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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3832383338343835

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:28

  Ой+ написав:Інша справа Зелосипедист:
Сюже­том для нової вистави «Кварта­лу 95» міг би стати недавній ві­зит президента Зеленського до Ужгорода. Подався він туди не на вітчизняному Ані, у хвос­товій частині якого вмонтовано трап, а на більш комфортному, імпортному Airbus A319, в яко­му власних східців немає. Щоб перша особа держави могла сту­пити на закарпатську землю, трап для неї за 300 км пригнали зі… Львова. Злі язики кажуть, що його транспортування обійшло­ся держбюджету у 500 тис. грн. https://wz.lviv.ua/article/396117-100-d ... ly-ukrainu


Лучше - считай коров :mrgreen: Аэропорт, длина, качество и состояние ВПП которого позволяют принять A319, уж собственным трапом то как-то обзавелся
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 11:18

  Вкладчик1234 написав:Раскулачит ли Зеленский рыжего?

Команда Зеленского пойдет «войной» на Ахметова: Озвучен план
https://inforesist.org/komanda-zelenskogo-pojdet-vojnoj-na-ahmetova-ozvuchen-plan/

предыдущие 5 лет показали, что рыжий может договориться с любым... если президента можно купить, то это не проблема, а всего лишь расходы... :)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 11:50

  Вкладчик1234 написав:Раскулачит ли Зеленский рыжего?

Команда Зеленского пойдет «войной» на Ахметова: Озвучен план
https://inforesist.org/komanda-zelenskogo-pojdet-vojnoj-na-ahmetova-ozvuchen-plan/

забавно другое.
уже два месяца как нет злочынного роттердам+. а электричество так и не подешевело.
то кто теперь наживается на тарифах и запускает руку в бюджет как тут (и не только тут) некоторые любили писать. :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 11:58

  mephala написав:
  Вкладчик1234 написав:Раскулачит ли Зеленский рыжего?

Команда Зеленского пойдет «войной» на Ахметова: Озвучен план
https://inforesist.org/komanda-zelenskogo-pojdet-vojnoj-na-ahmetova-ozvuchen-plan/

забавно другое.
уже два месяца как нет злочынного роттердам+. а электричество так и не подешевело.
то кто теперь наживается на тарифах и запускает руку в бюджет как тут (и не только тут) некоторые любили писать. :lol:


Дык "энергорынок" не отменяет завышенных цен закупки электричества ТЭС Укрэнерго, грамотей :mrgreen: Это еще одна коррупционная схема совместного творчества Порошенко и Ахметова. Такой себе ребрендинг "роттердам+", звучащий для болванов менее огульно :mrgreen:

Мол - рынок есть рынок, а не какой-нибудь там Роттердам, не имеющий к Украине никакого отношения...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 12:09

  Ой+ написав:
  zРадио написав:Но почему ты не обратил внимание на еще один факт - что Нетаньяху использует регулярные авиалинии в международных поездках
  freeze написав:Особо меня поразил тот факт, что муж Меркель, когда она куда то летала, летел за ней за свой счет в рейсовом самолете, хотя как я понимаю и в государственный самолет можно было табуреточку для мужа поставить, но Меркель не может допустить попадания на себя даже мелкой грязной крошки.
Інша справа Зелосипедист:
Сюже­том для нової вистави «Кварта­лу 95» міг би стати недавній ві­зит президента Зеленського до Ужгорода. Подався він туди не на вітчизняному Ані, у хвос­товій частині якого вмонтовано трап, а на більш комфортному, імпортному Airbus A319, в яко­му власних східців немає. Щоб перша особа держави могла сту­пити на закарпатську землю, трап для неї за 300 км пригнали зі… Львова. Злі язики кажуть, що його транспортування обійшло­ся держбюджету у 500 тис. грн. https://wz.lviv.ua/article/396117-100-d ... ly-ukrainu

Господи, какую ерунду вы все обсуждаете :oops:
Типичные бабки на лавочке.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 12:25

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Дык "энергорынок" не отменяет завышенных цен закупки электричества ТЭС Укрэнерго, грамотей :mrgreen: Это еще одна коррупционная схема совместного творчества Порошенко и Ахметова. Такой себе ребрендинг "роттердам+", звучащий для болванов менее огульно :mrgreen:

Мол - рынок есть рынок, а не какой-нибудь там Роттердам, не имеющий к Украине никакого отношения...

З якого бодуна вони завищені? Бурштинський острів експортує собі спокійненько, не дивлячись на верещання експердів. :)
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 12:39

  Вкладчик1234 написав:Но Ахметов (в отличие от Коломойского) сдал свою "кормушку" (Донбасс), несмотря на то, что имел достаточно ресурсов, чтоб мобилизироваться и дать отпор. И "частные армии" в виде "охранных структур", и машины инкассации, и т.д.

Беня может и такой же паразит как и Ахметов. Но Беня не кинул тело, на котором паразитировал, а защищал его.


Такой же. Может даже и похуже.
А насчет не кинул.
Вывести из Привата всё бабло (около 2 млрд баксов) и свалить на государство пустышку без денег - теперь это называется "не кинул"?
Ну-ну....
Теперь уже точно не вернусь
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