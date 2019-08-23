Так а що мені розказувати про нього?
Це зефіли розказували що ось як тільки поборемо ротердам+ то відразу наступить земля обетована.
Це якраз і я хочу взнати - от уже ми живемо два місяці без ротердам+ то де ж вона ця манна небесна яку так обіцяли?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 24 сер, 2019 17:43
Так а що мені розказувати про нього?
Це зефіли розказували що ось як тільки поборемо ротердам+ то відразу наступить земля обетована.
Це якраз і я хочу взнати - от уже ми живемо два місяці без ротердам+ то де ж вона ця манна небесна яку так обіцяли?
Востаннє редагувалось mephala в Суб 24 сер, 2019 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 сер, 2019 17:44
Один народ
Чисто поржать
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 24 сер, 2019 18:17
а вы серьёзно считаете ростовского хуже шоколадного? вот лично я вижу чёткую закономерность - каждый следующий хуже предыдущего...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 24 сер, 2019 18:18
это же святое...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 24 сер, 2019 18:37
Мои рассуждения исключительно в связи с Вашими высказываниями о томосе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 24 сер, 2019 18:50
Мои высказывания о томосе не противоречат конституции. И логике тоже.
В отличие от Ваших рассуждений о теократическом государстве.
Додано: Суб 24 сер, 2019 19:06
Несколько сотен человек 23 августа пришли под памятник Дюку в Одессе, чтобы почтить память погибших за независимость Украины.
Об этом сообщает корреспондент 048.ua.
Перед началом акции на площади расставили зажженные свечки в форме карты Украины. Больше всего свечей скопилось на территории Крыма, а также Донецкой и Луганской областей.
Акция-реквием началась с минуты молчания, после чего священнослужители провели молебен за тех, кто отдал жизнь. Музыкальное сопровождение осуществлял оркестр ВМС Украины. Под конец акции в центр карты вышел инженер из Москвы с букетом в цветах украинского флага и стал на колени перед матерями, женами и детьми погибших.
Как рассказал инженер из Москвы Константин Тычина, который является гражданином России, таким образом он попросил прощение у семей погибших в войне с Россией. По его словам, хоть в России далеко не все поддерживают действия Владимира Путина, в том числе и он, но вина за эти смерти лежит на всех гражданах России.
"Я не военный, но я тоже виноват в том, что они мертвые. Виноваты те, кто поддерживает действующий режим в России, потому что они поддерживают преступления и те, кто сопротивляется, потому что, наверное, мы плохо сопротивлялись, если это все таки случилось" - сказал Константин Тычина.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 24 сер, 2019 19:41
Сэм Кислин (миллиардер из США и друг Трампа), прямая речь (с 1:50):
Общая продолжительность - 10:05.
Додано: Суб 24 сер, 2019 19:42
із статті
Изменение менеджмента государственной компании «Центрэнерго», куда вместо менеджеров Игоря Кононенко вошли люди, близкие к Игорю Коломойскому.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 24 сер, 2019 19:45
коли я зможу підключитися, ну як в Польщі до Таурона, за один день?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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