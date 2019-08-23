Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сюжетом для нової вистави «Кварталу 95» міг би стати недавній візит президента Зеленського до Ужгорода. Подався він туди не на вітчизняному Ані, у хвостовій частині якого вмонтовано трап, а на більш комфортному, імпортному Airbus A319, в якому власних східців немає. Щоб перша особа держави могла ступити на закарпатську землю, трап для неї за 300 км пригнали зі… Львова. Злі язики кажуть, що його транспортування обійшлося держбюджету у 500 тис. грн. https://wz.lviv.ua/article/396117-100-d ... ly-ukrainu
Лучше - считай коров Аэропорт, длина, качество и состояние ВПП которого позволяют принять A319, уж собственным трапом то как-то обзавелся