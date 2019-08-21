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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 22 сер, 2019 08:24
ЛАД написав:
..
Может, это и хорошо, что не едут, вот только вопрос, кто здесь работать будет?
..
такой катастрофы с кадрами я не наблюдал за всю историю. У всех, кого не спрошу, одно и тоже - нет людей. Оплата труда выросла непропорционально производительности - это сильно влияет на инфляцию.
Особенно это касается Киева, мне интересно, в других больших городах та же история?
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Додано: Чет 22 сер, 2019 08:55
Зеленський ( Сьогодні 01.19 ):
З березня 2014, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни.
Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії.
Вдячний тим країнам, котрі послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 12:05
Puente написав:
Зеленський ( Сьогодні 01.19 ):
З березня 2014, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни.
Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії.
Вдячний тим країнам, котрі послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету.
А что, Украину уже приняли в G8, и именно она определяет кого туда брать, а кого нет? Другое дело, что совершенно непонятно, ДЛЯ ЧЕГО эта организация РФ? В нее нет доступа 1-ой и 3-ей по размерам реальной экономики державам, сама Россия - 6-я в этом списке. Вернуться, чтобы обсуждать с Канадой и Италией мировые проблемы? Элемент престижа? Думаю, Россия спокойно переживет свое отсутствие там, как пережила это все последние 5 лет.
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