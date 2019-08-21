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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 22 сер, 2019 08:24
ЛАД написав:
..
Может, это и хорошо, что не едут, вот только вопрос, кто здесь работать будет?
..
такой катастрофы с кадрами я не наблюдал за всю историю. У всех, кого не спрошу, одно и тоже - нет людей. Оплата труда выросла непропорционально производительности - это сильно влияет на инфляцию.
Особенно это касается Киева, мне интересно, в других больших городах та же история?
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Додано: Чет 22 сер, 2019 08:55
Зеленський ( Сьогодні 01.19 ):
З березня 2014, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни.
Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії.
Вдячний тим країнам, котрі послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету.
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Puente
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Додано: Чет 22 сер, 2019 12:05
Puente написав:
Зеленський ( Сьогодні 01.19 ):
З березня 2014, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований, український Донбас і досі страждає від війни.
Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії.
Вдячний тим країнам, котрі послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності та суверенітету.
А что, Украину уже приняли в G8, и именно она определяет кого туда брать, а кого нет? Другое дело, что совершенно непонятно, ДЛЯ ЧЕГО эта организация РФ? В нее нет доступа 1-ой и 3-ей по размерам реальной экономики державам, сама Россия - 6-я в этом списке. Вернуться, чтобы обсуждать с Канадой и Италией мировые проблемы? Элемент престижа? Думаю, Россия спокойно переживет свое отсутствие там, как пережила это все последние 5 лет.
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Волгарь
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Додано: Чет 22 сер, 2019 12:28
Волгарь написав:
В нее нет доступа 1-ой и 3-ей по размерам реальной экономики державам, сама Россия - 6-я в этом списке. Вернуться, чтобы обсуждать с Канадой и Италией мировые проблемы? Элемент престижа? Думаю, Россия спокойно переживет свое отсутствие там, как пережила это все последние 5 лет.
Реальная экономика - это та, которая создает продукт, дающий деньги на научные разработки и высокотехнологическое производство.
Здесь ППС как такового нет - это тебе не уличная еда по 0,5 доллара, доступная в Китае/Индии, но недоступная в США... Эти расходы у каждой из стран без дисконта. Скорее наоборот - для РФ, уничтожившей образование и науку в угоду мракобесам, гораздо дороже создать конкуретнный сложный продукт на экспорт, чем США.
Так вот - по размерам реальной экономики на сегодня государство:
номер 1 - США (G7);
номер 3 - Япония (G7);
номер 4 - Германия (G7);
номер 5 - Великобритания (G7);
номер 6 - Франция (G7);
номер 8 - Италия (G7);
номер 10 - Канада (G7).
Так что "большая семерка" - была и остается завидным клубом, куда волгарям бы хотелось, но... не пускают. На самом деле РФ и до 2014-го была в G8 не по экономическим критериям, а из дипломатической целесообразности.
Правда, как говорится, сколько волка не корми...
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:15
zРадио написав:
Так что "большая семерка" - была и остается завидным клубом
зависть это понятие странное, а в чём реальная ценность этого членства?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:23
Тракторист написав: zРадио написав:
Так что "большая семерка" - была и остается завидным клубом
зависть это понятие странное, а в чём реальная ценность этого членства?...
Ценность, разумеется, не в членстве, а в соответствии высоким экономическим и политическим стандартам
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:31
zРадио написав:
..
Ценность, разумеется, не в членстве, а в соответствии высоким экономическим и политическим стандартам
Я уже начинаю не понимать, что вы пишете. Это вы так русских троллите?
Что такое "высокий политический стандарт"? Голос в Совбез ООН? Или что? У Украины высокие или низкие "политические стандарты"? так, на "полшестого"? или как - clarify, pls
США и русские с каких-то делов наделили себя правом вмешиваться в дела других стран. Да, знаю, это исторически, но нам от этого не легче
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:40
zРадио написав: Тракторист написав: zРадио написав:
Так что "большая семерка" - была и остается завидным клубом
зависть это понятие странное, а в чём реальная ценность этого членства?...
Ценность, разумеется, не в членстве, а в соответствии высоким экономическим и политическим стандартам
проще говоря от членства нет никакой особой пользы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Чет 22 сер, 2019 14:11
zРадио написав:
Реальная экономика - это та, которая создает продукт, дающий деньги на научные разработки и высокотехнологическое производство.
Здесь ППС как такового нет - это тебе не уличная еда по 0,5 доллара, доступная в Китае/Индии, но недоступная в США... Эти расходы у каждой из стран без дисконта. Скорее наоборот - для РФ, уничтожившей образование и науку в угоду мракобесам, гораздо дороже создать конкуретнный сложный продукт на экспорт, чем США.
Так вот - по размерам реальной экономики на сегодня государство:
номер 1 - США (G7);
номер 3 - Япония (G7);
номер 4 - Германия (G7);
номер 5 - Великобритания (G7);
номер 6 - Франция (G7);
номер 8 - Италия (G7);
номер 10 - Канада (G7).
А где Китай?
2ой или 7ой?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 22 сер, 2019 14:18
shapo написав: zРадио написав:
Реальная экономика - это та, которая создает продукт, дающий деньги на научные разработки и высокотехнологическое производство.
Здесь ППС как такового нет - это тебе не уличная еда по 0,5 доллара, доступная в Китае/Индии, но недоступная в США... Эти расходы у каждой из стран без дисконта. Скорее наоборот - для РФ, уничтожившей образование и науку в угоду мракобесам, гораздо дороже создать конкуретнный сложный продукт на экспорт, чем США.
Так вот - по размерам реальной экономики на сегодня государство:
номер 1 - США (G7);
номер 3 - Япония (G7);
номер 4 - Германия (G7);
номер 5 - Великобритания (G7);
номер 6 - Франция (G7);
номер 8 - Италия (G7);
номер 10 - Канада (G7).
А где Китай?
2ой или 7ой?
пока 2-й, но уже скоро будет 1-й...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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