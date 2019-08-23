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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3835383638373838 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Суб 24 сер, 2019 17:43 ЛАД написав: Потом расскажете про Роттердам+ Потом расскажете про Роттердам+

Так а що мені розказувати про нього?

Це зефіли розказували що ось як тільки поборемо ротердам+ то відразу наступить земля обетована.

Це якраз і я хочу взнати - от уже ми живемо два місяці без ротердам+ то де ж вона ця манна небесна яку так обіцяли? Так а що мені розказувати про нього?Це зефіли розказували що ось як тільки поборемо ротердам+ то відразу наступить земля обетована.Це якраз і я хочу взнати - от уже ми живемо два місяці без ротердам+ то де ж вона ця манна небесна яку так обіцяли? Востаннє редагувалось mephala в Суб 24 сер, 2019 17:45, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 5321 З нами з: 07.04.14 Подякував: 71 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 17:44

Чисто поржать

https://gorky-look.livejournal.com/301565.html Один народЧисто поржать "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8242 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 592 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 18:17 zРадио написав: К Кравчуку, Кучме и Ющенко у меня вопросов меньше, чем к последним двух до Зеленского. С ростовским все понятно, а вот по какому такому пониманию строил Украину Порошенко? К Кравчуку, Кучме и Ющенко у меня вопросов меньше, чем к последним двух до Зеленского. С ростовским все понятно, а вот по какому такому пониманию строил Украину Порошенко?

а вы серьёзно считаете ростовского хуже шоколадного? вот лично я вижу чёткую закономерность - каждый следующий хуже предыдущего... а вы серьёзно считаете ростовского хуже шоколадного? вот лично я вижу чёткую закономерность - каждый следующий хуже предыдущего... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4137 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 671 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 18:18 Вкладчик1234 написав: Самые внимательные метко подметили, что на торжественной части сегодняшнего празднования Порошенко не было.



Но на рюмашку заскочил! Самые внимательные метко подметили, что на торжественной части сегодняшнего празднования Порошенко не было.Но на рюмашку заскочил!

это же святое... это же святое... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4137 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 671 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 18:37 AlexxK написав: ЛАД



Согласно Конституции Украины - церковь отделена от государства.



Так что Ваши рассуждения ни о чем



И потом, какая разница, чего хочу я?



Смотрите, чего хочет Зеленский. А от него я ни разу не слышал о построении теократического государства в Украине Согласно Конституции Украины - церковь отделена от государства.Так что Ваши рассуждения ни о чемИ потом, какая разница, чего хочу я?Смотрите, чего хочет Зеленский. А от него я ни разу не слышал о построении теократического государства в Украине

Мои рассуждения исключительно в связи с Вашими высказываниями о томосе. Мои рассуждения исключительно в связи с Вашими высказываниями о томосе. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13881 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4239 раз. Подякували: 3931 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 18:50 ЛАД написав: AlexxK написав: ЛАД



Согласно Конституции Украины - церковь отделена от государства.



Так что Ваши рассуждения ни о чем



И потом, какая разница, чего хочу я?



Смотрите, чего хочет Зеленский. А от него я ни разу не слышал о построении теократического государства в Украине Согласно Конституции Украины - церковь отделена от государства.Так что Ваши рассуждения ни о чемИ потом, какая разница, чего хочу я?Смотрите, чего хочет Зеленский. А от него я ни разу не слышал о построении теократического государства в Украине

Мои рассуждения исключительно в связи с Вашими высказываниями о томосе. Мои рассуждения исключительно в связи с Вашими высказываниями о томосе.



Мои высказывания о томосе не противоречат конституции. И логике тоже.



В отличие от Ваших рассуждений о теократическом государстве. Мои высказывания о томосе не противоречат конституции. И логике тоже.В отличие от Ваших рассуждений о теократическом государстве. AlexxK Повідомлень: 35 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 сер, 2019 19:06 Несколько сотен человек 23 августа пришли под памятник Дюку в Одессе, чтобы почтить память погибших за независимость Украины.



Об этом сообщает корреспондент 048.ua.



Перед началом акции на площади расставили зажженные свечки в форме карты Украины. Больше всего свечей скопилось на территории Крыма, а также Донецкой и Луганской областей.



Акция-реквием началась с минуты молчания, после чего священнослужители провели молебен за тех, кто отдал жизнь. Музыкальное сопровождение осуществлял оркестр ВМС Украины. Под конец акции в центр карты вышел инженер из Москвы с букетом в цветах украинского флага и стал на колени перед матерями, женами и детьми погибших.



Как рассказал инженер из Москвы Константин Тычина, который является гражданином России, таким образом он попросил прощение у семей погибших в войне с Россией. По его словам, хоть в России далеко не все поддерживают действия Владимира Путина, в том числе и он, но вина за эти смерти лежит на всех гражданах России.



"Я не военный, но я тоже виноват в том, что они мертвые. Виноваты те, кто поддерживает действующий режим в России, потому что они поддерживают преступления и те, кто сопротивляется, потому что, наверное, мы плохо сопротивлялись, если это все таки случилось" - сказал Константин Тычина. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8242 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 592 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3835383638373838 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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