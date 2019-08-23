Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:......... опа. "спец" виповз. все то він знає про ціни. ДП "ЕНЕРГОРИНОК" Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.03.2019 по 31.03.2019) по ТЕС склав 1763.67 грн./МВт.г Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.04.2019 по 30.04.2019) по ТЕС склав 1633.06 грн./МВт.г Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.05.2019 по 31.05.2019) по ТЕС склав 1734.32 грн./МВт.г Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.06.2019 по 30.06.2019) по ТЕС склав 1422.43 грн./МВт.г
Красиво! Но почему тогда
По итогам первого месяца работы нового рынка цены на электроэнергию для промышленных потребителей взлетели на 10-25 процентов. При этом, в правительстве перед запуском рынка прогнозировали, что рост составит не более 5-7 процентов. Не трудно догадаться, что резкий рост цен на один из ключевых ресурсов вызвал критику крупнейших украинских предприятий, которые в один голос заявляли, что их производство стало нерентабельным и неконкурентным по сравнению с европейскими предприятиями, где электротарифы оказалась даже ниже. Более того, отечественные водоканалы допустили возможность перехода на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий. Поэтому 14 августа правительство постаралось эту ситуацию исправить, внеся изменения в постановление о специальных обязательствах, которое позволило понизить тарифы для крупных промышленных потребителей. При этом, на сколько тарифы будут снижены, не уточнялось. ..... Уходящий в отставку в связи с избранием нового парламента, Кабинет министров пошел на встречу президенту и 21 августа вновь поменял постановление о специальных обязательствах - второй раз за две недели. .......... Остается надеяться, что полноценная реализация либеральной реформы с первых дней будет в приоритете у нового правительства и парламента. А это задача не из легких – новому руководству страны нужно донести до широких масс, что без повышения тарифов отечественную экономику ждет коллапс. По правде говоря, уже сегодня должен быть наработан и представлен общественности поэтапный план повышения цен на электроэнергию для населения. Чем дольше будут затягивать с этим вопросом, тем больнее его будет решить. .....
AlexxK написав:............ Далее. Томос. Как бы кто ни относился сейчас (возможно, конъюнктурно) к этому событию, это важный элемент строительства государства. Большое видится на расстоянии. В конце концов, строительство Московского государства произошло именно на фундаменте Киевской митрополии. Переманили в свое время Киевского митрополита в Москву – и процесс пошел. Хотя поначалу, возможно, мало кто понимал, зачем тратиться на церкви и заморских строителей и мастеров. ...........
Есть разница между каким-нибудь 13-14 веком и 21-м? Не все методы строительства государства, принятые тогда, годятся/подходят сегодня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
AlexxK написав:Укрепление армии. Можно сколь угодно долго спорить о причинах этого, но факт остается фактом. Медленно, но верно государство укрепляется, и в плане обороноспособности также.
По томосу уже прокомментировали, поэтому дам ответ по армии. Причем здесь Порошенко - он за свои деньги ее укрепил? Отнюдь! С 2014-го введен военный сбор на доходы украинцев, а также обворован пенсионный фонд, медицина и образование.
Смотрите распределение Бюджета в динамике. Это не более, чем смещение приоритетов от социальных к милитарстким - с одних направлений перебросили расходы на другие: http://cost.ua/ru/budget/expenditure/
Если бы Порошенко поднял армию без ухудшения социальных стандартов, то было бы за что хвалить.
PS: а что касается Ассоциации - для вас вступление это самоцель без каких-либо измеримых параметров? Давайте говорить о результате, а не процессе...
AlexxK написав:............ Далее. Томос. Как бы кто ни относился сейчас (возможно, конъюнктурно) к этому событию, это важный элемент строительства государства. Большое видится на расстоянии. В конце концов, строительство Московского государства произошло именно на фундаменте Киевской митрополии. Переманили в свое время Киевского митрополита в Москву – и процесс пошел. Хотя поначалу, возможно, мало кто понимал, зачем тратиться на церкви и заморских строителей и мастеров. ...........
Есть разница между каким-нибудь 13-14 веком и 21-м? Не все методы строительства государства, принятые тогда, годятся/подходят сегодня.
Годится или нет данный метод строительства государства - рассудит История.
AlexxK написав:Укрепление армии. Можно сколь угодно долго спорить о причинах этого, но факт остается фактом. Медленно, но верно государство укрепляется, и в плане обороноспособности также.
