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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3832383338343835> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 22 сер, 2019 21:01 По комітетам

Слуга народу каже що має 60%, а тому повинен зайняти 60% керівних посад і кількісного складу комітетів

1 брехня №1-254/450=54,5% ( а не 60%0

2 Є три керівні посади в кожному з 24 комітетів - тобто 72 місця

54,5% від 72 місць=39 осіб

3 Таким чином СН може отримати

13 голів комітетів

13 перших замів

13 секретарів

4 Є правило по моєму у регламенті ВР по якому одночасно головою і першим замом не може бути члени однієї і тієї ж фракції

Таким чином СН може мати

12 голів комітетів

12 перших замів( в тих де головою не є член їх фракції)

15 секретарів комітетів



Наші ж переможці хочуть отримати 21 голову комітету......

Цікаво -а їм нічого не трісне? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21280 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 21:10 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: По комітетам

Слуга народу каже що має 60%, а тому повинен зайняти 60% керівних посад і кількісного складу комітетів

1 брехня №1-254/450=54,5% ( а не 60%0

2 Є три керівні посади в кожному з 24 комітетів - тобто 72 місця

54,5% від 72 місць=39 осіб

3 Таким чином СН може отримати

13 голів комітетів

13 перших замів

13 секретарів

4 Є правило по моєму у регламенті ВР по якому одночасно головою і першим замом не може бути члени однієї і тієї ж фракції

Таким чином СН може мати

12 голів комітетів

12 перших замів( в тих де головою не є член їх фракції)

15 секретарів комітетів



Наші ж переможці хочуть отримати 21 голову комітету......

Цікаво -а їм нічого не трісне?



Правящая коалиция папередников оппозиции ни одного комитета не дала, нарушив все традиции.

А тут слуги расщедрились, и не стали брать пример с папередников. Правящая коалиция папередников оппозиции ни одного комитета не дала, нарушив все традиции.А тут слуги расщедрились, и не стали брать пример с папередников. freeze 4 Повідомлень: 12603 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3637 раз. Подякували: 5285 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 21:21 zРадио написав: Sommer написав: Как-то ты без огонька выдумываешь. Для рашки сойдет, они-то уже порядочно зазомбированы, а вот на украинском форуме придется тебе получше стараться. Как-то ты без огонька выдумываешь. Для рашки сойдет, они-то уже порядочно зазомбированы, а вот на украинском форуме придется тебе получше стараться.



Почти на каждом митинге Порошенко так называл людей с красными шарами. Почти на каждом митинге Порошенко так называл людей с красными шарами.



Спасибо, что признался в своем обмане. Честность - она дорогого стоит.



И, кстати. Что, у вас там до сих пор за шарика подгорает? Спасибо, что признался в своем обмане. Честность - она дорогого стоит. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4754 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 21:26 Ethereum написав: zРадио



Пуйлорадио спеціаліст в політиці,сфері фінансів,навіть в крипті пише куда інвестувати. Такі "проффесори" майже завжди пусті нулі,незнайки і закінчили три класи. Але їх ольгіно взяло на роботу,бо хтось має обсирати Україну на ху.лівському язику. Пуйлорадио спеціаліст в політиці,сфері фінансів,навіть в крипті пише куда інвестувати. Такі "проффесори" майже завжди пусті нулі,незнайки і закінчили три класи. Але їх ольгіно взяло на роботу,бо хтось має обсирати Україну на ху.лівському язику.



Э как задело не-специалиста ни в политике, ни в финансах, ни в крипте



PS: к слову, говоря о последней, я всегда подчеркиваю, что рекомендаций не даю, и каждый в ответе за свои решения сам. Для пустого выскочки (вроде тебя) это очень нехарактерно, не так ли?..



PPS: а насчет "ху.лівського язика" - прошу модераторов обратить внимание! Этот подранок, оставшийся без работы с поражением Порошенко, оскорбляет не меня, а по крайней мере половину украинцев! Э как задело не-специалиста ни в политике, ни в финансах, ни в криптеPS: к слову, говоря о последней, я всегда подчеркиваю, что рекомендаций не даю, и каждый в ответе за свои решения сам. Для пустого выскочки (вроде тебя) это очень нехарактерно, не так ли?..PPS: а насчет "ху.лівського язика" - прошу модераторов обратить внимание! Этот подранок, оставшийся без работы с поражением Порошенко, оскорбляет не меня, а по крайней мере половину украинцев! zРадио

Повідомлень: 3273 З нами з: 02.05.18 Подякував: 772 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 21:51 zРадио



Мова пуйлорадио не російська,а масковська,це всі тут розуміють.І не апелюй до 50% ,а до 10% сепаратистів,які теж мають свободу в нас.

