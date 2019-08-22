1 У ВР офіційно 450 депутатів і рішення приймаютьсяyanyura написав:В основе вашей "математики" изначально заложена неверная цифра, т.к. в ВР не будет 450 депутатов. И СН действительно имеет 60% от всех депутатов.budivelnik написав:По комітетам
Слуга народу каже що має 60%, а тому повинен зайняти 60% керівних посад і кількісного складу комітетів
1 брехня №1-254/450=54,5% ( а не 60%0
2 Є три керівні посади в кожному з 24 комітетів - тобто 72 місця
54,5% від 72 місць=39 осіб
3 Таким чином СН може отримати
13 голів комітетів
13 перших замів
13 секретарів
4 Є правило по моєму у регламенті ВР по якому одночасно головою і першим замом не може бути члени однієї і тієї ж фракції
Таким чином СН може мати
12 голів комітетів
12 перших замів( в тих де головою не є член їх фракції)
15 секретарів комітетів
Наші ж переможці хочуть отримати 21 голову комітету......
Цікаво -а їм нічого не трісне?
а - більшістю в 226
б - конституційною більшістю в 301
Тобто у всіх документах-450
2 Сьогодні в Раді 425 - бо як тільки ОРДЛО і Крим повернуть -відразу потрібно буде надати представництво для депутатів з цих територій.
Таким чином
Фактично - 425
Юридично - 450
А так як законодавчих змін по навіть тимчасовому зменшенні кількості не було-значить всі підрахунки повинні проводитись від 450.