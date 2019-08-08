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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3831383238333834 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 22 сер, 2019 23:27 budivelnik написав: yanyura написав: В основе вашей "математики" изначально заложена неверная цифра, т.к. в ВР не будет 450 депутатов. И СН действительно имеет 60% от всех депутатов. В основе вашей "математики" изначально заложена неверная цифра, т.к. в ВР не будет 450 депутатов. И СН действительно имеет 60% от всех депутатов. 1 У ВР офіційно 450 депутатів і рішення приймаються

а - більшістю в 226

б - конституційною більшістю в 301

Тобто у всіх документах-450

2 Сьогодні в Раді 425 - бо як тільки ОРДЛО і Крим повернуть -відразу потрібно буде надати представництво для депутатів з цих територій.



Таким чином

Фактично - 425

Юридично - 450

А так як законодавчих змін по навіть тимчасовому зменшенні кількості не було-значить всі підрахунки повинні проводитись від 450. 1 У ВР офіційно 450 депутатів і рішення приймаютьсяа - більшістю в 226б - конституційною більшістю в 301Тобто у всіх документах-4502 Сьогодні в Раді 425 - бо як тільки ОРДЛО і Крим повернуть -відразу потрібно буде надати представництво для депутатів з цих територій.Таким чиномФактично - 425Юридично - 450А так як законодавчих змін по навіть тимчасовому зменшенні кількості не було-значить всі підрахунки повинні проводитись від 450.

Ну вы бы перед тем, как что-то писать, хотя бы сперва документы почитали, в Инете поискали. Или вам так нравится постоянно "садиться в лужу"? Даже цифры опять переврали, в одном посте сразу 2 грубых ошибки.



1. В ВР официально не 425, а 424 депутата.



2. Конституционное большинство в ВР не 301, а 300 депутатов.



4 Є правило по моєму у регламенті ВР по якому одночасно головою і першим замом не може бути члени однієї і тієї ж фракції

Прочитайте

ЗАКОН УКРАЇНИ



Про Регламент Верховної Ради України

чтобы было не "по моєму", а по Закону.



Голови комітетів, перші заступники, заступники голів комітетів, секретарі, персональний склад членів комітетів обираються Верховною Радою більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу.

Где здесь что не могут быть от одной фракции?

Квоти розподілу посад голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визначаються пропорційно від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) до фактичної чисельності народних депутатів у порядку, встановленому Верховною Радою.



Т.е. ВР сама устанавливает порядок квотирования. Проголосует вся фракция СН (254 человека, хотя достаточно и 226-ти), чтобы абсолютно все должности были от СН, значит и будут от СН, и все это будет соответствовать Закону. Ну а вы можете и дальше рассуждать, какие должности и кому СН обязана дать.



БПП (теперь ПЕС) 5 лет руководил комитетами вместе с НФ. Доруководился так, что лишь 8,1% граждан проголосовали за них обеих. Опять хотят рукамиводить? Пусть сперва свой рейтинг поднимут.



Выборы, кстати, их так ничему и не научили - Порошенко продолжает считать себя Президентом Украины:



Порошенко Петро Олексійович

Дата публікації: 16.08.2019 20:36

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

https://public.nazk.gov.ua/search?page= ... =&isRisk=#

1. Повідомлення про суттєві зміни

...



Місце роботи або проходження служби: АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ



Займана посада: ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

...



Дата отримання доходу (набуття у власність):

08.08.2019

09.08.2019

12.08.2019

13.08.2019

14.08.2019

...

https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 99681e3779 Ну вы бы перед тем, как что-то писать, хотя бы сперва документы почитали, в Инете поискали. Или вам так нравится постоянно "садиться в лужу"? Даже цифры опять переврали, в одном посте сразу 2 грубых ошибки.1. В ВР официально не 425, а 424 депутата.2. Конституционное большинство в ВР не 301, а 300 депутатов.Прочитайтечтобы было не "по моєму", а по Закону.Где здесь что не могут быть от одной фракции?Т.е. ВР сама устанавливает порядок квотирования. Проголосует вся фракция СН (254 человека, хотя достаточно и 226-ти), чтобы абсолютно все должности были от СН, значит и будут от СН, и все это будет соответствовать Закону. Ну а вы можете и дальше рассуждать, какие должности и кому СН обязана дать.БПП (теперь ПЕС) 5 лет руководил комитетами вместе с НФ. Доруководился так, что лишь 8,1% граждан проголосовали за них обеих. Опять хотят рукамиводить? Пусть сперва свой рейтинг поднимут.Выборы, кстати, их так ничему и не научили - Порошенко продолжает считать себя Президентом Украины: yanyura Повідомлень: 4901 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:05 Re: Політичні дискусії

Пес-ЄС, Вовк-Опоблок.

Навіяло переглядом ток-шоу на Прямому.Пес-ЄС, Вовк-Опоблок. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8234 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1063 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:40



Или концепция поменялась и теперь "жити по-новому" включает в себя и банальное рейдерство? Кстати, а почему местная зекоманда молчит по поводу попыток захвата/рейдерства канала 112?Или концепция поменялась и теперь "жити по-новому" включает в себя и банальное рейдерство? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4758 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3831383238333834 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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