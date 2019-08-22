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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:01
По комітетам
Слуга народу каже що має 60%, а тому повинен зайняти 60% керівних посад і кількісного складу комітетів
1 брехня №1-254/450=54,5% ( а не 60%0
2 Є три керівні посади в кожному з 24 комітетів - тобто 72 місця
54,5% від 72 місць=39 осіб
3 Таким чином СН може отримати
13 голів комітетів
13 перших замів
13 секретарів
4 Є правило по моєму у регламенті ВР по якому одночасно головою і першим замом не може бути члени однієї і тієї ж фракції
Таким чином СН може мати
12 голів комітетів
12 перших замів( в тих де головою не є член їх фракції)
15 секретарів комітетів
Наші ж переможці хочуть отримати 21 голову комітету......
Цікаво -а їм нічого не трісне?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 22 сер, 2019 21:10
budivelnik написав:По комітетам
Слуга народу каже що має 60%, а тому повинен зайняти 60% керівних посад і кількісного складу комітетів
1 брехня №1-254/450=54,5% ( а не 60%0
2 Є три керівні посади в кожному з 24 комітетів - тобто 72 місця
54,5% від 72 місць=39 осіб
3 Таким чином СН може отримати
13 голів комітетів
13 перших замів
13 секретарів
4 Є правило по моєму у регламенті ВР по якому одночасно головою і першим замом не може бути члени однієї і тієї ж фракції
Таким чином СН може мати
12 голів комітетів
12 перших замів( в тих де головою не є член їх фракції)
15 секретарів комітетів
Наші ж переможці хочуть отримати 21 голову комітету......
Цікаво -а їм нічого не трісне?
Правящая коалиция папередников оппозиции ни одного комитета не дала, нарушив все традиции.
А тут слуги расщедрились, и не стали брать пример с папередников.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 21:21
zРадио написав: Sommer написав:
Как-то ты без огонька выдумываешь. Для рашки сойдет, они-то уже порядочно зазомбированы, а вот на украинском форуме придется тебе получше стараться.
Почти на каждом митинге Порошенко так называл людей с красными шарами.
Спасибо, что признался в своем обмане. Честность - она дорогого стоит.И, кстати. Что, у вас там до сих пор за шарика подгорает?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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