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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3830383138323833> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 22 сер, 2019 14:36 shapo написав: zРадио написав:

Реальная экономика - это та, которая создает продукт, дающий деньги на научные разработки и высокотехнологическое производство.



Здесь ППС как такового нет - это тебе не уличная еда по 0,5 доллара, доступная в Китае/Индии, но недоступная в США... Эти расходы у каждой из стран без дисконта. Скорее наоборот - для РФ, уничтожившей образование и науку в угоду мракобесам, гораздо дороже создать конкуретнный сложный продукт на экспорт, чем США.



Так вот - по размерам реальной экономики на сегодня государство:

номер 1 - США (G7);

номер 3 - Япония (G7);

номер 4 - Германия (G7);

номер 5 - Великобритания (G7);

номер 6 - Франция (G7);

номер 8 - Италия (G7);

номер 10 - Канада (G7).

Реальная экономика - это та, которая создает продукт, дающий деньги на научные разработки и высокотехнологическое производство.Здесь ППС как такового нет - это тебе не уличная еда по 0,5 доллара, доступная в Китае/Индии, но недоступная в США... Эти расходы у каждой из стран без дисконта. Скорее наоборот - для РФ, уничтожившей образование и науку в угоду мракобесам, гораздо дороже создать конкуретнный сложный продукт на экспорт, чем США.Так вот - по размерам реальной экономики на сегодня государство:номер 1 - США (G7);номер 3 - Япония (G7);номер 4 - Германия (G7);номер 5 - Великобритания (G7);номер 6 - Франция (G7);номер 8 - Италия (G7);номер 10 - Канада (G7).



А где Китай?

2ой или 7ой? А где Китай?2ой или 7ой?

Реальная экономика - ЭТО ИМЕННО И ТОЛЬКО ПО ППС. Значение имеет НЕ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ, а количество товаров и услуг, которые на нее можно купить. И ТОЛЬКО. Простейший пример - оборонный бюджет РФ в 10 раз уступает американскому, но именно Россия безусловно является первой военной державой мира по ударной мощи ее ВС.

А соотношение реальных экономик в мире в 18-ом выглядит так

China 2018 25,361,744.19

United States 2018 20,494,099.85

India 2018 10,498,468.29

Japan 2018 5,484,951.39

Germany 2018 4,505,235.71

Russian Federation 2018 3,986,063.73

Indonesia 2018 3,494,761.84

Brazil 2018 3,365,757.42

United Kingdom 2018 3,074,431.85

France 2018 3,073,178.82



https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD

Как видно, 1-я, 3-я, 6-я, 7-я и 8-я экономики мира, где создается 46,7 трлн. долларов добавленной стоимости в год (из 136,5 мирового ВВП в 2018-ом) в G7 НЕ ВХОДЯТ. А входят страны, совокупный размер экономик которых составляет 41 трлн. долларов. Это не мало, но совершенно недостаточно, чтобы диктовать миру свои условия. Тем более, что 1-я, 3-я и 4-я в военном рейтинге туда тоже не входят. Реальная экономика - ЭТО ИМЕННО И ТОЛЬКО ПО ППС. Значение имеет НЕ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ, а количество товаров и услуг, которые на нее можно купить. И ТОЛЬКО. Простейший пример - оборонный бюджет РФ в 10 раз уступает американскому, но именно Россия безусловно является первой военной державой мира по ударной мощи ее ВС.А соотношение реальных экономик в мире в 18-ом выглядит такКак видно, 1-я, 3-я, 6-я, 7-я и 8-я экономики мира, где создается 46,7 трлн. долларов добавленной стоимости в год (из 136,5 мирового ВВП в 2018-ом) в G7 НЕ ВХОДЯТ. А входят страны, совокупный размер экономик которых составляет 41 трлн. долларов. Это не мало, но совершенно недостаточно, чтобы диктовать миру свои условия. Тем более, что 1-я, 3-я и 4-я в военном рейтинге туда тоже не входят. Волгарь Повідомлень: 6986 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 14:48 Тракторист написав: zРадио написав: Тракторист написав: зависть это понятие странное, а в чём реальная ценность этого членства?... зависть это понятие странное, а в чём реальная ценность этого членства?...



