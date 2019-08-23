Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3833383438353836 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 24 сер, 2019 13:34 Shram написав: Вкладчик1234 написав: Но Ахметов (в отличие от Коломойского) сдал свою "кормушку" (Донбасс), несмотря на то, что имел достаточно ресурсов, чтоб мобилизироваться и дать отпор. И "частные армии" в виде "охранных структур", и машины инкассации, и т.д.



Беня может и такой же паразит как и Ахметов. Но Беня не кинул тело, на котором паразитировал, а защищал его. Но Ахметов (в отличие от Коломойского) сдал свою "кормушку" (Донбасс), несмотря на то, что имел достаточно ресурсов, чтоб мобилизироваться и дать отпор. И "частные армии" в виде "охранных структур", и машины инкассации, и т.д.Беня может и такой же паразит как и Ахметов. Но Беня не кинул тело, на котором паразитировал, а защищал его.



Такой же. Может даже и похуже.

А насчет не кинул.

Вывести из Привата всё бабло (около 2 млрд баксов) и свалить на государство пустышку без денег - теперь это называется "не кинул"?

Ну-ну.... Такой же. Может даже и похуже.А насчет не кинул.Вывести из Привата всё бабло (около 2 млрд баксов) и свалить на государство пустышку без денег - теперь это называется "не кинул"?Ну-ну....

Ахматов принялся доить Украину с ускорением.

Коломойского не слышно и не видно

Есть разница?



Во сколько раз приросло состояние одного и другого за последние 5 лет? Ахматов принялся доить Украину с ускорением.Коломойского не слышно и не видноЕсть разница?Во сколько раз приросло состояние одного и другого за последние 5 лет? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9173 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6216 раз. Подякували: 2458 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 13:36 zРадио написав: mephala написав: опа. "спец" виповз. все то він знає про ціни.

ДП "ЕНЕРГОРИНОК"

Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками

(з 01.03.2019 по 31.03.2019) по ТЕС склав 1763.67 грн./МВт.г

Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками

(з 01.04.2019 по 30.04.2019) по ТЕС склав 1633.06 грн./МВт.г

Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками

(з 01.05.2019 по 31.05.2019) по ТЕС склав 1734.32 грн./МВт.г

Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками

(з 01.06.2019 по 30.06.2019) по ТЕС склав 1422.43 грн./МВт.г опа. "спец" виповз. все то він знає про ціни.Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками(з 01.03.2019 по 31.03.2019) по ТЕС склав 1763.67 грн./МВт.гДинаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками(з 01.04.2019 по 30.04.2019) по ТЕС склав 1633.06 грн./МВт.гДинаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками(з 01.05.2019 по 31.05.2019) по ТЕС склав 1734.32 грн./МВт.гДинаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками(з 01.06.2019 по 30.06.2019) по ТЕС склав 1422.43 грн./МВт.г



Потому что стоимость угля снижается вслед за газом. В том числе на бирже Роттердама. Вася - такой Вася Потому что стоимость угля снижается вслед за газом. В том числе на бирже Роттердама. Вася - такой Вася

а чому не процитував своє первісне твердження? зрозумів що в калюжу вляпався?

то я нагадаю

zРадио написав: "энергорынок" не отменяет завышенных цен закупки электричества ТЭС



ЗІ

і нагадую читачам що зараз вже при розрахунках вартості закупівельної ціни е/е у ТЕС формула ротердам+ не діє.

виходить ротердам+ не діє, ціна закупки у ТЕС падає а споживачам ціну не зменшують. то хто зараз наживається на тарифах? зелений замість рижого? а чому не процитував своє первісне твердження? зрозумів що в калюжу вляпався?то я нагадаюЗІі нагадую читачам що зараз вже при розрахунках вартості закупівельної ціни е/е у ТЕС формула ротердам+ не діє.виходить ротердам+ не діє, ціна закупки у ТЕС падає а споживачам ціну не зменшують. то хто зараз наживається на тарифах? зелений замість рижого? mephala Повідомлень: 5319 З нами з: 07.04.14 Подякував: 71 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 13:55 mephala написав: а чому не процитував своє первісне твердження? зрозумів що в калюжу вляпався?

