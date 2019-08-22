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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3832383338343835

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:14

  yanyura написав:
  budivelnik написав:По комітетам
Слуга народу каже що має 60%, а тому повинен зайняти 60% керівних посад і кількісного складу комітетів
1 брехня №1-254/450=54,5% ( а не 60%0
2 Є три керівні посади в кожному з 24 комітетів - тобто 72 місця
54,5% від 72 місць=39 осіб
3 Таким чином СН може отримати
13 голів комітетів
13 перших замів
13 секретарів
4 Є правило по моєму у регламенті ВР по якому одночасно головою і першим замом не може бути члени однієї і тієї ж фракції
Таким чином СН може мати
12 голів комітетів
12 перших замів( в тих де головою не є член їх фракції)
15 секретарів комітетів

Наші ж переможці хочуть отримати 21 голову комітету......
Цікаво -а їм нічого не трісне?
В основе вашей "математики" изначально заложена неверная цифра, т.к. в ВР не будет 450 депутатов. И СН действительно имеет 60% от всех депутатов.
1 У ВР офіційно 450 депутатів і рішення приймаються
а - більшістю в 226
б - конституційною більшістю в 301
Тобто у всіх документах-450
2 Сьогодні в Раді 425 - бо як тільки ОРДЛО і Крим повернуть -відразу потрібно буде надати представництво для депутатів з цих територій.

Таким чином
Фактично - 425
Юридично - 450
А так як законодавчих змін по навіть тимчасовому зменшенні кількості не було-значить всі підрахунки повинні проводитись від 450.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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