І тому в нас і демократія і ти можеш писати що хочеш,а от в твоїй країні Кацапстані тебе би давно закрили в кутузці. Мова пуйлорадио не російська,а масковська,це всі тут розуміють.І не апелюй до 50% ,а до 10% сепаратистів,які теж мають свободу в нас.І тому в нас і демократія і ти можеш писати що хочеш,а от в твоїй країні Кацапстані тебе би давно закрили в кутузці. Ethereum Повідомлень: 687 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 21:55 budivelnik написав: По комітетам

Слуга народу каже що має 60%, а тому повинен зайняти 60% керівних посад і кількісного складу комітетів

1 брехня №1-254/450=54,5% ( а не 60%0

2 Є три керівні посади в кожному з 24 комітетів - тобто 72 місця

54,5% від 72 місць=39 осіб

3 Таким чином СН може отримати

13 голів комітетів

13 перших замів

13 секретарів

4 Є правило по моєму у регламенті ВР по якому одночасно головою і першим замом не може бути члени однієї і тієї ж фракції

Таким чином СН може мати

12 голів комітетів

12 перших замів( в тих де головою не є член їх фракції)

15 секретарів комітетів



Наші ж переможці хочуть отримати 21 голову комітету......

Цікаво -а їм нічого не трісне? По комітетамСлуга народу каже що має 60%, а тому повинен зайняти 60% керівних посад і кількісного складу комітетів1 брехня №1-254/450=54,5% ( а не 60%02 Є три керівні посади в кожному з 24 комітетів - тобто 72 місця54,5% від 72 місць=39 осіб3 Таким чином СН може отримати13 голів комітетів13 перших замів13 секретарів4 Є правило по моєму у регламенті ВР по якому одночасно головою і першим замом не може бути члени однієї і тієї ж фракціїТаким чином СН може мати12 голів комітетів12 перших замів( в тих де головою не є член їх фракції)15 секретарів комітетівНаші ж переможці хочуть отримати 21 голову комітету......Цікаво -а їм нічого не трісне?

В основе вашей "математики" изначально заложена неверная цифра, т.к. в ВР не будет 450 депутатов. И СН действительно имеет 60% от всех депутатов. В основе вашей "математики" изначально заложена неверная цифра, т.к. в ВР не будет 450 депутатов. И СН действительно имеет 60% от всех депутатов. yanyura Повідомлень: 4900 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 21:59 Ethereum написав: zРадио



Мова пуйлорадио не російська,а масковська,це всі тут розуміють.І не апелюй до 50% ,а до 10% сепаратистів,які теж мають свободу в нас.

І тому в нас і демократія і ти можеш писати що хочеш,а от в твоїй країні Кацапстані тебе би давно закрили в кутузці. Мова пуйлорадио не російська,а масковська,це всі тут розуміють.І не апелюй до 50% ,а до 10% сепаратистів,які теж мають свободу в нас.І тому в нас і демократія і ти можеш писати що хочеш,а от в твоїй країні Кацапстані тебе би давно закрили в кутузці.



Бан провокатору! Ни единого аргумента, ни единого пруфа - только звездежь и оскорбления! Бан провокатору! Ни единого аргумента, ни единого пруфа - только звездежь и оскорбления! zРадио

Повідомлень: 3273 З нами з: 02.05.18 Подякував: 772 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 22:02 zРадио написав: Ethereum написав: zРадио



Мова пуйлорадио не російська,а масковська,це всі тут розуміють.І не апелюй до 50% ,а до 10% сепаратистів,які теж мають свободу в нас.

І тому в нас і демократія і ти можеш писати що хочеш,а от в твоїй країні Кацапстані тебе би давно закрили в кутузці. Мова пуйлорадио не російська,а масковська,це всі тут розуміють.І не апелюй до 50% ,а до 10% сепаратистів,які теж мають свободу в нас.І тому в нас і демократія і ти можеш писати що хочеш,а от в твоїй країні Кацапстані тебе би давно закрили в кутузці.



Бан провокатору! Ни единого аргумента, ни единого пруфа - только звездежь и оскорбления! Бан провокатору! Ни единого аргумента, ни единого пруфа - только звездежь и оскорбления!



Ну і це твоя російська? З якого регіону? Ольгіно? Так в нас не говорять зрадио...

Ти спалився сам. Ти явно не з цих країв...Тому нічого спільного не може бути з колаборантами . Ну і це твоя російська? З якого регіону? Ольгіно?Так в нас не говорять зрадио...Ти спалився сам. Ти явно не з цих країв...Тому нічого спільного не може бути з колаборантами . Ethereum Повідомлень: 687 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 22:06 Ethereum написав:

Ну і це твоя російська? З якого регіону? Ольгіно? Так в нас не говорять зрадио...

Ти спалився сам. Ти явно не з цих країв...Тому нічого спільного не може бути з колаборантами . Ну і це твоя російська? З якого регіону? Ольгіно?Так в нас не говорять зрадио...Ти спалився сам. Ти явно не з цих країв...Тому нічого спільного не може бути з колаборантами .



Как не говорят - понятно, содержательно, грамотно?



В твоем селе, может, и не говорят. А в моем родном Киеве - примерно каждый пятый Как не говорят - понятно, содержательно, грамотно?В твоем селе, может, и не говорят. А в моем родном Киеве - примерно каждый пятый zРадио

Повідомлень: 3273 З нами з: 02.05.18 Подякував: 772 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 22:10 zРадио



Не прибріхуй пуйлорадио. Ніхто так в Києві не говорить. Хіба що представники Кацапстана. Не путай російську мову і язык мокшан.

Бачиш як пару слів можуть видати агента... Не прибріхуй пуйлорадио. Ніхто так в Києві не говорить. Хіба що представники Кацапстана. Не путай російську мову і язык мокшан.Бачиш як пару слів можуть видати агента... Ethereum Повідомлень: 687 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3832383338343835> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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