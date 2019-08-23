Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сюжетом для нової вистави «Кварталу 95» міг би стати недавній візит президента Зеленського до Ужгорода. Подався він туди не на вітчизняному Ані, у хвостовій частині якого вмонтовано трап, а на більш комфортному, імпортному Airbus A319, в якому власних східців немає. Щоб перша особа держави могла ступити на закарпатську землю, трап для неї за 300 км пригнали зі… Львова. Злі язики кажуть, що його транспортування обійшлося держбюджету у 500 тис. грн. https://wz.lviv.ua/article/396117-100-d ... ly-ukrainu
Лучше - считай коров Аэропорт, длина, качество и состояние ВПП которого позволяют принять A319, уж собственным трапом то как-то обзавелся
забавно другое. уже два месяца как нет злочынного роттердам+. а электричество так и не подешевело. то кто теперь наживается на тарифах и запускает руку в бюджет как тут (и не только тут) некоторые любили писать.
забавно другое. уже два месяца как нет злочынного роттердам+. а электричество так и не подешевело. то кто теперь наживается на тарифах и запускает руку в бюджет как тут (и не только тут) некоторые любили писать.
Дык "энергорынок" не отменяет завышенных цен закупки электричества ТЭС Укрэнерго, грамотей Это еще одна коррупционная схема совместного творчества Порошенко и Ахметова. Такой себе ребрендинг "роттердам+", звучащий для болванов менее огульно
Мол - рынок есть рынок, а не какой-нибудь там Роттердам, не имеющий к Украине никакого отношения...
zРадио написав:Но почему ты не обратил внимание на еще один факт - что Нетаньяху использует регулярные авиалинии в международных поездках
freeze написав:Особо меня поразил тот факт, что муж Меркель, когда она куда то летала, летел за ней за свой счет в рейсовом самолете, хотя как я понимаю и в государственный самолет можно было табуреточку для мужа поставить, но Меркель не может допустить попадания на себя даже мелкой грязной крошки.
Інша справа Зелосипедист:
Сюжетом для нової вистави «Кварталу 95» міг би стати недавній візит президента Зеленського до Ужгорода. Подався він туди не на вітчизняному Ані, у хвостовій частині якого вмонтовано трап, а на більш комфортному, імпортному Airbus A319, в якому власних східців немає. Щоб перша особа держави могла ступити на закарпатську землю, трап для неї за 300 км пригнали зі… Львова. Злі язики кажуть, що його транспортування обійшлося держбюджету у 500 тис. грн. https://wz.lviv.ua/article/396117-100-d ... ly-ukrainu
Господи, какую ерунду вы все обсуждаете Типичные бабки на лавочке.
zРадио написав:Дык "энергорынок" не отменяет завышенных цен закупки электричества ТЭС Укрэнерго, грамотей Это еще одна коррупционная схема совместного творчества Порошенко и Ахметова. Такой себе ребрендинг "роттердам+", звучащий для болванов менее огульно
Мол - рынок есть рынок, а не какой-нибудь там Роттердам, не имеющий к Украине никакого отношения...
З якого бодуна вони завищені? Бурштинський острів експортує собі спокійненько, не дивлячись на верещання експердів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Вкладчик1234 написав:Но Ахметов (в отличие от Коломойского) сдал свою "кормушку" (Донбасс), несмотря на то, что имел достаточно ресурсов, чтоб мобилизироваться и дать отпор. И "частные армии" в виде "охранных структур", и машины инкассации, и т.д.
Беня может и такой же паразит как и Ахметов. Но Беня не кинул тело, на котором паразитировал, а защищал его.
Такой же. Может даже и похуже. А насчет не кинул. Вывести из Привата всё бабло (около 2 млрд баксов) и свалить на государство пустышку без денег - теперь это называется "не кинул"? Ну-ну....
Вкладчик1234 написав:Но Ахметов (в отличие от Коломойского) сдал свою "кормушку" (Донбасс), несмотря на то, что имел достаточно ресурсов, чтоб мобилизироваться и дать отпор. И "частные армии" в виде "охранных структур", и машины инкассации, и т.д.
Беня может и такой же паразит как и Ахметов. Но Беня не кинул тело, на котором паразитировал, а защищал его.
Такой же. Может даже и похуже. А насчет не кинул. Вывести из Привата всё бабло (около 2 млрд баксов) и свалить на государство пустышку без денег - теперь это называется "не кинул"? Ну-ну....
Он же не лошара отдавать порошиле своё. Вывел все что мог и отдал, так сказать, кушайте не обляпайтесь
забавно другое. уже два месяца как нет злочынного роттердам+. а электричество так и не подешевело. то кто теперь наживается на тарифах и запускает руку в бюджет как тут (и не только тут) некоторые любили писать.
Дык "энергорынок" не отменяет завышенных цен закупки электричества ТЭС Укрэнерго, грамотей Это еще одна коррупционная схема совместного творчества Порошенко и Ахметова. Такой себе ребрендинг "роттердам+", звучащий для болванов менее огульно
Мол - рынок есть рынок, а не какой-нибудь там Роттердам, не имеющий к Украине никакого отношения...
опа. "спец" виповз. все то він знає про ціни. ДП "ЕНЕРГОРИНОК" Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.03.2019 по 31.03.2019) по ТЕС склав 1763.67 грн./МВт.г Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.04.2019 по 30.04.2019) по ТЕС склав 1633.06 грн./МВт.г Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.05.2019 по 31.05.2019) по ТЕС склав 1734.32 грн./МВт.г Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.06.2019 по 30.06.2019) по ТЕС склав 1422.43 грн./МВт.г
mephala написав:опа. "спец" виповз. все то він знає про ціни. ДП "ЕНЕРГОРИНОК" Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.03.2019 по 31.03.2019) по ТЕС склав 1763.67 грн./МВт.г Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.04.2019 по 30.04.2019) по ТЕС склав 1633.06 грн./МВт.г Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.05.2019 по 31.05.2019) по ТЕС склав 1734.32 грн./МВт.г Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.06.2019 по 30.06.2019) по ТЕС склав 1422.43 грн./МВт.г
Потому что стоимость угля снижается вслед за газом. В том числе на бирже Роттердама. Вася - такой Вася