то я нагадаю

zРадио написав: "энергорынок" не отменяет завышенных цен закупки электричества ТЭС

а чому не процитував своє первісне твердження? зрозумів що в калюжу вляпався?то я нагадаю



В лужу сел здесь только ты! Завышенная цена реализации электроэнергии тоже может снижаться (оставаясь при этом завышенной) со снижением себестоимости ее производства.



Что - не догоняешь? Ты тратил 20 коп, продавал по 1 грн. Завышенная цена продажи - да, завышенная. Себестоимость упала и ты стал тратить 10 коп, а продавать по 0,9 грн. Завышеная цена продажи - да, завышенная, несмотря на то что снизилась.



PS: не пиши мне больше, пож-ста - ты либо тролль, либо глуповат. Спасибо! В лужу сел здесь только ты! Завышенная цена реализации электроэнергии тоже может снижаться (оставаясь при этом завышенной) со снижением себестоимости ее производства.Что - не догоняешь? Ты тратил 20 коп, продавал по 1 грн. Завышенная цена продажи - да, завышенная. Себестоимость упала и ты стал тратить 10 коп, а продавать по 0,9 грн. Завышеная цена продажи - да, завышенная, несмотря на то что снизилась.PS: не пиши мне больше, пож-ста - ты либо тролль, либо глуповат. Спасибо! zРадио

Повідомлень: 3288 З нами з: 02.05.18 Подякував: 776 раз. Подякували: 1849 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 13:59



Из интернетов Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9173 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6216 раз. Подякували: 2458 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 14:04 Вкладчик1234 написав: Из интернетов



Из интернетов



М-да... Не хватает только телемоста с Ростовом, и был бы "фулл хаус" М-да... Не хватает только телемоста с Ростовом, и был бы "фулл хаус" zРадио

Повідомлень: 3288 З нами з: 02.05.18 Подякував: 776 раз. Подякували: 1849 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 14:12 zРадио написав: Вкладчик1234 написав: Из интернетов



Из интернетов



М-да... Не хватает только телемоста с Ростовом, и был бы "фулл хаус" М-да... Не хватает только телемоста с Ростовом, и был бы "фулл хаус"



Справедливости ради, каждый из них (за исключением ростовского, ну и молодого, конечно, пока еще) "розбудовував" Украину в меру своих возможностей, способностей и понимания. Справедливости ради, каждый из них (за исключением ростовского, ну и молодого, конечно, пока еще) "розбудовував" Украину в меру своих возможностей, способностей и понимания. AlexxK Повідомлень: 29 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 14:29 AlexxK написав: zРадио написав: Вкладчик1234 написав: Из интернетов



Из интернетов



М-да... Не хватает только телемоста с Ростовом, и был бы "фулл хаус" М-да... Не хватает только телемоста с Ростовом, и был бы "фулл хаус"



Справедливости ради, каждый из них (за исключением ростовского, ну и молодого, конечно, пока еще) "розбудовував" Украину в меру своих возможностей, способностей и понимания. Справедливости ради, каждый из них (за исключением ростовского, ну и молодого, конечно, пока еще) "розбудовував" Украину в меру своих возможностей, способностей и понимания.



К Кравчуку, Кучме и Ющенко у меня вопросов меньше, чем к последним двух до Зеленского. С ростовским все понятно, а вот по какому такому пониманию строил Украину Порошенко?



Розничную сеть магазинов Рошен - да, вижу, строил. У каждой станции метро в Киеве. В других городах-миллионниках, подозреваю, что так же...



Где еще найти следы строительства (в прямом и непрямом смысле)?.. К Кравчуку, Кучме и Ющенко у меня вопросов меньше, чем к последним двух до Зеленского. С ростовским все понятно, а вот по какому такому пониманию строил Украину Порошенко?Розничную сеть магазинов Рошен - да, вижу, строил. У каждой станции метро в Киеве. В других городах-миллионниках, подозреваю, что так же...Где еще найти следы строительства (в прямом и непрямом смысле)?.. zРадио

Повідомлень: 3288 З нами з: 02.05.18 Подякував: 776 раз. Подякували: 1849 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 14:31 zРадио написав: mephala написав: а чому не процитував своє первісне твердження? зрозумів що в калюжу вляпався?