Причем здесь Порошенко - он за свои деньги ее укрепил? Отнюдь! С 2014-го введен военный сбор на доходы украинцев, а также обворован пенсионный фонд, медицина и образование.
Смотрите распределение Бюджета в динамике. Это не более, чем смещение приоритетов от социальных к милитарстким - с одних направлений перебросили расходы на другие: http://cost.ua/ru/budget/expenditure/
Этого тоже не будет в учебниках
А по Ассоциации, на мой взгляд, рано еще судить о результатах, ведь сказав А, наши керманичи на этом и остановились. А тут надо впрягаться и тащить.
Впрочем, это все жевано-пережевано, в том числе и на этом форуме. За что, собственно, По и понес политическую ответственность.
Как будет дальше - посмотрим. Тем более что ни процесс, ни результат не зависят от нашего с Вами "говорения"
AlexxK написав:............ Далее. Томос. Как бы кто ни относился сейчас (возможно, конъюнктурно) к этому событию, это важный элемент строительства государства. Большое видится на расстоянии. В конце концов, строительство Московского государства произошло именно на фундаменте Киевской митрополии. Переманили в свое время Киевского митрополита в Москву – и процесс пошел. Хотя поначалу, возможно, мало кто понимал, зачем тратиться на церкви и заморских строителей и мастеров. ...........
Есть разница между каким-нибудь 13-14 веком и 21-м? Не все методы строительства государства, принятые тогда, годятся/подходят сегодня.
Годится или нет данный метод строительства государства - рассудит История.
Не надо громких слов и "Историй" с большой буквы. Если Вы хотите строить теократическое государство, пожалуйста. Но тогда Вам не в Европу, а в Саудовскую Аравию. Правда, в сегодняшней Украине это у Вас вряд ли получится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
mephala написав:......... опа. "спец" виповз. все то він знає про ціни. ДП "ЕНЕРГОРИНОК" Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.03.2019 по 31.03.2019) по ТЕС склав 1763.67 грн./МВт.г Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.04.2019 по 30.04.2019) по ТЕС склав 1633.06 грн./МВт.г Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.05.2019 по 31.05.2019) по ТЕС склав 1734.32 грн./МВт.г Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.06.2019 по 30.06.2019) по ТЕС склав 1422.43 грн./МВт.г
Красиво! Но почему тогда
По итогам первого месяца работы нового рынка цены на электроэнергию для промышленных потребителей взлетели на 10-25 процентов. При этом, в правительстве перед запуском рынка прогнозировали, что рост составит не более 5-7 процентов. Не трудно догадаться, что резкий рост цен на один из ключевых ресурсов вызвал критику крупнейших украинских предприятий, которые в один голос заявляли, что их производство стало нерентабельным и неконкурентным по сравнению с европейскими предприятиями, где электротарифы оказалась даже ниже. Более того, отечественные водоканалы допустили возможность перехода на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий. Поэтому 14 августа правительство постаралось эту ситуацию исправить, внеся изменения в постановление о специальных обязательствах, которое позволило понизить тарифы для крупных промышленных потребителей. При этом, на сколько тарифы будут снижены, не уточнялось. ..... Уходящий в отставку в связи с избранием нового парламента, Кабинет министров пошел на встречу президенту и 21 августа вновь поменял постановление о специальных обязательствах - второй раз за две недели. .......... Остается надеяться, что полноценная реализация либеральной реформы с первых дней будет в приоритете у нового правительства и парламента. А это задача не из легких – новому руководству страны нужно донести до широких масс, что без повышения тарифов отечественную экономику ждет коллапс. По правде говоря, уже сегодня должен быть наработан и представлен общественности поэтапный план повышения цен на электроэнергию для населения. Чем дольше будут затягивать с этим вопросом, тем больнее его будет решить. .....
твердження що наші підприємства стали не рентабельними через ціну на е/е досить спірне. дані за кінець 2018 року але можна додати максимальні 25% на які здорожчало та оцінити на скільки ж дорога е/е порівняно з європейськими країнами Ціни на електроенергію у країнах Європи
а стосовно того що неочікувано зросла ціна - так ми переходимо на іншу систему визначення ціни. тепер не злочинний порох буде регулювати ціну а ринок.