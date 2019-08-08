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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3831383238333834

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 23:27

  budivelnik написав:
  yanyura написав:В основе вашей "математики" изначально заложена неверная цифра, т.к. в ВР не будет 450 депутатов. И СН действительно имеет 60% от всех депутатов.
1 У ВР офіційно 450 депутатів і рішення приймаються
а - більшістю в 226
б - конституційною більшістю в 301
Тобто у всіх документах-450
2 Сьогодні в Раді 425 - бо як тільки ОРДЛО і Крим повернуть -відразу потрібно буде надати представництво для депутатів з цих територій.

Таким чином
Фактично - 425
Юридично - 450
А так як законодавчих змін по навіть тимчасовому зменшенні кількості не було-значить всі підрахунки повинні проводитись від 450.

Ну вы бы перед тем, как что-то писать, хотя бы сперва документы почитали, в Инете поискали. Или вам так нравится постоянно "садиться в лужу"? Даже цифры опять переврали, в одном посте сразу 2 грубых ошибки.

1. В ВР официально не 425, а 424 депутата.

2. Конституционное большинство в ВР не 301, а 300 депутатов.

4 Є правило по моєму у регламенті ВР по якому одночасно головою і першим замом не може бути члени однієї і тієї ж фракції

Прочитайте
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Регламент Верховної Ради України

чтобы было не "по моєму", а по Закону.

Голови комітетів, перші заступники, заступники голів комітетів, секретарі, персональний склад членів комітетів обираються Верховною Радою більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу.

Где здесь что не могут быть от одной фракции?
Квоти розподілу посад голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визначаються пропорційно від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) до фактичної чисельності народних депутатів у порядку, встановленому Верховною Радою.


Т.е. ВР сама устанавливает порядок квотирования. Проголосует вся фракция СН (254 человека, хотя достаточно и 226-ти), чтобы абсолютно все должности были от СН, значит и будут от СН, и все это будет соответствовать Закону. Ну а вы можете и дальше рассуждать, какие должности и кому СН обязана дать.

БПП (теперь ПЕС) 5 лет руководил комитетами вместе с НФ. Доруководился так, что лишь 8,1% граждан проголосовали за них обеих. Опять хотят рукамиводить? Пусть сперва свой рейтинг поднимут.

Выборы, кстати, их так ничему и не научили - Порошенко продолжает считать себя Президентом Украины:

Порошенко Петро Олексійович
Дата публікації: 16.08.2019 20:36
Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

https://public.nazk.gov.ua/search?page= ... =&isRisk=#
1. Повідомлення про суттєві зміни
...

Місце роботи або проходження служби: АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Займана посада: ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
...

Дата отримання доходу (набуття у власність):
08.08.2019
09.08.2019
12.08.2019
13.08.2019
14.08.2019
...

https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 99681e3779
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:05

Re: Політичні дискусії

Навіяло переглядом ток-шоу на Прямому. :)
Пес-ЄС, Вовк-Опоблок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:40

Кстати, а почему местная зекоманда молчит по поводу попыток захвата/рейдерства канала 112?

Или концепция поменялась и теперь "жити по-новому" включает в себя и банальное рейдерство? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 08:17

Раскулачит ли Зеленский рыжего?

Команда Зеленского пойдет «войной» на Ахметова: Озвучен план
https://inforesist.org/komanda-zelenskogo-pojdet-vojnoj-na-ahmetova-ozvuchen-plan/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 08:35

  Вкладчик1234 написав:Раскулачит ли Зеленский рыжего?

Команда Зеленского пойдет «войной» на Ахметова: Озвучен план
https://inforesist.org/komanda-zelenskogo-pojdet-vojnoj-na-ahmetova-ozvuchen-plan/


Ну а Беню коли? А Пороха? Треба всіх ,а не одного.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:26

  Вкладчик1234 написав:Раскулачит ли Зеленский рыжего?

Команда Зеленского пойдет «войной» на Ахметова: Озвучен план
https://inforesist.org/komanda-zelenskogo-pojdet-vojnoj-na-ahmetova-ozvuchen-plan/


Неправильный вопрос.
Правильный должен звучать так - Сможет ли Коломойский при помощи Зе отжать часть бизнеса Ахметова?
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:40

Но Ахметов (в отличие от Коломойского) сдал свою "кормушку" (Донбасс), несмотря на то, что имел достаточно ресурсов, чтоб мобилизироваться и дать отпор. И "частные армии" в виде "охранных структур", и машины инкассации, и т.д.
При этом захватчики "почему-то" охраняли (охраняют) его резиденцию в Донецке. И не то что не разграбляли, а даже защищали.

После высасывания всех соков из Донбасса -тупо кинул его, и переместился для паразитирования на оставшейся территории Украины через схемы с энергетикой, углём, зеленым тарифом для своих и т.д.

И продолжает паразитировать на Украине и ослаблять её.

Беня может и такой же паразит как и Ахметов. Но Беня не кинул тело, на котором паразитировал, а защищал его.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:50

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Но почему ты не обратил внимание на еще один факт - что Нетаньяху использует регулярные авиалинии в международных поездках


  freeze написав:Особо меня поразил тот факт, что муж Меркель, когда она куда то летала, летел за ней за свой счет в рейсовом самолете, хотя как я понимаю и в государственный самолет можно было табуреточку для мужа поставить, но Меркель не может допустить попадания на себя даже мелкой грязной крошки.


Інша справа Зелосипедист:
Сюже­том для нової вистави «Кварта­лу 95» міг би стати недавній ві­зит президента Зеленського до Ужгорода. Подався він туди не на вітчизняному Ані, у хвос­товій частині якого вмонтовано трап, а на більш комфортному, імпортному Airbus A319, в яко­му власних східців немає. Щоб перша особа держави могла сту­пити на закарпатську землю, трап для неї за 300 км пригнали зі… Львова. Злі язики кажуть, що його транспортування обійшло­ся держбюджету у 500 тис. грн. https://wz.lviv.ua/article/396117-100-d ... ly-ukrainu
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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