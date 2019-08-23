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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3834383538363837

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
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5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:12

  Вкладчик1234 написав:Самые внимательные метко подметили, что на торжественной части сегодняшнего празднования Порошенко не было.

Но на рюмашку заскочил! :)


И в этом весь По!

Вот это его жлобство и мелочность сильно подпортили впечатление от его каденции :(
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:17

  mephala написав:.........
опа. "спец" виповз. все то він знає про ціни. :lol:
ДП "ЕНЕРГОРИНОК"
Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками
(з 01.03.2019 по 31.03.2019) по ТЕС склав 1763.67 грн./МВт.г
Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками
(з 01.04.2019 по 30.04.2019) по ТЕС склав 1633.06 грн./МВт.г
Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками
(з 01.05.2019 по 31.05.2019) по ТЕС склав 1734.32 грн./МВт.г
Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками
(з 01.06.2019 по 30.06.2019) по ТЕС склав 1422.43 грн./МВт.г

Красиво!
Но почему тогда
По итогам первого месяца работы нового рынка цены на электроэнергию для промышленных потребителей взлетели на 10-25 процентов. При этом, в правительстве перед запуском рынка прогнозировали, что рост составит не более 5-7 процентов. Не трудно догадаться, что резкий рост цен на один из ключевых ресурсов вызвал критику крупнейших украинских предприятий, которые в один голос заявляли, что их производство стало нерентабельным и неконкурентным по сравнению с европейскими предприятиями, где электротарифы оказалась даже ниже. Более того, отечественные водоканалы допустили возможность перехода на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий.
Поэтому 14 августа правительство постаралось эту ситуацию исправить, внеся изменения в постановление о специальных обязательствах, которое позволило понизить тарифы для крупных промышленных потребителей. При этом, на сколько тарифы будут снижены, не уточнялось.
.....
Уходящий в отставку в связи с избранием нового парламента, Кабинет министров пошел на встречу президенту и 21 августа вновь поменял постановление о специальных обязательствах - второй раз за две недели.
..........
Остается надеяться, что полноценная реализация либеральной реформы с первых дней будет в приоритете у нового правительства и парламента. А это задача не из легких – новому руководству страны нужно донести до широких масс, что без повышения тарифов отечественную экономику ждет коллапс. По правде говоря, уже сегодня должен быть наработан и представлен общественности поэтапный план повышения цен на электроэнергию для населения. Чем дольше будут затягивать с этим вопросом, тем больнее его будет решить. .....


Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/energetics/10660101-rynok-elektroenergii-reformirovat-nelzya-otmenit.html

Для лучшего понимания ситуации можно ещё почитать https://biz.liga.net/ekonomika/tek/cards/v-ukraine-zapustili-novyy-rynok-elektroenergii-chto-eto-znachit.

Потом расскажете про Роттердам+ и прочие заморочки.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 24 сер, 2019 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:21

  AlexxK написав:............
Далее. Томос. Как бы кто ни относился сейчас (возможно, конъюнктурно) к этому событию, это важный элемент строительства государства. Большое видится на расстоянии. В конце концов, строительство Московского государства произошло именно на фундаменте Киевской митрополии. Переманили в свое время Киевского митрополита в Москву – и процесс пошел. Хотя поначалу, возможно, мало кто понимал, зачем тратиться на церкви и заморских строителей и мастеров.
...........

Есть разница между каким-нибудь 13-14 веком и 21-м?
Не все методы строительства государства, принятые тогда, годятся/подходят сегодня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:30

  Starikan написав:......
Господи, какую ерунду вы все обсуждаете :oops:
Типичные бабки на лавочке.

+
Отчасти и поэтому писал недавно - ветка = мусорка.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:48

  AlexxK написав:Укрепление армии. Можно сколь угодно долго спорить о причинах этого, но факт остается фактом. Медленно, но верно государство укрепляется, и в плане обороноспособности также.


По томосу уже прокомментировали, поэтому дам ответ по армии. Причем здесь Порошенко - он за свои деньги ее укрепил? Отнюдь! С 2014-го введен военный сбор на доходы украинцев, а также обворован пенсионный фонд, медицина и образование.

Смотрите распределение Бюджета в динамике. Это не более, чем смещение приоритетов от социальных к милитарстким - с одних направлений перебросили расходы на другие:
http://cost.ua/ru/budget/expenditure/

Если бы Порошенко поднял армию без ухудшения социальных стандартов, то было бы за что хвалить.

PS: а что касается Ассоциации - для вас вступление это самоцель без каких-либо измеримых параметров? Давайте говорить о результате, а не процессе...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 16:52

  ЛАД написав:
  AlexxK написав:............
Далее. Томос. Как бы кто ни относился сейчас (возможно, конъюнктурно) к этому событию, это важный элемент строительства государства. Большое видится на расстоянии. В конце концов, строительство Московского государства произошло именно на фундаменте Киевской митрополии. Переманили в свое время Киевского митрополита в Москву – и процесс пошел. Хотя поначалу, возможно, мало кто понимал, зачем тратиться на церкви и заморских строителей и мастеров.
...........

Есть разница между каким-нибудь 13-14 веком и 21-м?
Не все методы строительства государства, принятые тогда, годятся/подходят сегодня.