Ценность, разумеется, не в членстве, а в соответствии высоким экономическим и политическим стандартам Ценность, разумеется, не в членстве, а в соответствии высоким экономическим и политическим стандартам

проще говоря от членства нет никакой особой пользы... проще говоря от членства нет никакой особой пользы...



Не, польза есть, потешить самолюбие, мы здесь избранные собрались на фуршете, и решаем судьбы мира.

Я особо не помню результатов встреч этих семерок-восьмерок-двадцаток. Не, польза есть, потешить самолюбие, мы здесь избранные собрались на фуршете, и решаем судьбы мира.Я особо не помню результатов встреч этих семерок-восьмерок-двадцаток. freeze 4 Повідомлень: 12596 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3635 раз. Подякували: 5285 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 15:09 freeze



Это вопрос престижа.



С 14-го года путлер нерукопожатный.



Как объяснять это внутреннему потребителю рашаСМИ?



Поэтому ради него, родимого престижа, все эти затратные чемпионаты по футболу и прочие универсиады и фестивали молодежи.



С избранием Дональда ситуация постепенно стала меняться. То Дональд тет-а-тет в Осаке на Ж20, теперь вот Эммануэль в форте Брегансон призывно машет ручкой, он же принял приглашение приехать в Москву 9 мая 2020-го на юбилей Победы.



Опять же возвращение рф в ПАСЕ. А в 2020, возможно, и в Ж8.



Столько знаков «потепления» сразу — и это при том, что с 2014 года путлер не отступил ни по одному из вопросов, из-за которых рф исключили из клуба (рукопожатных) мировых держав.



А по поводу результатов - придет Либо и все подробно объяснит Это вопрос престижа.С 14-го года путлер нерукопожатный.Как объяснять это внутреннему потребителю рашаСМИ?Поэтому ради него, родимого престижа, все эти затратные чемпионаты по футболу и прочие универсиады и фестивали молодежи.С избранием Дональда ситуация постепенно стала меняться. То Дональд тет-а-тет в Осаке на Ж20, теперь вот Эммануэль в форте Брегансон призывно машет ручкой, он же принял приглашение приехать в Москву 9 мая 2020-го на юбилей Победы.Опять же возвращение рф в ПАСЕ. А в 2020, возможно, и в Ж8.Столько знаков «потепления» сразу — и это при том, что с 2014 года путлер не отступил ни по одному из вопросов, из-за которых рф исключили из клуба (рукопожатных) мировых держав.А по поводу результатов - придет Либо и все подробно объяснит AlexxK Повідомлень: 27 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 15:24 sequence написав: zРадио написав: ..

Ценность, разумеется, не в членстве, а в соответствии высоким экономическим и политическим стандартам ..Ценность, разумеется, не в членстве, а в соответствии высоким экономическим и политическим стандартам

Я уже начинаю не понимать, что вы пишете. Это вы так русских троллите?

Что такое "высокий политический стандарт"? Голос в Совбез ООН? Или что? У Украины высокие или низкие "политические стандарты"? так, на "полшестого"? или как - clarify, pls

США и русские с каких-то делов наделили себя правом вмешиваться в дела других стран. Да, знаю, это исторически, но нам от этого не легче Я уже начинаю не понимать, что вы пишете. Это вы так русских троллите?Что такое "высокий политический стандарт"? Голос в Совбез ООН? Или что? У Украины высокие или низкие "политические стандарты"? так, на "полшестого"? или как - clarify, plsСША и русские с каких-то делов наделили себя правом вмешиваться в дела других стран. Да, знаю, это исторически, но нам от этого не легче



Высокие политические стандарты - это дипломатический вес и наличие союзников, позволяющие продвигать национальные интересы без пременения градов и зеленых человечков.



Украина в этом смысле вообще не субъект. А вот США, в отличие от РФ, одновременно хорошо владеют инструментами мягкой и жесткой силы.



