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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3833383438353836

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 13:34

  Shram написав:
  Вкладчик1234 написав:Но Ахметов (в отличие от Коломойского) сдал свою "кормушку" (Донбасс), несмотря на то, что имел достаточно ресурсов, чтоб мобилизироваться и дать отпор. И "частные армии" в виде "охранных структур", и машины инкассации, и т.д.

Беня может и такой же паразит как и Ахметов. Но Беня не кинул тело, на котором паразитировал, а защищал его.


Такой же. Может даже и похуже.
А насчет не кинул.
Вывести из Привата всё бабло (около 2 млрд баксов) и свалить на государство пустышку без денег - теперь это называется "не кинул"?
Ну-ну....

Ахматов принялся доить Украину с ускорением.
Коломойского не слышно и не видно
Есть разница?

Во сколько раз приросло состояние одного и другого за последние 5 лет?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 13:36

  zРадио написав:
  mephala написав:опа. "спец" виповз. все то він знає про ціни. :lol:
ДП "ЕНЕРГОРИНОК"
Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками
(з 01.03.2019 по 31.03.2019) по ТЕС склав 1763.67 грн./МВт.г
Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками
(з 01.04.2019 по 30.04.2019) по ТЕС склав 1633.06 грн./МВт.г
Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками
(з 01.05.2019 по 31.05.2019) по ТЕС склав 1734.32 грн./МВт.г
Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками
(з 01.06.2019 по 30.06.2019) по ТЕС склав 1422.43 грн./МВт.г


Потому что стоимость угля снижается вслед за газом. В том числе на бирже Роттердама. Вася - такой Вася :mrgreen:

а чому не процитував своє первісне твердження? зрозумів що в калюжу вляпався?
то я нагадаю :lol:
  zРадио написав:"энергорынок" не отменяет завышенных цен закупки электричества ТЭС


ЗІ
і нагадую читачам що зараз вже при розрахунках вартості закупівельної ціни е/е у ТЕС формула ротердам+ не діє.
виходить ротердам+ не діє, ціна закупки у ТЕС падає а споживачам ціну не зменшують. то хто зараз наживається на тарифах? зелений замість рижого? :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 13:55

  mephala написав:а чому не процитував своє первісне твердження? зрозумів що в калюжу вляпався?
то я нагадаю :lol:
  zРадио написав:"энергорынок" не отменяет завышенных цен закупки электричества ТЭС



В лужу сел здесь только ты! Завышенная цена реализации электроэнергии тоже может снижаться (оставаясь при этом завышенной) со снижением себестоимости ее производства.

Что - не догоняешь? Ты тратил 20 коп, продавал по 1 грн. Завышенная цена продажи - да, завышенная. Себестоимость упала и ты стал тратить 10 коп, а продавать по 0,9 грн. Завышеная цена продажи - да, завышенная, несмотря на то что снизилась.

PS: не пиши мне больше, пож-ста - ты либо тролль, либо глуповат. Спасибо!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 13:59

Из интернетов

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:04

  Вкладчик1234 написав:Из интернетов

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М-да... Не хватает только телемоста с Ростовом, и был бы "фулл хаус" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:12

  zРадио написав:
  Вкладчик1234 написав:Из интернетов

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М-да... Не хватает только телемоста с Ростовом, и был бы "фулл хаус" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Справедливости ради, каждый из них (за исключением ростовского, ну и молодого, конечно, пока еще) "розбудовував" Украину в меру своих возможностей, способностей и понимания.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:29

  AlexxK написав:
  zРадио написав:
  Вкладчик1234 написав:Из интернетов

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М-да... Не хватает только телемоста с Ростовом, и был бы "фулл хаус" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Справедливости ради, каждый из них (за исключением ростовского, ну и молодого, конечно, пока еще) "розбудовував" Украину в меру своих возможностей, способностей и понимания.


К Кравчуку, Кучме и Ющенко у меня вопросов меньше, чем к последним двух до Зеленского. С ростовским все понятно, а вот по какому такому пониманию строил Украину Порошенко?

Розничную сеть магазинов Рошен - да, вижу, строил. У каждой станции метро в Киеве. В других городах-миллионниках, подозреваю, что так же...

Где еще найти следы строительства (в прямом и непрямом смысле)?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:31

  zРадио написав:
  mephala написав:а чому не процитував своє первісне твердження? зрозумів що в калюжу вляпався?
то я нагадаю :lol:
  zРадио написав:"энергорынок" не отменяет завышенных цен закупки электричества ТЭС



В лужу сел здесь только ты! Завышенная цена реализации электроэнергии тоже может снижаться (оставаясь при этом завышенной) со снижением себестоимости ее производства.

Что - не догоняешь? Ты тратил 20 коп, продавал по 1 грн. Завышенная цена продажи - да, завышенная. Себестоимость упала и ты стал тратить 10 коп, а продавать по 0,9 грн. Завышеная цена продажи - да, завышенная, несмотря на то что снизилась.

PS: не пиши мне больше, пож-ста - ты либо тролль, либо глуповат. Спасибо!

та хто тебе чіпав? сам приліз. як то кажуть - на злодію і шапка горить :lol:
та по вашій схемі будь яку ціну можна назвати завищеною. без розрахунків собівартості можна сказати що і по одній копійці ціна завищена. так що як завжди одне бла бла бла з вашого боку.
і якщо раніше ціни були завищені як то кажуть декотрі через використання в розрахунках ротердам+ то завдяки чому як ви кажете їх зараз завищують? просто так ціни не призначають. їх розраховують по методологіям. якщо це ви не знаєте - то про що ми взагалі розмовляємо?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:09

zРадио

Что будет написано в учебниках истории по периоду президентства По?

Прежде всего – подписание Ассоциации с ЕС. И тогда мало кто вспомнит, что основную работу в этом направлении совершили Ющенко, а в плане имплементации стандартов ЕС – Янукович. А начинал этот процесс еще Михо, будучи президентом Грузии. Он тащил в Ассоциацию Грузию (после известных событий 08.08.08), ну и Украину прицепили вагоном к этому паровозу. А сливки снял Порошенко. И так бывает.

Далее. Томос. Как бы кто ни относился сейчас (возможно, конъюнктурно) к этому событию, это важный элемент строительства государства. Большое видится на расстоянии. В конце концов, строительство Московского государства произошло именно на фундаменте Киевской митрополии. Переманили в свое время Киевского митрополита в Москву – и процесс пошел. Хотя поначалу, возможно, мало кто понимал, зачем тратиться на церкви и заморских строителей и мастеров.

Укрепление армии. Можно сколь угодно долго спорить о причинах этого, но факт остается фактом. Медленно, но верно государство укрепляется, и в плане обороноспособности также.

Можно, конечно, и негатива добавить в мой краткий обзор, но не хочется в праздник.

Слава Украине!

Героям слава!
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:00

Самые внимательные метко подметили, что на торжественной части сегодняшнего празднования Порошенко не было.

Но на рюмашку заскочил! :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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