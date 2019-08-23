Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Но Ахметов (в отличие от Коломойского) сдал свою "кормушку" (Донбасс), несмотря на то, что имел достаточно ресурсов, чтоб мобилизироваться и дать отпор. И "частные армии" в виде "охранных структур", и машины инкассации, и т.д.
Беня может и такой же паразит как и Ахметов. Но Беня не кинул тело, на котором паразитировал, а защищал его.
Такой же. Может даже и похуже. А насчет не кинул. Вывести из Привата всё бабло (около 2 млрд баксов) и свалить на государство пустышку без денег - теперь это называется "не кинул"? Ну-ну....
Ахматов принялся доить Украину с ускорением. Коломойского не слышно и не видно Есть разница?
Во сколько раз приросло состояние одного и другого за последние 5 лет?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
mephala написав:опа. "спец" виповз. все то він знає про ціни. ДП "ЕНЕРГОРИНОК" Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.03.2019 по 31.03.2019) по ТЕС склав 1763.67 грн./МВт.г Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.04.2019 по 30.04.2019) по ТЕС склав 1633.06 грн./МВт.г Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.05.2019 по 31.05.2019) по ТЕС склав 1734.32 грн./МВт.г Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.06.2019 по 30.06.2019) по ТЕС склав 1422.43 грн./МВт.г
Потому что стоимость угля снижается вслед за газом. В том числе на бирже Роттердама. Вася - такой Вася
а чому не процитував своє первісне твердження? зрозумів що в калюжу вляпався? то я нагадаю
zРадио написав:"энергорынок" не отменяет завышенных цен закупки электричества ТЭС
ЗІ і нагадую читачам що зараз вже при розрахунках вартості закупівельної ціни е/е у ТЕС формула ротердам+ не діє. виходить ротердам+ не діє, ціна закупки у ТЕС падає а споживачам ціну не зменшують. то хто зараз наживається на тарифах? зелений замість рижого?
mephala написав:а чому не процитував своє первісне твердження? зрозумів що в калюжу вляпався? то я нагадаю
zРадио написав:"энергорынок" не отменяет завышенных цен закупки электричества ТЭС
В лужу сел здесь только ты! Завышенная цена реализации электроэнергии тоже может снижаться (оставаясь при этом завышенной) со снижением себестоимости ее производства.
Что - не догоняешь? Ты тратил 20 коп, продавал по 1 грн. Завышенная цена продажи - да, завышенная. Себестоимость упала и ты стал тратить 10 коп, а продавать по 0,9 грн. Завышеная цена продажи - да, завышенная, несмотря на то что снизилась.
PS: не пиши мне больше, пож-ста - ты либо тролль, либо глуповат. Спасибо!
mephala написав:а чому не процитував своє первісне твердження? зрозумів що в калюжу вляпався? то я нагадаю
zРадио написав:"энергорынок" не отменяет завышенных цен закупки электричества ТЭС
В лужу сел здесь только ты! Завышенная цена реализации электроэнергии тоже может снижаться (оставаясь при этом завышенной) со снижением себестоимости ее производства.
Что - не догоняешь? Ты тратил 20 коп, продавал по 1 грн. Завышенная цена продажи - да, завышенная. Себестоимость упала и ты стал тратить 10 коп, а продавать по 0,9 грн. Завышеная цена продажи - да, завышенная, несмотря на то что снизилась.
PS: не пиши мне больше, пож-ста - ты либо тролль, либо глуповат. Спасибо!
та хто тебе чіпав? сам приліз. як то кажуть - на злодію і шапка горить та по вашій схемі будь яку ціну тоді можна назвати завищеною. без розрахунків так можна сказати що і по одній копійці ціна завищена. так що як завжди одне бла бла бла з вашого боку. і якщо раніше ціни були завищені через використання в розрахунках ротердам+ то завдяки чому їх зараз завищують як ви кажете? просто так ціни не призначають. їх розраховують по методологіям. якщо це ви не знаєте - то про що ми взагалі розмовляємо?