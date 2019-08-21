Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Как объяснять это внутреннему потребителю рашаСМИ?
Поэтому ради него, родимого престижа, все эти затратные чемпионаты по футболу и прочие универсиады и фестивали молодежи.
С избранием Дональда ситуация постепенно стала меняться. То Дональд тет-а-тет в Осаке на Ж20, теперь вот Эммануэль в форте Брегансон призывно машет ручкой, он же принял приглашение приехать в Москву 9 мая 2020-го на юбилей Победы.
Опять же возвращение рф в ПАСЕ. А в 2020, возможно, и в Ж8.
Столько знаков «потепления» сразу — и это при том, что с 2014 года путлер не отступил ни по одному из вопросов, из-за которых рф исключили из клуба (рукопожатных) мировых держав.
А по поводу результатов - придет Либо и все подробно объяснит
Я, собственно, тоже об этом. И до лета 19-го были другие события, часть я упомянул, часть нет (например, встреча в Хельсинки на Ж20 в 18-м году). Были и другие.
Вывод: нерукопожатный постепенно становится пожатным.
И свою немаловажную роль сыграли в том числе и те мероприятия Вашего лидера, о которых я упомянул вскользь. Впрочем, были и другие.
Да не в Дональде дело. Евроатлантисты - ПРАГМАТИКИ. В политике России они не понимают одного - зачем убивать, если можно купить? Но за Данциг (то бишь Мариуполь) как и 80 лет назад никто умирать не собирается. Им, в сущности, и нужно не много - чтобы ПРЕКРАТИЛИ СТРЕЛЯТЬ. И ВСЕ. К тому же есть еще 2 фактора. Санкции по сути провалились - российская экономика растет (за 15-ый-19-ый она выросла на 34 триллиона рублей - 43% при росте курса на 16%), при этом сама страна становится все более агрессивной, потому что эта агрессия опирается на сильно выросший ударный потенциал ее ВС. За это время подлетное время ядерной боеголовки до Берлина сократилось до 2,5 минут, Парижа и Лондона - до 6,5. Вот и весь расклад. Если состоится готовящийся обмен пленными и политзаключенными (а Клыха и ему подобных уже привезли из разных ИТЛ в Москву), то это событие вообще могут объявить прорывом и началом новой эры.
ЛАД написав:.. Может, это и хорошо, что не едут, вот только вопрос, кто здесь работать будет? ..
такой катастрофы с кадрами я не наблюдал за всю историю. У всех, кого не спрошу, одно и тоже - нет людей. Оплата труда выросла непропорционально производительности - это сильно влияет на инфляцию. Особенно это касается Киева, мне интересно, в других больших городах та же история?
Харьков отстаёт, но, по-моему, процесс уже пошёл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Волгарь написав:............. Но за Данциг (то бишь Мариуполь) как и 80 лет назад никто умирать не собирается. Им, в сущности, и нужно не много - чтобы ПРЕКРАТИЛИ СТРЕЛЯТЬ. И ВСЕ.
К сожалению, здесь Вы правы. Чем это закончилось для Европы 80 лет назад все помнят. Посмотрим, повторит ли Европа ту же глупость.
К тому же есть еще 2 фактора. Санкции по сути провалились - российская экономика растет (за 15-ый-19-ый она выросла на 34 триллиона рублей - 43% при росте курса на 16%),
Насчёт провала санкций тезис не очень убедительный. Тем более и санкции ... так себе.
при этом сама страна становится все более агрессивной, потому что эта агрессия опирается на сильно выросший ударный потенциал ее ВС. За это время подлетное время ядерной боеголовки до Берлина сократилось до 2,5 минут, Парижа и Лондона - до 6,5. Вот и весь расклад. Если состоится готовящийся обмен пленными и политзаключенными (а Клыха и ему подобных уже привезли из разных ИТЛ в Москву), то это событие вообще могут объявить прорывом и началом новой эры.
Агрессивность росла и до санкций. Именно поэтому их и ввели. А вот, что будет дальше, посмотрим. Надеюсь, в Европе найдутся более трезвые политики, чем Трамп и итальянцы. Сам факт переговоров во Франции, Финляндии, с Абэ ни о чём не говорит. Переговоры можно и нужно вести даже с врагом. Если я, например, выступаю за переговоры по Донбассу, то это не означает, что я готов согласиться на любые условия.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.