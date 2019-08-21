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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3830383138323833 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 22 сер, 2019 16:12 AlexxK написав: Волгарь написав: AlexxK написав: freeze



Это вопрос престижа.



С 14-го года путлер нерукопожатный.



Как объяснять это внутреннему потребителю рашаСМИ?



Поэтому ради него, родимого престижа, все эти затратные чемпионаты по футболу и прочие универсиады и фестивали молодежи.



С избранием Дональда ситуация постепенно стала меняться. То Дональд тет-а-тет в Осаке на Ж20, теперь вот Эммануэль в форте Брегансон призывно машет ручкой, он же принял приглашение приехать в Москву 9 мая 2020-го на юбилей Победы.



Опять же возвращение рф в ПАСЕ. А в 2020, возможно, и в Ж8.



Столько знаков «потепления» сразу — и это при том, что с 2014 года путлер не отступил ни по одному из вопросов, из-за которых рф исключили из клуба (рукопожатных) мировых держав.



А по поводу результатов - придет Либо и все подробно объяснит Это вопрос престижа.Как объяснять это внутреннему потребителю рашаСМИ?Поэтому ради него, родимого престижа, все эти затратные чемпионаты по футболу и прочие универсиады и фестивали молодежи.То Дональд тет-а-тет в Осаке на Ж20, теперь вот Эммануэль в форте Брегансон призывно машет ручкой, он же принял приглашение приехать в Москву 9 мая 2020-го на юбилей Победы.Опять же возвращение рф в ПАСЕ. А в 2020, возможно, и в Ж8.Столько знаков «потепления» сразу — и это при том, что с 2014 года путлер не отступил ни по одному из вопросов, из-за которых рф исключили из клуба (рукопожатных) мировых держав.А по поводу результатов - придет Либо и все подробно объяснит

Переговоры Путина и Макрона продлились 2,5 часа

https://www.interfax.ru/world/673278

Путин прибыл в Хельсинки, где проведет переговоры с президентом Финляндии

https://tass.ru/politika/6783960

Это только на текущей неделе

Путин и Абэ провели переговоры

https://ria.ru/20190629/1556043470.html

Премьер Италии после встречи с Путиным оценил потенциал дружбы с Россией

https://ria.ru/20190705/1556225579.html

И наконец

Трамп рассказал о результатах переговоров с Путиным

https://www.vedomosti.ru/politics/news/ ... -rasskazal

Все в течение лета 19-го

Простите, Вы действительно об этом не подозревали, или, живя как и часть форумчан в собственной реальности, смотрите на мир сквозь пропагандистские очки УкрСМИ? Это только на текущей неделеИ наконецВсе в течение лета 19-гоПростите, Вы действительно об этом не подозревали, или, живя как и часть форумчан в собственной реальности, смотрите на мир сквозь пропагандистские очки УкрСМИ?



Специально для Вас выделил красным



Я, собственно, тоже об этом. И до лета 19-го были другие события, часть я упомянул, часть нет (например, встреча в Хельсинки на Ж20 в 18-м году). Были и другие.



Вывод: нерукопожатный постепенно становится пожатным.



И свою немаловажную роль сыграли в том числе и те мероприятия Вашего лидера, о которых я упомянул вскользь. Впрочем, были и другие. Специально для Вас выделил краснымЯ, собственно, тоже об этом. И до лета 19-го были другие события, часть я упомянул, часть нет (например, встреча в Хельсинки на Ж20 в 18-м году). Были и другие.Вывод: нерукопожатный постепенно становится пожатным.И свою немаловажную роль сыграли в том числе и те мероприятия Вашего лидера, о которых я упомянул вскользь. Впрочем, были и другие.

Да не в Дональде дело. Евроатлантисты - ПРАГМАТИКИ. В политике России они не понимают одного - зачем убивать, если можно купить? Но за Данциг (то бишь Мариуполь) как и 80 лет назад никто умирать не собирается. Им, в сущности, и нужно не много - чтобы ПРЕКРАТИЛИ СТРЕЛЯТЬ. И ВСЕ.

К тому же есть еще 2 фактора. Санкции по сути провалились - российская экономика растет (за 15-ый-19-ый она выросла на 34 триллиона рублей - 43% при росте курса на 16%), при этом сама страна становится все более агрессивной, потому что эта агрессия опирается на сильно выросший ударный потенциал ее ВС. За это время подлетное время ядерной боеголовки до Берлина сократилось до 2,5 минут, Парижа и Лондона - до 6,5.

Вот и весь расклад. Если состоится готовящийся обмен пленными и политзаключенными (а Клыха и ему подобных уже привезли из разных ИТЛ в Москву), то это событие вообще могут объявить прорывом и началом новой эры. Да не в Дональде дело. Евроатлантисты - ПРАГМАТИКИ. В политике России они не понимают одного - зачем убивать, если можно купить? Но за Данциг (то бишь Мариуполь) как и 80 лет назад никто умирать не собирается. Им, в сущности, и нужно не много - чтобы ПРЕКРАТИЛИ СТРЕЛЯТЬ. И ВСЕ.К тому же есть еще 2 фактора. Санкции по сути провалились - российская экономика растет (за 15-ый-19-ый она выросла на 34 триллиона рублей - 43% при росте курса на 16%), при этом сама страна становится все более агрессивной, потому что эта агрессия опирается на сильно выросший ударный потенциал ее ВС. За это время подлетное время ядерной боеголовки до Берлина сократилось до 2,5 минут, Парижа и Лондона - до 6,5.Вот и весь расклад. Если состоится готовящийся обмен пленными и политзаключенными (а Клыха и ему подобных уже привезли из разных ИТЛ в Москву), то это событие вообще могут объявить прорывом и началом новой эры. Волгарь Повідомлень: 6986 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3830383138323833 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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