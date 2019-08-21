|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 22 сер, 2019 08:24
ЛАД написав:
..
Может, это и хорошо, что не едут, вот только вопрос, кто здесь работать будет?
..
такой катастрофы с кадрами я не наблюдал за всю историю. У всех, кого не спрошу, одно и тоже - нет людей. Оплата труда выросла непропорционально производительности - это сильно влияет на инфляцию.
Особенно это касается Киева, мне интересно, в других больших городах та же история?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2776
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 сер, 2019 08:55
Зеленський ( Сьогодні 01.19 ):
З березня 2014, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни.
Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії.
Вдячний тим країнам, котрі послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету.
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 1781
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|