Что же касается фантазий волгаря о цифрах реальной экономики, то задам лишь один вопрос - какой там бюджет на создание МС-21 в противовес бюджетам на создание новых линеек Boeing 737 и Airbus А321????



То то же! Именно номинал ВВП имеет значение в стратегических проектах! Высокие политические стандарты - это дипломатический вес и наличие союзников, позволяющие продвигать национальные интересы без пременения градов и зеленых человечков.Украина в этом смысле вообще не субъект. А вот США, в отличие от РФ, одновременно хорошо владеют инструментами мягкой и жесткой силы.Что же касается фантазий волгаря о цифрах реальной экономики, то задам лишь один вопрос - какой там бюджет на создание МС-21 в противовес бюджетам на создание новых линеек Boeing 737 и Airbus А321????То то же! Именно номинал ВВП имеет значение в стратегических проектах! zРадио

Повідомлень: 3262 З нами з: 02.05.18 Подякував: 767 раз. Подякували: 1840 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 15:29 zРадио написав: ..

..- какой там бюджет на создание МС-21 в противовес бюджетам на создание новых линеек Boeing 737 и Airbus А321????

....- какой там бюджет на создание МС-21 в противовес бюджетам на создание новых линеек Boeing 737 и Airbus А321????

справедливости ради, разрабатывать самолет с нуля и тупо апгрейдить старый самолет, оставив старую развесовку и т.д. разные вещи.

не с тем сравниваете.

лучше возьмите какой-то Б-777 или подобный справедливости ради, разрабатывать самолет с нуля и тупо апгрейдить старый самолет, оставив старую развесовку и т.д. разные вещи.не с тем сравниваете.лучше возьмите какой-то Б-777 или подобный sequence Повідомлень: 2789 З нами з: 29.12.15 Подякував: 328 раз. Подякували: 721 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 15:31 AlexxK написав: freeze



Это вопрос престижа.



С 14-го года путлер нерукопожатный.



Как объяснять это внутреннему потребителю рашаСМИ?



Поэтому ради него, родимого престижа, все эти затратные чемпионаты по футболу и прочие универсиады и фестивали молодежи.



С избранием Дональда ситуация постепенно стала меняться. То Дональд тет-а-тет в Осаке на Ж20, теперь вот Эммануэль в форте Брегансон призывно машет ручкой, он же принял приглашение приехать в Москву 9 мая 2020-го на юбилей Победы.



Опять же возвращение рф в ПАСЕ. А в 2020, возможно, и в Ж8.



Столько знаков «потепления» сразу — и это при том, что с 2014 года путлер не отступил ни по одному из вопросов, из-за которых рф исключили из клуба (рукопожатных) мировых держав.



А по поводу результатов - придет Либо и все подробно объяснит Это вопрос престижа.Как объяснять это внутреннему потребителю рашаСМИ?Поэтому ради него, родимого престижа, все эти затратные чемпионаты по футболу и прочие универсиады и фестивали молодежи.С избранием Дональда ситуация постепенно стала меняться. То Дональд тет-а-тет в Осаке на Ж20, теперь вот Эммануэль в форте Брегансон призывно машет ручкой, он же принял приглашение приехать в Москву 9 мая 2020-го на юбилей Победы.Опять же возвращение рф в ПАСЕ. А в 2020, возможно, и в Ж8.Столько знаков «потепления» сразу — и это при том, что с 2014 года путлер не отступил ни по одному из вопросов, из-за которых рф исключили из клуба (рукопожатных) мировых держав.А по поводу результатов - придет Либо и все подробно объяснит

