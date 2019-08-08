Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:В основе вашей "математики" изначально заложена неверная цифра, т.к. в ВР не будет 450 депутатов. И СН действительно имеет 60% от всех депутатов.
1 У ВР офіційно 450 депутатів і рішення приймаються а - більшістю в 226 б - конституційною більшістю в 301 Тобто у всіх документах-450 2 Сьогодні в Раді 425 - бо як тільки ОРДЛО і Крим повернуть -відразу потрібно буде надати представництво для депутатів з цих територій.
Таким чином Фактично - 425 Юридично - 450 А так як законодавчих змін по навіть тимчасовому зменшенні кількості не було-значить всі підрахунки повинні проводитись від 450.
Ну вы бы перед тем, как что-то писать, хотя бы сперва документы почитали, в Инете поискали. Или вам так нравится постоянно "садиться в лужу"? Даже цифры опять переврали, в одном посте сразу 2 грубых ошибки.
1. В ВР официально не 425, а 424 депутата.
2. Конституционное большинство в ВР не 301, а 300 депутатов.
4 Є правило по моєму у регламенті ВР по якому одночасно головою і першим замом не може бути члени однієї і тієї ж фракції
Прочитайте
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Регламент Верховної Ради України
чтобы было не "по моєму", а по Закону.
Голови комітетів, перші заступники, заступники голів комітетів, секретарі, персональний склад членів комітетів обираються Верховною Радою більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу.
Где здесь что не могут быть от одной фракции?
Квоти розподілу посад голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визначаються пропорційно від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) до фактичної чисельності народних депутатів у порядку, встановленому Верховною Радою.
Т.е. ВР сама устанавливает порядок квотирования. Проголосует вся фракция СН (254 человека, хотя достаточно и 226-ти), чтобы абсолютно все должности были от СН, значит и будут от СН, и все это будет соответствовать Закону. Ну а вы можете и дальше рассуждать, какие должности и кому СН обязана дать.
БПП (теперь ПЕС) 5 лет руководил комитетами вместе с НФ. Доруководился так, что лишь 8,1% граждан проголосовали за них обеих. Опять хотят рукамиводить? Пусть сперва свой рейтинг поднимут.
Выборы, кстати, их так ничему и не научили - Порошенко продолжает считать себя Президентом Украины:
Порошенко Петро Олексійович Дата публікації: 16.08.2019 20:36 Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані
Но Ахметов (в отличие от Коломойского) сдал свою "кормушку" (Донбасс), несмотря на то, что имел достаточно ресурсов, чтоб мобилизироваться и дать отпор. И "частные армии" в виде "охранных структур", и машины инкассации, и т.д. При этом захватчики "почему-то" охраняли (охраняют) его резиденцию в Донецке. И не то что не разграбляли, а даже защищали.
После высасывания всех соков из Донбасса -тупо кинул его, и переместился для паразитирования на оставшейся территории Украины через схемы с энергетикой, углём, зеленым тарифом для своих и т.д.
И продолжает паразитировать на Украине и ослаблять её.
Беня может и такой же паразит как и Ахметов. Но Беня не кинул тело, на котором паразитировал, а защищал его.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
zРадио написав:Но почему ты не обратил внимание на еще один факт - что Нетаньяху использует регулярные авиалинии в международных поездках
freeze написав:Особо меня поразил тот факт, что муж Меркель, когда она куда то летала, летел за ней за свой счет в рейсовом самолете, хотя как я понимаю и в государственный самолет можно было табуреточку для мужа поставить, но Меркель не может допустить попадания на себя даже мелкой грязной крошки.
Інша справа Зелосипедист:
Сюжетом для нової вистави «Кварталу 95» міг би стати недавній візит президента Зеленського до Ужгорода. Подався він туди не на вітчизняному Ані, у хвостовій частині якого вмонтовано трап, а на більш комфортному, імпортному Airbus A319, в якому власних східців немає. Щоб перша особа держави могла ступити на закарпатську землю, трап для неї за 300 км пригнали зі… Львова. Злі язики кажуть, що його транспортування обійшлося держбюджету у 500 тис. грн. https://wz.lviv.ua/article/396117-100-d ... ly-ukrainu
Я ни в коем случае не защищаю Ахметова, и уже, наверно, раз 100 написал, что ему необходимо обломать рога с Роттердамом и зеленым тарифом, но приведенные скрины говорят только о том, что решать будут не проблему тарифов, а проблему владения вкусного и нажористого пирога одним собственником.
PS: возможно, конечно, и другое - Бутусов выложил не все скрины, и даже на выложенных прикрыл что-то важное, что резко меняет акценты. Например, здесь:
Почему плашка вставлена туда, где точно есть текст? Цензор - помойка, а Бутусов - навозный жук, поэтому мы имеем все основания предполагать самое плохое