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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3829383038313832>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:24

  ЛАД написав:..
Может, это и хорошо, что не едут, вот только вопрос, кто здесь работать будет?
..

такой катастрофы с кадрами я не наблюдал за всю историю. У всех, кого не спрошу, одно и тоже - нет людей. Оплата труда выросла непропорционально производительности - это сильно влияет на инфляцию.
Особенно это касается Киева, мне интересно, в других больших городах та же история?
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:55

Re: Політичні дискусії

Зеленський ( Сьогодні 01.19 ):
З березня 2014, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни.

Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії.

Вдячний тим країнам, котрі послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету.
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:05

  Puente написав:Зеленський ( Сьогодні 01.19 ):
З березня 2014, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни.

Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії.

Вдячний тим країнам, котрі послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету.

А что, Украину уже приняли в G8, и именно она определяет кого туда брать, а кого нет? Другое дело, что совершенно непонятно, ДЛЯ ЧЕГО эта организация РФ? В нее нет доступа 1-ой и 3-ей по размерам реальной экономики державам, сама Россия - 6-я в этом списке. Вернуться, чтобы обсуждать с Канадой и Италией мировые проблемы? Элемент престижа? Думаю, Россия спокойно переживет свое отсутствие там, как пережила это все последние 5 лет.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:28

  Волгарь написав:В нее нет доступа 1-ой и 3-ей по размерам реальной экономики державам, сама Россия - 6-я в этом списке. Вернуться, чтобы обсуждать с Канадой и Италией мировые проблемы? Элемент престижа? Думаю, Россия спокойно переживет свое отсутствие там, как пережила это все последние 5 лет.


Реальная экономика - это та, которая создает продукт, дающий деньги на научные разработки и высокотехнологическое производство.

Здесь ППС как такового нет - это тебе не уличная еда по 0,5 доллара, доступная в Китае/Индии, но недоступная в США... Эти расходы у каждой из стран без дисконта. Скорее наоборот - для РФ, уничтожившей образование и науку в угоду мракобесам, гораздо дороже создать конкуретнный сложный продукт на экспорт, чем США.

Так вот - по размерам реальной экономики на сегодня государство:
номер 1 - США (G7);
номер 3 - Япония (G7);
номер 4 - Германия (G7);
номер 5 - Великобритания (G7);
номер 6 - Франция (G7);
номер 8 - Италия (G7);
номер 10 - Канада (G7).

Так что "большая семерка" - была и остается завидным клубом, куда волгарям бы хотелось, но... не пускают. На самом деле РФ и до 2014-го была в G8 не по экономическим критериям, а из дипломатической целесообразности.

Правда, как говорится, сколько волка не корми...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:15

  zРадио написав:Так что "большая семерка" - была и остается завидным клубом

зависть это понятие странное, а в чём реальная ценность этого членства?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:23

  Тракторист написав:
  zРадио написав:Так что "большая семерка" - была и остается завидным клубом

зависть это понятие странное, а в чём реальная ценность этого членства?...


Ценность, разумеется, не в членстве, а в соответствии высоким экономическим и политическим стандартам
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:31

  zРадио написав:..
Ценность, разумеется, не в членстве, а в соответствии высоким экономическим и политическим стандартам

Я уже начинаю не понимать, что вы пишете. Это вы так русских троллите?
Что такое "высокий политический стандарт"? Голос в Совбез ООН? Или что? У Украины высокие или низкие "политические стандарты"? так, на "полшестого"? или как - clarify, pls
США и русские с каких-то делов наделили себя правом вмешиваться в дела других стран. Да, знаю, это исторически, но нам от этого не легче
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:40

  zРадио написав:
  Тракторист написав:
  zРадио написав:Так что "большая семерка" - была и остается завидным клубом

зависть это понятие странное, а в чём реальная ценность этого членства?...


Ценность, разумеется, не в членстве, а в соответствии высоким экономическим и политическим стандартам

проще говоря от членства нет никакой особой пользы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:11

  zРадио написав:
Реальная экономика - это та, которая создает продукт, дающий деньги на научные разработки и высокотехнологическое производство.

Здесь ППС как такового нет - это тебе не уличная еда по 0,5 доллара, доступная в Китае/Индии, но недоступная в США... Эти расходы у каждой из стран без дисконта. Скорее наоборот - для РФ, уничтожившей образование и науку в угоду мракобесам, гораздо дороже создать конкуретнный сложный продукт на экспорт, чем США.

Так вот - по размерам реальной экономики на сегодня государство:
номер 1 - США (G7);
номер 3 - Япония (G7);
номер 4 - Германия (G7);
номер 5 - Великобритания (G7);
номер 6 - Франция (G7);
номер 8 - Италия (G7);
номер 10 - Канада (G7).


А где Китай?
2ой или 7ой?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:18

  shapo написав:
  zРадио написав:
Реальная экономика - это та, которая создает продукт, дающий деньги на научные разработки и высокотехнологическое производство.

Здесь ППС как такового нет - это тебе не уличная еда по 0,5 доллара, доступная в Китае/Индии, но недоступная в США... Эти расходы у каждой из стран без дисконта. Скорее наоборот - для РФ, уничтожившей образование и науку в угоду мракобесам, гораздо дороже создать конкуретнный сложный продукт на экспорт, чем США.

Так вот - по размерам реальной экономики на сегодня государство:
номер 1 - США (G7);
номер 3 - Япония (G7);
номер 4 - Германия (G7);
номер 5 - Великобритания (G7);
номер 6 - Франция (G7);
номер 8 - Италия (G7);
номер 10 - Канада (G7).


А где Китай?
2ой или 7ой?

пока 2-й, но уже скоро будет 1-й...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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