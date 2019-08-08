budivelnik написав:1 У ВР офіційно 450 депутатів і рішення приймаються
а - більшістю в 226
б - конституційною більшістю в 301
Тобто у всіх документах-450
2 Сьогодні в Раді 425 - бо як тільки ОРДЛО і Крим повернуть -відразу потрібно буде надати представництво для депутатів з цих територій.
Таким чином
Фактично - 425
Юридично - 450
А так як законодавчих змін по навіть тимчасовому зменшенні кількості не було-значить всі підрахунки повинні проводитись від 450.
Ну вы бы перед тем, как что-то писать, хотя бы сперва документы почитали, в Инете поискали. Или вам так нравится постоянно "садиться в лужу"? Даже цифры опять переврали, в одном посте сразу 2 грубых ошибки.
1. В ВР официально не 425, а 424 депутата.
2. Конституционное большинство в ВР не 301, а 300 депутатов.
4 Є правило по моєму у регламенті ВР по якому одночасно головою і першим замом не може бути члени однієї і тієї ж фракції
Прочитайте
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Регламент Верховної Ради України
чтобы было не "по моєму", а по Закону.
Голови комітетів, перші заступники, заступники голів комітетів, секретарі, персональний склад членів комітетів обираються Верховною Радою більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу.
Где здесь что не могут быть от одной фракции?
Квоти розподілу посад голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визначаються пропорційно від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) до фактичної чисельності народних депутатів у порядку, встановленому Верховною Радою.
Т.е. ВР сама устанавливает порядок квотирования. Проголосует вся фракция СН (254 человека, хотя достаточно и 226-ти), чтобы абсолютно все должности были от СН, значит и будут от СН, и все это будет соответствовать Закону. Ну а вы можете и дальше рассуждать, какие должности и кому СН обязана дать.
БПП (теперь ПЕС) 5 лет руководил комитетами вместе с НФ. Доруководился так, что лишь 8,1% граждан проголосовали за них обеих. Опять хотят рукамиводить? Пусть сперва свой рейтинг поднимут.
Выборы, кстати, их так ничему и не научили - Порошенко продолжает считать себя Президентом Украины:
Порошенко Петро Олексійович
Дата публікації: 16.08.2019 20:36
Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані
1. Повідомлення про суттєві зміни
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Місце роботи або проходження служби: АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Займана посада: ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
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Дата отримання доходу (набуття у власність):
08.08.2019
09.08.2019
12.08.2019
13.08.2019
14.08.2019
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