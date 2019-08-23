По итогам первого месяца работы нового рынка цены на электроэнергию для промышленных потребителей взлетели на 10-25 процентов. При этом, в правительстве перед запуском рынка прогнозировали, что рост составит не более 5-7 процентов. Не трудно догадаться, что резкий рост цен на один из ключевых ресурсов вызвал критику крупнейших украинских предприятий, которые в один голос заявляли, что их производство стало нерентабельным и неконкурентным по сравнению с европейскими предприятиями, где электротарифы оказалась даже ниже. Более того, отечественные водоканалы допустили возможность перехода на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий.

Поэтому 14 августа правительство постаралось эту ситуацию исправить, внеся изменения в постановление о специальных обязательствах, которое позволило понизить тарифы для крупных промышленных потребителей. При этом, на сколько тарифы будут снижены, не уточнялось.

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Уходящий в отставку в связи с избранием нового парламента, Кабинет министров пошел на встречу президенту и 21 августа вновь поменял постановление о специальных обязательствах - второй раз за две недели.

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Остается надеяться, что полноценная реализация либеральной реформы с первых дней будет в приоритете у нового правительства и парламента. А это задача не из легких – новому руководству страны нужно донести до широких масс, что без повышения тарифов отечественную экономику ждет коллапс. По правде говоря, уже сегодня должен быть наработан и представлен общественности поэтапный план повышения цен на электроэнергию для населения. Чем дольше будут затягивать с этим вопросом, тем больнее его будет решить. .....