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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3835383638373838

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 17:43

  ЛАД написав:Потом расскажете про Роттердам+

Так а що мені розказувати про нього?
Це зефіли розказували що ось як тільки поборемо ротердам+ то відразу наступить земля обетована.
Це якраз і я хочу взнати - от уже ми живемо два місяці без ротердам+ то де ж вона ця манна небесна яку так обіцяли?
Востаннє редагувалось mephala в Суб 24 сер, 2019 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 17:44

Один народ
Чисто поржать :lol:
https://gorky-look.livejournal.com/301565.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:17

  zРадио написав:К Кравчуку, Кучме и Ющенко у меня вопросов меньше, чем к последним двух до Зеленского. С ростовским все понятно, а вот по какому такому пониманию строил Украину Порошенко?

а вы серьёзно считаете ростовского хуже шоколадного? вот лично я вижу чёткую закономерность - каждый следующий хуже предыдущего... :)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:18

  Вкладчик1234 написав:Самые внимательные метко подметили, что на торжественной части сегодняшнего празднования Порошенко не было.

Но на рюмашку заскочил! :)

это же святое... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:37

  AlexxK написав:ЛАД

Согласно Конституции Украины - церковь отделена от государства.

Так что Ваши рассуждения ни о чем :D

И потом, какая разница, чего хочу я?

Смотрите, чего хочет Зеленский. А от него я ни разу не слышал о построении теократического государства в Украине :D

Мои рассуждения исключительно в связи с Вашими высказываниями о томосе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:50

  ЛАД написав:
  AlexxK написав:ЛАД

Согласно Конституции Украины - церковь отделена от государства.

Так что Ваши рассуждения ни о чем :D

И потом, какая разница, чего хочу я?

Смотрите, чего хочет Зеленский. А от него я ни разу не слышал о построении теократического государства в Украине :D

Мои рассуждения исключительно в связи с Вашими высказываниями о томосе.


Мои высказывания о томосе не противоречат конституции. И логике тоже.

В отличие от Ваших рассуждений о теократическом государстве. :D
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 19:06

Несколько сотен человек 23 августа пришли под памятник Дюку в Одессе, чтобы почтить память погибших за независимость Украины.

Об этом сообщает корреспондент 048.ua.

Перед началом акции на площади расставили зажженные свечки в форме карты Украины. Больше всего свечей скопилось на территории Крыма, а также Донецкой и Луганской областей.

Акция-реквием началась с минуты молчания, после чего священнослужители провели молебен за тех, кто отдал жизнь. Музыкальное сопровождение осуществлял оркестр ВМС Украины. Под конец акции в центр карты вышел инженер из Москвы с букетом в цветах украинского флага и стал на колени перед матерями, женами и детьми погибших.

Как рассказал инженер из Москвы Константин Тычина, который является гражданином России, таким образом он попросил прощение у семей погибших в войне с Россией. По его словам, хоть в России далеко не все поддерживают действия Владимира Путина, в том числе и он, но вина за эти смерти лежит на всех гражданах России.

"Я не военный, но я тоже виноват в том, что они мертвые. Виноваты те, кто поддерживает действующий режим в России, потому что они поддерживают преступления и те, кто сопротивляется, потому что, наверное, мы плохо сопротивлялись, если это все таки случилось" - сказал Константин Тычина.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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