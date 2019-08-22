Додано: Чет 22 сер, 2019 17:45

Волгарь написав: .............

Но за Данциг (то бишь Мариуполь) как и 80 лет назад никто умирать не собирается. Им, в сущности, и нужно не много - чтобы ПРЕКРАТИЛИ СТРЕЛЯТЬ. И ВСЕ. .............Но за Данциг (то бишь Мариуполь) как и 80 лет назад никто умирать не собирается. Им, в сущности, и нужно не много - чтобы ПРЕКРАТИЛИ СТРЕЛЯТЬ. И ВСЕ.

К тому же есть еще 2 фактора. Санкции по сути провалились - российская экономика растет (за 15-ый-19-ый она выросла на 34 триллиона рублей - 43% при росте курса на 16%),

при этом сама страна становится все более агрессивной, потому что эта агрессия опирается на сильно выросший ударный потенциал ее ВС. За это время подлетное время ядерной боеголовки до Берлина сократилось до 2,5 минут, Парижа и Лондона - до 6,5.

Вот и весь расклад. Если состоится готовящийся обмен пленными и политзаключенными (а Клыха и ему подобных уже привезли из разных ИТЛ в Москву), то это событие вообще могут объявить прорывом и началом новой эры.

Сам факт переговоров

К сожалению, здесь Вы правы.Чем это закончилось для Европы 80 лет назад все помнят.Посмотрим, повторит ли Европа ту же глупость.Насчёт провала санкций тезис не очень убедительный. Тем более и санкции ... так себе.Агрессивность росла и до санкций. Именно поэтому их и ввели.А вот, что будет дальше, посмотрим.Надеюсь, в Европе найдутся более трезвые политики, чем Трамп и итальянцы.во Франции, Финляндии, с Абэ ни о чём не говорит.Переговоры можно и нужно вести даже с врагом.Если я, например, выступаю за переговоры по Донбассу, то это не означает, что я готов согласиться на любые условия.