Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: Реальная экономика - это та, которая создает продукт, дающий деньги на научные разработки и высокотехнологическое производство.
Здесь ППС как такового нет - это тебе не уличная еда по 0,5 доллара, доступная в Китае/Индии, но недоступная в США... Эти расходы у каждой из стран без дисконта. Скорее наоборот - для РФ, уничтожившей образование и науку в угоду мракобесам, гораздо дороже создать конкуретнный сложный продукт на экспорт, чем США.
Так вот - по размерам реальной экономики на сегодня государство: номер 1 - США (G7); номер 3 - Япония (G7); номер 4 - Германия (G7); номер 5 - Великобритания (G7); номер 6 - Франция (G7); номер 8 - Италия (G7); номер 10 - Канада (G7).
А где Китай? 2ой или 7ой?
Реальная экономика - ЭТО ИМЕННО И ТОЛЬКО ПО ППС. Значение имеет НЕ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ, а количество товаров и услуг, которые на нее можно купить. И ТОЛЬКО. Простейший пример - оборонный бюджет РФ в 10 раз уступает американскому, но именно Россия безусловно является первой военной державой мира по ударной мощи ее ВС. А соотношение реальных экономик в мире в 18-ом выглядит так China 2018 25,361,744.19 United States 2018 20,494,099.85 India 2018 10,498,468.29 Japan 2018 5,484,951.39 Germany 2018 4,505,235.71 Russian Federation 2018 3,986,063.73 Indonesia 2018 3,494,761.84 Brazil 2018 3,365,757.42 United Kingdom 2018 3,074,431.85 France 2018 3,073,178.82
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD Как видно, 1-я, 3-я, 6-я, 7-я и 8-я экономики мира, где создается 46,7 трлн. долларов добавленной стоимости в год (из 136,5 мирового ВВП в 2018-ом) в G7 НЕ ВХОДЯТ. А входят страны, совокупный размер экономик которых составляет 41 трлн. долларов. Это не мало, но совершенно недостаточно, чтобы диктовать миру свои условия. Тем более, что 1-я, 3-я и 4-я в военном рейтинге туда тоже не входят.
Как объяснять это внутреннему потребителю рашаСМИ?
Поэтому ради него, родимого престижа, все эти затратные чемпионаты по футболу и прочие универсиады и фестивали молодежи.
С избранием Дональда ситуация постепенно стала меняться. То Дональд тет-а-тет в Осаке на Ж20, теперь вот Эммануэль в форте Брегансон призывно машет ручкой, он же принял приглашение приехать в Москву 9 мая 2020-го на юбилей Победы.
Опять же возвращение рф в ПАСЕ. А в 2020, возможно, и в Ж8.
Столько знаков «потепления» сразу — и это при том, что с 2014 года путлер не отступил ни по одному из вопросов, из-за которых рф исключили из клуба (рукопожатных) мировых держав.
А по поводу результатов - придет Либо и все подробно объяснит
zРадио написав:.. Ценность, разумеется, не в членстве, а в соответствии высоким экономическим и политическим стандартам
Я уже начинаю не понимать, что вы пишете. Это вы так русских троллите? Что такое "высокий политический стандарт"? Голос в Совбез ООН? Или что? У Украины высокие или низкие "политические стандарты"? так, на "полшестого"? или как - clarify, pls США и русские с каких-то делов наделили себя правом вмешиваться в дела других стран. Да, знаю, это исторически, но нам от этого не легче
Высокие политические стандарты - это дипломатический вес и наличие союзников, позволяющие продвигать национальные интересы без пременения градов и зеленых человечков.
Украина в этом смысле вообще не субъект. А вот США, в отличие от РФ, одновременно хорошо владеют инструментами мягкой и жесткой силы.
Что же касается фантазий волгаря о цифрах реальной экономики, то задам лишь один вопрос - какой там бюджет на создание МС-21 в противовес бюджетам на создание новых линеек Boeing 737 и Airbus А321????
То то же! Именно номинал ВВП имеет значение в стратегических проектах!
Как объяснять это внутреннему потребителю рашаСМИ?
Поэтому ради него, родимого престижа, все эти затратные чемпионаты по футболу и прочие универсиады и фестивали молодежи.
С избранием Дональда ситуация постепенно стала меняться. То Дональд тет-а-тет в Осаке на Ж20, теперь вот Эммануэль в форте Брегансон призывно машет ручкой, он же принял приглашение приехать в Москву 9 мая 2020-го на юбилей Победы.
Опять же возвращение рф в ПАСЕ. А в 2020, возможно, и в Ж8.
Столько знаков «потепления» сразу — и это при том, что с 2014 года путлер не отступил ни по одному из вопросов, из-за которых рф исключили из клуба (рукопожатных) мировых держав.
А по поводу результатов - придет Либо и все подробно объяснит
zРадио написав:.. Высокие политические стандарты - это дипломатический вес и наличие союзников, позволяющие продвигать национальные интересы без пременения градов и зеленых человечков.
Украина в этом смысле вообще не субъект. А вот США, в отличие от РФ, одновременно хорошо владеют инструментами мягкой и жесткой силы. ..
Вы, простите, сами выдумываете какую-то неведомую терминологию. Есть другие определения политического веса страны/блоков и прочего. На деле, русским сочувствует почти каждый второй европейский политик в не самых малых и бедных странах. Украина вполне может стать субъектом, но для этого все время чего-то не хватает. Преемственность власти, стабильный вектор и приоритеты развития и многое другое. Всякие "мягкие" силы - это всего-то навсего бабло, по которому у Штатов безлим. Русские жлобятся и сцут, и вместо того, чтобы восстановить отношения с Кубой, по тихому громят бородачей
Как объяснять это внутреннему потребителю рашаСМИ?
Поэтому ради него, родимого престижа, все эти затратные чемпионаты по футболу и прочие универсиады и фестивали молодежи.
С избранием Дональда ситуация постепенно стала меняться. То Дональд тет-а-тет в Осаке на Ж20, теперь вот Эммануэль в форте Брегансон призывно машет ручкой, он же принял приглашение приехать в Москву 9 мая 2020-го на юбилей Победы.
Опять же возвращение рф в ПАСЕ. А в 2020, возможно, и в Ж8.
Столько знаков «потепления» сразу — и это при том, что с 2014 года путлер не отступил ни по одному из вопросов, из-за которых рф исключили из клуба (рукопожатных) мировых держав.
А по поводу результатов - придет Либо и все подробно объяснит