RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3829383038313832

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:36

  shapo написав:
  zРадио написав:
Реальная экономика - это та, которая создает продукт, дающий деньги на научные разработки и высокотехнологическое производство.

Здесь ППС как такового нет - это тебе не уличная еда по 0,5 доллара, доступная в Китае/Индии, но недоступная в США... Эти расходы у каждой из стран без дисконта. Скорее наоборот - для РФ, уничтожившей образование и науку в угоду мракобесам, гораздо дороже создать конкуретнный сложный продукт на экспорт, чем США.

Так вот - по размерам реальной экономики на сегодня государство:
номер 1 - США (G7);
номер 3 - Япония (G7);
номер 4 - Германия (G7);
номер 5 - Великобритания (G7);
номер 6 - Франция (G7);
номер 8 - Италия (G7);
номер 10 - Канада (G7).


А где Китай?
2ой или 7ой?

Реальная экономика - ЭТО ИМЕННО И ТОЛЬКО ПО ППС. Значение имеет НЕ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ, а количество товаров и услуг, которые на нее можно купить. И ТОЛЬКО. Простейший пример - оборонный бюджет РФ в 10 раз уступает американскому, но именно Россия безусловно является первой военной державой мира по ударной мощи ее ВС.
А соотношение реальных экономик в мире в 18-ом выглядит так
China 2018 25,361,744.19
United States 2018 20,494,099.85
India 2018 10,498,468.29
Japan 2018 5,484,951.39
Germany 2018 4,505,235.71
Russian Federation 2018 3,986,063.73
Indonesia 2018 3,494,761.84
Brazil 2018 3,365,757.42
United Kingdom 2018 3,074,431.85
France 2018 3,073,178.82

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
Как видно, 1-я, 3-я, 6-я, 7-я и 8-я экономики мира, где создается 46,7 трлн. долларов добавленной стоимости в год (из 136,5 мирового ВВП в 2018-ом) в G7 НЕ ВХОДЯТ. А входят страны, совокупный размер экономик которых составляет 41 трлн. долларов. Это не мало, но совершенно недостаточно, чтобы диктовать миру свои условия. Тем более, что 1-я, 3-я и 4-я в военном рейтинге туда тоже не входят.
Волгарь
 
Повідомлень: 6982
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:48

  Тракторист написав:
  zРадио написав:
  Тракторист написав:зависть это понятие странное, а в чём реальная ценность этого членства?...


Ценность, разумеется, не в членстве, а в соответствии высоким экономическим и политическим стандартам

проще говоря от членства нет никакой особой пользы...


Не, польза есть, потешить самолюбие, мы здесь избранные собрались на фуршете, и решаем судьбы мира.
Я особо не помню результатов встреч этих семерок-восьмерок-двадцаток.
freeze
4
 
Повідомлень: 12595
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3634 раз.
Подякували: 5285 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:09

freeze

Это вопрос престижа.

С 14-го года путлер нерукопожатный.

Как объяснять это внутреннему потребителю рашаСМИ?

Поэтому ради него, родимого престижа, все эти затратные чемпионаты по футболу и прочие универсиады и фестивали молодежи.

С избранием Дональда ситуация постепенно стала меняться. То Дональд тет-а-тет в Осаке на Ж20, теперь вот Эммануэль в форте Брегансон призывно машет ручкой, он же принял приглашение приехать в Москву 9 мая 2020-го на юбилей Победы.

Опять же возвращение рф в ПАСЕ. А в 2020, возможно, и в Ж8.

Столько знаков «потепления» сразу — и это при том, что с 2014 года путлер не отступил ни по одному из вопросов, из-за которых рф исключили из клуба (рукопожатных) мировых держав.

А по поводу результатов - придет Либо и все подробно объяснит :D
AlexxK
 
Повідомлень: 26
З нами з: 23.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3829383038313832
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexxK, zРадио і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.