Переговоры Путина и Макрона продлились 2,5 часа

https://www.interfax.ru/world/673278

Путин прибыл в Хельсинки, где проведет переговоры с президентом Финляндии

https://tass.ru/politika/6783960

Это только на текущей неделе

Путин и Абэ провели переговоры

https://ria.ru/20190629/1556043470.html

Премьер Италии после встречи с Путиным оценил потенциал дружбы с Россией

https://ria.ru/20190705/1556225579.html

И наконец

Трамп рассказал о результатах переговоров с Путиным

https://www.vedomosti.ru/politics/news/ ... -rasskazal

Все в течение лета 19-го

Простите, Вы действительно об этом не подозревали, или, живя как и часть форумчан в собственной реальности, смотрите на мир сквозь пропагандистские очки УкрСМИ? Это только на текущей неделеИ наконецВсе в течение лета 19-гоПростите, Вы действительно об этом не подозревали, или, живя как и часть форумчан в собственной реальности, смотрите на мир сквозь пропагандистские очки УкрСМИ? Волгарь Повідомлень: 6986 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 15:38 zРадио написав: ..

Высокие политические стандарты - это дипломатический вес и наличие союзников, позволяющие продвигать национальные интересы без пременения градов и зеленых человечков.



Украина в этом смысле вообще не субъект. А вот США, в отличие от РФ, одновременно хорошо владеют инструментами мягкой и жесткой силы.

.. ..Высокие политические стандарты - это дипломатический вес и наличие союзников, позволяющие продвигать национальные интересы без пременения градов и зеленых человечков.Украина в этом смысле вообще не субъект. А вот США, в отличие от РФ, одновременно хорошо владеют инструментами мягкой и жесткой силы...

Вы, простите, сами выдумываете какую-то неведомую терминологию. Есть другие определения политического веса страны/блоков и прочего. На деле, русским сочувствует почти каждый второй европейский политик в не самых малых и бедных странах.

Украина вполне может стать субъектом, но для этого все время чего-то не хватает. Преемственность власти, стабильный вектор и приоритеты развития и многое другое.

Всякие "мягкие" силы - это всего-то навсего бабло, по которому у Штатов безлим. Русские жлобятся и сцут, и вместо того, чтобы восстановить отношения с Кубой, по тихому громят бородачей Вы, простите, сами выдумываете какую-то неведомую терминологию. Есть другие определения политического веса страны/блоков и прочего. На деле, русским сочувствует почти каждый второй европейский политик в не самых малых и бедных странах.Украина вполне может стать субъектом, но для этого все время чего-то не хватает. Преемственность власти, стабильный вектор и приоритеты развития и многое другое.Всякие "мягкие" силы - это всего-то навсего бабло, по которому у Штатов безлим. Русские жлобятся и сцут, и вместо того, чтобы восстановить отношения с Кубой, по тихому громят бородачей sequence Повідомлень: 2789 З нами з: 29.12.15 Подякував: 328 раз. Подякували: 721 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 15:52 Волгарь написав: AlexxK написав: freeze



Это вопрос престижа.



С 14-го года путлер нерукопожатный.



Как объяснять это внутреннему потребителю рашаСМИ?



Поэтому ради него, родимого престижа, все эти затратные чемпионаты по футболу и прочие универсиады и фестивали молодежи.



С избранием Дональда ситуация постепенно стала меняться. То Дональд тет-а-тет в Осаке на Ж20, теперь вот Эммануэль в форте Брегансон призывно машет ручкой, он же принял приглашение приехать в Москву 9 мая 2020-го на юбилей Победы.



Опять же возвращение рф в ПАСЕ. А в 2020, возможно, и в Ж8.



Столько знаков «потепления» сразу — и это при том, что с 2014 года путлер не отступил ни по одному из вопросов, из-за которых рф исключили из клуба (рукопожатных) мировых держав.



А по поводу результатов - придет Либо и все подробно объяснит Это вопрос престижа.Как объяснять это внутреннему потребителю рашаСМИ?Поэтому ради него, родимого престижа, все эти затратные чемпионаты по футболу и прочие универсиады и фестивали молодежи.То Дональд тет-а-тет в Осаке на Ж20, теперь вот Эммануэль в форте Брегансон призывно машет ручкой, он же принял приглашение приехать в Москву 9 мая 2020-го на юбилей Победы.Опять же возвращение рф в ПАСЕ. А в 2020, возможно, и в Ж8.Столько знаков «потепления» сразу — и это при том, что с 2014 года путлер не отступил ни по одному из вопросов, из-за которых рф исключили из клуба (рукопожатных) мировых держав.А по поводу результатов - придет Либо и все подробно объяснит

