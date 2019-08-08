Додано: Суб 24 сер, 2019 09:40

Но Ахметов (в отличие от Коломойского) сдал свою "кормушку" (Донбасс), несмотря на то, что имел достаточно ресурсов, чтоб мобилизироваться и дать отпор. И "частные армии" в виде "охранных структур", и машины инкассации, и т.д.

При этом захватчики "почему-то" охраняли (охраняют) его резиденцию в Донецке. И не то что не разграбляли, а даже защищали.



После высасывания всех соков из Донбасса -тупо кинул его, и переместился для паразитирования на оставшейся территории Украины через схемы с энергетикой, углём, зеленым тарифом для своих и т.д.



И продолжает паразитировать на Украине и ослаблять её.



Беня может и такой же паразит как и Ахметов. Но Беня не кинул тело, на котором паразитировал, а защищал его.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин