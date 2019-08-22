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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3832383338343835>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:01

По комітетам
Слуга народу каже що має 60%, а тому повинен зайняти 60% керівних посад і кількісного складу комітетів
1 брехня №1-254/450=54,5% ( а не 60%0
2 Є три керівні посади в кожному з 24 комітетів - тобто 72 місця
54,5% від 72 місць=39 осіб
3 Таким чином СН може отримати
13 голів комітетів
13 перших замів
13 секретарів
4 Є правило по моєму у регламенті ВР по якому одночасно головою і першим замом не може бути члени однієї і тієї ж фракції
Таким чином СН може мати
12 голів комітетів
12 перших замів( в тих де головою не є член їх фракції)
15 секретарів комітетів

Наші ж переможці хочуть отримати 21 голову комітету......
Цікаво -а їм нічого не трісне?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:10

Re: Політичні дискусії

budivelnik написав:По комітетам
Слуга народу каже що має 60%, а тому повинен зайняти 60% керівних посад і кількісного складу комітетів
1 брехня №1-254/450=54,5% ( а не 60%0
2 Є три керівні посади в кожному з 24 комітетів - тобто 72 місця
54,5% від 72 місць=39 осіб
3 Таким чином СН може отримати
13 голів комітетів
13 перших замів
13 секретарів
4 Є правило по моєму у регламенті ВР по якому одночасно головою і першим замом не може бути члени однієї і тієї ж фракції
Таким чином СН може мати
12 голів комітетів
12 перших замів( в тих де головою не є член їх фракції)
15 секретарів комітетів

Наші ж переможці хочуть отримати 21 голову комітету......
Цікаво -а їм нічого не трісне?


Правящая коалиция папередников оппозиции ни одного комитета не дала, нарушив все традиции.
А тут слуги расщедрились, и не стали брать пример с папередников.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:21

  zРадио написав:
  Sommer написав:Как-то ты без огонька выдумываешь. Для рашки сойдет, они-то уже порядочно зазомбированы, а вот на украинском форуме придется тебе получше стараться. :mrgreen:


Почти на каждом митинге Порошенко так называл людей с красными шарами.


Спасибо, что признался в своем обмане. Честность - она дорогого стоит.

И, кстати. Что, у вас там до сих пор за шарика подгорает?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:26

  Ethereum написав:zРадио

Пуйлорадио спеціаліст в політиці,сфері фінансів,навіть в крипті пише куда інвестувати. Такі "проффесори" майже завжди пусті нулі,незнайки і закінчили три класи. Але їх ольгіно взяло на роботу,бо хтось має обсирати Україну на ху.лівському язику.


Э как задело не-специалиста ни в политике, ни в финансах, ни в крипте :mrgreen:

PS: к слову, говоря о последней, я всегда подчеркиваю, что рекомендаций не даю, и каждый в ответе за свои решения сам. Для пустого выскочки (вроде тебя) это очень нехарактерно, не так ли?..

PPS: а насчет "ху.лівського язика" - прошу модераторов обратить внимание! Этот подранок, оставшийся без работы с поражением Порошенко, оскорбляет не меня, а по крайней мере половину украинцев!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:51

zРадио

Мова пуйлорадио не російська,а масковська,це всі тут розуміють.І не апелюй до 50% ,а до 10% сепаратистів,які теж мають свободу в нас.
І тому в нас і демократія і ти можеш писати що хочеш,а от в твоїй країні Кацапстані тебе би давно закрили в кутузці. :D
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:55

  budivelnik написав:По комітетам
Слуга народу каже що має 60%, а тому повинен зайняти 60% керівних посад і кількісного складу комітетів
1 брехня №1-254/450=54,5% ( а не 60%0
2 Є три керівні посади в кожному з 24 комітетів - тобто 72 місця
54,5% від 72 місць=39 осіб
3 Таким чином СН може отримати
13 голів комітетів
13 перших замів
13 секретарів
4 Є правило по моєму у регламенті ВР по якому одночасно головою і першим замом не може бути члени однієї і тієї ж фракції
Таким чином СН може мати
12 голів комітетів
12 перших замів( в тих де головою не є член їх фракції)
15 секретарів комітетів

Наші ж переможці хочуть отримати 21 голову комітету......
Цікаво -а їм нічого не трісне?

В основе вашей "математики" изначально заложена неверная цифра, т.к. в ВР не будет 450 депутатов. И СН действительно имеет 60% от всех депутатов.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:59

  Ethereum написав:zРадио

Мова пуйлорадио не російська,а масковська,це всі тут розуміють.І не апелюй до 50% ,а до 10% сепаратистів,які теж мають свободу в нас.
І тому в нас і демократія і ти можеш писати що хочеш,а от в твоїй країні Кацапстані тебе би давно закрили в кутузці. :D


Бан провокатору! Ни единого аргумента, ни единого пруфа - только звездежь и оскорбления!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:02

  zРадио написав:
  Ethereum написав:zРадио

Мова пуйлорадио не російська,а масковська,це всі тут розуміють.І не апелюй до 50% ,а до 10% сепаратистів,які теж мають свободу в нас.
І тому в нас і демократія і ти можеш писати що хочеш,а от в твоїй країні Кацапстані тебе би давно закрили в кутузці. :D


Бан провокатору! Ни единого аргумента, ни единого пруфа - только звездежь и оскорбления!


Ну і це твоя російська? З якого регіону? Ольгіно? :D Так в нас не говорять зрадио...
Ти спалився сам. Ти явно не з цих країв...Тому нічого спільного не може бути з колаборантами .
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:06

  Ethereum написав:
Ну і це твоя російська? З якого регіону? Ольгіно? :D Так в нас не говорять зрадио...
Ти спалився сам. Ти явно не з цих країв...Тому нічого спільного не може бути з колаборантами .


Как не говорят - понятно, содержательно, грамотно? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

В твоем селе, может, и не говорят. А в моем родном Киеве - примерно каждый пятый
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:10

zРадио

Не прибріхуй пуйлорадио. Ніхто так в Києві не говорить. Хіба що представники Кацапстана. Не путай російську мову і язык мокшан.
Бачиш як пару слів можуть видати агента... :D
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