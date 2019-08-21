|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 21 сер, 2019 22:04
Sommer написав:
У него дел полно - к новогодним елкам готовиться, гастроли в Юрмале, корпоративчики... У артиста дел невпроворот, это ж не президентом работать, понимать надо.
Снова "юморит"... Непонятно еще, какой заменой Порошенко будет Зеленский в кресле Президента, но ты бы его место в команде Квартала точно идеально закрыл
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3257
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 767 раз.
- Подякували: 1838 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор