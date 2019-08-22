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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3831383238333834>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:12

  AlexxK написав:
  Волгарь написав:
  AlexxK написав:freeze

Это вопрос престижа.

С 14-го года путлер нерукопожатный.

Как объяснять это внутреннему потребителю рашаСМИ?

Поэтому ради него, родимого престижа, все эти затратные чемпионаты по футболу и прочие универсиады и фестивали молодежи.

С избранием Дональда ситуация постепенно стала меняться. То Дональд тет-а-тет в Осаке на Ж20, теперь вот Эммануэль в форте Брегансон призывно машет ручкой, он же принял приглашение приехать в Москву 9 мая 2020-го на юбилей Победы.

Опять же возвращение рф в ПАСЕ. А в 2020, возможно, и в Ж8.

Столько знаков «потепления» сразу — и это при том, что с 2014 года путлер не отступил ни по одному из вопросов, из-за которых рф исключили из клуба (рукопожатных) мировых держав.

А по поводу результатов - придет Либо и все подробно объяснит :D

Переговоры Путина и Макрона продлились 2,5 часа
https://www.interfax.ru/world/673278
Путин прибыл в Хельсинки, где проведет переговоры с президентом Финляндии
https://tass.ru/politika/6783960
Это только на текущей неделе
Путин и Абэ провели переговоры
https://ria.ru/20190629/1556043470.html
Премьер Италии после встречи с Путиным оценил потенциал дружбы с Россией
https://ria.ru/20190705/1556225579.html
И наконец
Трамп рассказал о результатах переговоров с Путиным
https://www.vedomosti.ru/politics/news/ ... -rasskazal
Все в течение лета 19-го
Простите, Вы действительно об этом не подозревали, или, живя как и часть форумчан в собственной реальности, смотрите на мир сквозь пропагандистские очки УкрСМИ?


Специально для Вас выделил красным :D

Я, собственно, тоже об этом. И до лета 19-го были другие события, часть я упомянул, часть нет (например, встреча в Хельсинки на Ж20 в 18-м году). Были и другие.

Вывод: нерукопожатный постепенно становится пожатным.

И свою немаловажную роль сыграли в том числе и те мероприятия Вашего лидера, о которых я упомянул вскользь. Впрочем, были и другие.

Да не в Дональде дело. Евроатлантисты - ПРАГМАТИКИ. В политике России они не понимают одного - зачем убивать, если можно купить? Но за Данциг (то бишь Мариуполь) как и 80 лет назад никто умирать не собирается. Им, в сущности, и нужно не много - чтобы ПРЕКРАТИЛИ СТРЕЛЯТЬ. И ВСЕ.
К тому же есть еще 2 фактора. Санкции по сути провалились - российская экономика растет (за 15-ый-19-ый она выросла на 34 триллиона рублей - 43% при росте курса на 16%), при этом сама страна становится все более агрессивной, потому что эта агрессия опирается на сильно выросший ударный потенциал ее ВС. За это время подлетное время ядерной боеголовки до Берлина сократилось до 2,5 минут, Парижа и Лондона - до 6,5.
Вот и весь расклад. Если состоится готовящийся обмен пленными и политзаключенными (а Клыха и ему подобных уже привезли из разных ИТЛ в Москву), то это событие вообще могут объявить прорывом и началом новой эры.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:59

  sequence написав:
  ЛАД написав:..
Может, это и хорошо, что не едут, вот только вопрос, кто здесь работать будет?
..

такой катастрофы с кадрами я не наблюдал за всю историю. У всех, кого не спрошу, одно и тоже - нет людей. Оплата труда выросла непропорционально производительности - это сильно влияет на инфляцию.
Особенно это касается Киева, мне интересно, в других больших городах та же история?

Харьков отстаёт, но, по-моему, процесс уже пошёл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 17:45

  Волгарь написав:.............
Но за Данциг (то бишь Мариуполь) как и 80 лет назад никто умирать не собирается. Им, в сущности, и нужно не много - чтобы ПРЕКРАТИЛИ СТРЕЛЯТЬ. И ВСЕ.

