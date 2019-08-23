Додано: Суб 24 сер, 2019 19:06

Несколько сотен человек 23 августа пришли под памятник Дюку в Одессе, чтобы почтить память погибших за независимость Украины.



Об этом сообщает корреспондент 048.ua.



Перед началом акции на площади расставили зажженные свечки в форме карты Украины. Больше всего свечей скопилось на территории Крыма, а также Донецкой и Луганской областей.



Акция-реквием началась с минуты молчания, после чего священнослужители провели молебен за тех, кто отдал жизнь. Музыкальное сопровождение осуществлял оркестр ВМС Украины. Под конец акции в центр карты вышел инженер из Москвы с букетом в цветах украинского флага и стал на колени перед матерями, женами и детьми погибших.



Как рассказал инженер из Москвы Константин Тычина, который является гражданином России, таким образом он попросил прощение у семей погибших в войне с Россией. По его словам, хоть в России далеко не все поддерживают действия Владимира Путина, в том числе и он, но вина за эти смерти лежит на всех гражданах России.



"Я не военный, но я тоже виноват в том, что они мертвые. Виноваты те, кто поддерживает действующий режим в России, потому что они поддерживают преступления и те, кто сопротивляется, потому что, наверное, мы плохо сопротивлялись, если это все таки случилось" - сказал Константин Тычина.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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