оцениваете рейтинг Зе через пол года после выборов?
Предполагаю, что Порошенко не станет депутатом осенней Рады, как говорится запишите этот твит.
Цікаво деколи перечитувати ... записані твіти...і цей також... "Касандри" для Порошенко з Вас не вийшло...
Sommer написав:Так что у Зе по поводу встречи во Франции, кроме молчания?
Так а что ты предлагаешь, сделать унылую морду как у Порошенко и обьявить Макрону строгий выговор, а если будет выдергиваться обьявить Франции и США санкции ?
Да не, как можно. Лучше вообще ничего не делать, оно само как-нибудь. У него дел полно - к новогодним елкам готовиться, гастроли в Юрмале, корпоративчики... У артиста дел невпроворот, это ж не президентом работать, понимать надо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer написав:Так что у Зе по поводу встречи во Франции, кроме молчания?
Так а что ты предлагаешь, сделать унылую морду как у Порошенко и обьявить Макрону строгий выговор, а если будет выдергиваться обьявить Франции и США санкции ?
Да не, как можно. Лучше вообще ничего не делать, оно само как-нибудь. У него дел полно - к новогодним елкам готовиться, гастроли в Юрмале, корпоративчики... У артиста дел невпроворот, это ж не президентом работать, понимать надо.
Тебя же спросили, что ты предлагаешь делать с Макроном, а твой пассаж как относится к вопросу ?