то я нагадаю

zРадио написав: "энергорынок" не отменяет завышенных цен закупки электричества ТЭС

а чому не процитував своє первісне твердження? зрозумів що в калюжу вляпався?то я нагадаю



В лужу сел здесь только ты! Завышенная цена реализации электроэнергии тоже может снижаться (оставаясь при этом завышенной) со снижением себестоимости ее производства.



Что - не догоняешь? Ты тратил 20 коп, продавал по 1 грн. Завышенная цена продажи - да, завышенная. Себестоимость упала и ты стал тратить 10 коп, а продавать по 0,9 грн. Завышеная цена продажи - да, завышенная, несмотря на то что снизилась.



PS: не пиши мне больше, пож-ста - ты либо тролль, либо глуповат. Спасибо! В лужу сел здесь только ты! Завышенная цена реализации электроэнергии тоже может снижаться (оставаясь при этом завышенной) со снижением себестоимости ее производства.Что - не догоняешь? Ты тратил 20 коп, продавал по 1 грн. Завышенная цена продажи - да, завышенная. Себестоимость упала и ты стал тратить 10 коп, а продавать по 0,9 грн. Завышеная цена продажи - да, завышенная, несмотря на то что снизилась.PS: не пиши мне больше, пож-ста - ты либо тролль, либо глуповат. Спасибо!

та хто тебе чіпав? сам приліз. як то кажуть - на злодію і шапка горить

та по вашій схемі будь яку ціну можна назвати завищеною. без розрахунків собівартості можна сказати що і по одній копійці ціна завищена. так що як завжди одне бла бла бла з вашого боку.

і якщо раніше ціни були завищені як то кажуть декотрі через використання в розрахунках ротердам+ то завдяки чому як ви кажете їх зараз завищують? просто так ціни не призначають. їх розраховують по методологіям. якщо це ви не знаєте - то про що ми взагалі розмовляємо? та хто тебе чіпав? сам приліз. як то кажуть - на злодію і шапка горитьта по вашій схемі будь яку ціну можна назвати завищеною. без розрахунків собівартості можна сказати що і по одній копійці ціна завищена. так що як завжди одне бла бла бла з вашого боку.і якщо раніше ціни були завищені як то кажуть декотрі через використання в розрахунках ротердам+ то завдяки чому як ви кажете їх зараз завищують? просто так ціни не призначають. їх розраховують по методологіям. якщо це ви не знаєте - то про що ми взагалі розмовляємо? mephala Повідомлень: 5319 З нами з: 07.04.14 Подякував: 71 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 15:09 zРадио



Что будет написано в учебниках истории по периоду президентства По?



Прежде всего – подписание Ассоциации с ЕС. И тогда мало кто вспомнит, что основную работу в этом направлении совершили Ющенко, а в плане имплементации стандартов ЕС – Янукович. А начинал этот процесс еще Михо, будучи президентом Грузии. Он тащил в Ассоциацию Грузию (после известных событий 08.08.08), ну и Украину прицепили вагоном к этому паровозу. А сливки снял Порошенко. И так бывает.



Далее. Томос. Как бы кто ни относился сейчас (возможно, конъюнктурно) к этому событию, это важный элемент строительства государства. Большое видится на расстоянии. В конце концов, строительство Московского государства произошло именно на фундаменте Киевской митрополии. Переманили в свое время Киевского митрополита в Москву – и процесс пошел. Хотя поначалу, возможно, мало кто понимал, зачем тратиться на церкви и заморских строителей и мастеров.



Укрепление армии. Можно сколь угодно долго спорить о причинах этого, но факт остается фактом. Медленно, но верно государство укрепляется, и в плане обороноспособности также.



Можно, конечно, и негатива добавить в мой краткий обзор, но не хочется в праздник.



Слава Украине!



Героям слава! AlexxK Повідомлень: 29 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 16:00



Но на рюмашку заскочил! Самые внимательные метко подметили, что на торжественной части сегодняшнего празднования Порошенко не было.Но на рюмашку заскочил! Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9173 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6216 раз. Подякували: 2458 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3833383438353836 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 2 гостейМодератори: ТупУм