Переговоры Путина и Макрона продлились 2,5 часа

https://www.interfax.ru/world/673278

Путин прибыл в Хельсинки, где проведет переговоры с президентом Финляндии

https://tass.ru/politika/6783960

Это только на текущей неделе

Путин и Абэ провели переговоры

https://ria.ru/20190629/1556043470.html

Премьер Италии после встречи с Путиным оценил потенциал дружбы с Россией

https://ria.ru/20190705/1556225579.html

И наконец

Трамп рассказал о результатах переговоров с Путиным

https://www.vedomosti.ru/politics/news/ ... -rasskazal

Все в течение лета 19-го

Простите, Вы действительно об этом не подозревали, или, живя как и часть форумчан в собственной реальности, смотрите на мир сквозь пропагандистские очки УкрСМИ? Это только на текущей неделеИ наконецВсе в течение лета 19-гоПростите, Вы действительно об этом не подозревали, или, живя как и часть форумчан в собственной реальности, смотрите на мир сквозь пропагандистские очки УкрСМИ?



Специально для Вас выделил красным



Я, собственно, тоже об этом. И до лета 19-го были другие события, часть я упомянул, часть нет (например, встреча в Хельсинки на Ж20 в 18-м году). Были и другие.



Вывод: нерукопожатный постепенно становится пожатным.



И свою немаловажную роль сыграли в том числе и те мероприятия Вашего лидера, о которых я упомянул вскользь. Впрочем, были и другие. Специально для Вас выделил краснымЯ, собственно, тоже об этом. И до лета 19-го были другие события, часть я упомянул, часть нет (например, встреча в Хельсинки на Ж20 в 18-м году). Были и другие.Вывод: нерукопожатный постепенно становится пожатным.И свою немаловажную роль сыграли в том числе и те мероприятия Вашего лидера, о которых я упомянул вскользь. Впрочем, были и другие. AlexxK Повідомлень: 27 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 16:09 sequence написав: zРадио написав: ..

..- какой там бюджет на создание МС-21 в противовес бюджетам на создание новых линеек Boeing 737 и Airbus А321????

....- какой там бюджет на создание МС-21 в противовес бюджетам на создание новых линеек Boeing 737 и Airbus А321????

справедливости ради, разрабатывать самолет с нуля и тупо апгрейдить старый самолет, оставив старую развесовку и т.д. разные вещи.

не с тем сравниваете.

лучше возьмите какой-то Б-777 или подобный справедливости ради, разрабатывать самолет с нуля и тупо апгрейдить старый самолет, оставив старую развесовку и т.д. разные вещи.не с тем сравниваете.лучше возьмите какой-то Б-777 или подобный



МС-21 - самолет не с нуля. Хотя если посмотреть на это с позиции разваленной науки и авиастроительной отрасти СССР, то может и с нуля.



Что касается вашего комментария о политическом весе США - да, дело в первую очередь в деньгах, и в их номинале, а не ППС. О чем я и говорю МС-21 - самолет не с нуля. Хотя если посмотреть на это с позиции разваленной науки и авиастроительной отрасти СССР, то может и с нуля.Что касается вашего комментария о политическом весе США - да, дело в первую очередь в деньгах, и в их номинале, а не ППС. О чем я и говорю zРадио

Повідомлень: 3262 З нами з: 02.05.18 Подякував: 767 раз. Подякували: 1840 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 16:11 zРадио написав: МС-21 - самолет не с нуля. МС-21 - самолет не с нуля.

не, ну я согласен, что братья Райт раньше додумались.

я прошу сравнивать новую базу с новой базой, даже пример привел - Боинг -777

с ним и сравнивайте не, ну я согласен, что братья Райт раньше додумались.я прошу сравниватьс новой базой, даже пример привел - Боинг -777с ним и сравнивайте sequence Повідомлень: 2789 З нами з: 29.12.15 Подякував: 328 раз. Подякували: 721 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3830383138323833> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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