К сожалению, здесь Вы правы.
Чем это закончилось для Европы 80 лет назад все помнят.
Посмотрим, повторит ли Европа ту же глупость.
К тому же есть еще 2 фактора. Санкции по сути провалились - российская экономика растет (за 15-ый-19-ый она выросла на 34 триллиона рублей - 43% при росте курса на 16%),

Насчёт провала санкций тезис не очень убедительный. Тем более и санкции ... так себе.
при этом сама страна становится все более агрессивной, потому что эта агрессия опирается на сильно выросший ударный потенциал ее ВС. За это время подлетное время ядерной боеголовки до Берлина сократилось до 2,5 минут, Парижа и Лондона - до 6,5.
Вот и весь расклад. Если состоится готовящийся обмен пленными и политзаключенными (а Клыха и ему подобных уже привезли из разных ИТЛ в Москву), то это событие вообще могут объявить прорывом и началом новой эры.

Агрессивность росла и до санкций. Именно поэтому их и ввели.
А вот, что будет дальше, посмотрим.
Надеюсь, в Европе найдутся более трезвые политики, чем Трамп и итальянцы.
Сам факт переговоров во Франции, Финляндии, с Абэ ни о чём не говорит.
Переговоры можно и нужно вести даже с врагом.
Если я, например, выступаю за переговоры по Донбассу, то это не означает, что я готов согласиться на любые условия.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:20

  Тракторист написав:
  zРадио написав:
  zРадио написав:Так что "большая семерка" - была и остается завидным клубом


Ценность, разумеется, не в членстве, а в соответствии высоким экономическим и политическим стандартам

проще говоря от членства нет никакой особой пользы...


Продолжай рассказывать, что виноград зелен, продолжай. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:21

  zРадио написав:
  Sommer написав:У него дел полно - к новогодним елкам готовиться, гастроли в Юрмале, корпоративчики... У артиста дел невпроворот, это ж не президентом работать, понимать надо.


Снова "юморит"... Непонятно еще, какой заменой Порошенко будет Зеленский в кресле Президента, но ты бы его место в команде Квартала точно идеально закрыл :mrgreen:


Нет, не закрыл бы. Мне было бы стыдно сравнивать Украину с проституткой.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:36

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:У него дел полно - к новогодним елкам готовиться, гастроли в Юрмале, корпоративчики... У артиста дел невпроворот, это ж не президентом работать, понимать надо.


Снова "юморит"... Непонятно еще, какой заменой Порошенко будет Зеленский в кресле Президента, но ты бы его место в команде Квартала точно идеально закрыл :mrgreen:


Нет, не закрыл бы. Мне было бы стыдно сравнивать Украину с проституткой.


А называть украинцев "вы***дками", как Петро Инкогнито во время предвыборной кампании?
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:54

Количество сторонников внеблокового статуса резко растет на фоне снижения поддержки вступления в НАТО.

Еще бы снижалась поддержка военного союза с РФ, и можно было бо трактовать результат как признак выздоровления и избавления общества от иллюзий...

Зображення

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=r ... 888&page=1
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:20

  zРадио написав:
  Sommer написав:Нет, не закрыл бы. Мне было бы стыдно сравнивать Украину с проституткой.


А называть украинцев "вы***дками", как Петро Инкогнито во время предвыборной кампании?


Как-то ты без огонька выдумываешь. Для рашки сойдет, они-то уже порядочно зазомбированы, а вот на украинском форуме придется тебе получше стараться. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:29

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:Нет, не закрыл бы. Мне было бы стыдно сравнивать Украину с проституткой.


А называть украинцев "вы***дками", как Петро Инкогнито во время предвыборной кампании?


Как-то ты без огонька выдумываешь. Для рашки сойдет, они-то уже порядочно зазомбированы, а вот на украинском форуме придется тебе получше стараться. :mrgreen:


Почти на каждом митинге Порошенко так называл людей с красными шарами. Только не зомбируй здесь, что они - россияне. Такое даже не каждый порохобот схавает :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:59

zРадио

Пуйлорадио спеціаліст в політиці,сфері фінансів,навіть в крипті пише куда інвестувати. Такі "проффесори" майже завжди пусті нулі,незнайки і закінчили три класи. Але їх ольгіно взяло на роботу,бо хтось має обсирати Україну на ху.лівському язику.
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