Годится или нет данный метод строительства государства - рассудит История.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 17:04

  zРадио написав:
  AlexxK написав:Укрепление армии. Можно сколь угодно долго спорить о причинах этого, но факт остается фактом. Медленно, но верно государство укрепляется, и в плане обороноспособности также.


Причем здесь Порошенко - он за свои деньги ее укрепил? Отнюдь! С 2014-го введен военный сбор на доходы украинцев, а также обворован пенсионный фонд, медицина и образование.

Смотрите распределение Бюджета в динамике. Это не более, чем смещение приоритетов от социальных к милитарстким - с одних направлений перебросили расходы на другие:
http://cost.ua/ru/budget/expenditure/



Этого тоже не будет в учебниках :D

А по Ассоциации, на мой взгляд, рано еще судить о результатах, ведь сказав А, наши керманичи на этом и остановились. А тут надо впрягаться и тащить.

Впрочем, это все жевано-пережевано, в том числе и на этом форуме. За что, собственно, По и понес политическую ответственность.

Как будет дальше - посмотрим. Тем более что ни процесс, ни результат не зависят от нашего с Вами "говорения" :D
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 17:13

  AlexxK написав:
  ЛАД написав:
  AlexxK написав:............
Далее. Томос. Как бы кто ни относился сейчас (возможно, конъюнктурно) к этому событию, это важный элемент строительства государства. Большое видится на расстоянии. В конце концов, строительство Московского государства произошло именно на фундаменте Киевской митрополии. Переманили в свое время Киевского митрополита в Москву – и процесс пошел. Хотя поначалу, возможно, мало кто понимал, зачем тратиться на церкви и заморских строителей и мастеров.
...........

Есть разница между каким-нибудь 13-14 веком и 21-м?
Не все методы строительства государства, принятые тогда, годятся/подходят сегодня.


Годится или нет данный метод строительства государства - рассудит История.

Не надо громких слов и "Историй" с большой буквы.
Если Вы хотите строить теократическое государство, пожалуйста.
Но тогда Вам не в Европу, а в Саудовскую Аравию. :)
Правда, в сегодняшней Украине это у Вас вряд ли получится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 17:29

  ЛАД написав:
  mephala написав:.........
опа. "спец" виповз. все то він знає про ціни. :lol:
ДП "ЕНЕРГОРИНОК"
Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками
(з 01.03.2019 по 31.03.2019) по ТЕС склав 1763.67 грн./МВт.г
Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками
(з 01.04.2019 по 30.04.2019) по ТЕС склав 1633.06 грн./МВт.г
Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками
(з 01.05.2019 по 31.05.2019) по ТЕС склав 1734.32 грн./МВт.г
Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками
(з 01.06.2019 по 30.06.2019) по ТЕС склав 1422.43 грн./МВт.г

Красиво!
Но почему тогда
По итогам первого месяца работы нового рынка цены на электроэнергию для промышленных потребителей взлетели на 10-25 процентов. При этом, в правительстве перед запуском рынка прогнозировали, что рост составит не более 5-7 процентов. Не трудно догадаться, что резкий рост цен на один из ключевых ресурсов вызвал критику крупнейших украинских предприятий, которые в один голос заявляли, что их производство стало нерентабельным и неконкурентным по сравнению с европейскими предприятиями, где электротарифы оказалась даже ниже. Более того, отечественные водоканалы допустили возможность перехода на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий.
Поэтому 14 августа правительство постаралось эту ситуацию исправить, внеся изменения в постановление о специальных обязательствах, которое позволило понизить тарифы для крупных промышленных потребителей. При этом, на сколько тарифы будут снижены, не уточнялось.
.....
Уходящий в отставку в связи с избранием нового парламента, Кабинет министров пошел на встречу президенту и 21 августа вновь поменял постановление о специальных обязательствах - второй раз за две недели.
..........
Остается надеяться, что полноценная реализация либеральной реформы с первых дней будет в приоритете у нового правительства и парламента. А это задача не из легких – новому руководству страны нужно донести до широких масс, что без повышения тарифов отечественную экономику ждет коллапс. По правде говоря, уже сегодня должен быть наработан и представлен общественности поэтапный план повышения цен на электроэнергию для населения. Чем дольше будут затягивать с этим вопросом, тем больнее его будет решить. .....


Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/energetics/10660101-rynok-elektroenergii-reformirovat-nelzya-otmenit.html

твердження що наші підприємства стали не рентабельними через ціну на е/е досить спірне. дані за кінець 2018 року але можна додати максимальні 25% на які здорожчало та оцінити на скільки ж дорога е/е порівняно з європейськими країнами
Ціни на електроенергію у країнах Європи

а стосовно того що неочікувано зросла ціна - так ми переходимо на іншу систему визначення ціни. тепер не злочинний порох буде регулювати ціну а ринок.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 17:29

ЛАД

Согласно Конституции Украины - церковь отделена от государства.

Так что Ваши рассуждения ни о чем :D

И потом, какая разница, чего хочу я?

Смотрите, чего хочет Зеленский. А от него я ни разу не слышал о построении теократического государства в Украине :D
AlexxK
 
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