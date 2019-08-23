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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3836383738383839

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 19:49

  AlexxK написав:zРадио

Что будет написано в учебниках истории по периоду президентства По?

Прежде всего – подписание Ассоциации с ЕС. И тогда мало кто вспомнит, что основную работу в этом направлении совершили Ющенко, а в плане имплементации стандартов ЕС – Янукович. А начинал этот процесс еще Михо, будучи президентом Грузии. Он тащил в Ассоциацию Грузию (после известных событий 08.08.08), ну и Украину прицепили вагоном к этому паровозу. А сливки снял Порошенко. И так бывает.

Далее. Томос. Как бы кто ни относился сейчас (возможно, конъюнктурно) к этому событию, это важный элемент строительства государства. Большое видится на расстоянии. В конце концов, строительство Московского государства произошло именно на фундаменте Киевской митрополии. Переманили в свое время Киевского митрополита в Москву – и процесс пошел. Хотя поначалу, возможно, мало кто понимал, зачем тратиться на церкви и заморских строителей и мастеров.

Укрепление армии. Можно сколь угодно долго спорить о причинах этого, но факт остается фактом. Медленно, но верно государство укрепляется, и в плане обороноспособности также.

Можно, конечно, и негатива добавить в мой краткий обзор, но не хочется в праздник.

Слава Украине!

Героям слава!

головне: не забувати закушувати
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 19:49

  yanyura написав:Сэм Кислин (миллиардер из США и друг Трампа), прямая речь (с 1:50):
... Роттердам плюс это чисто коррумпированная схема сделанная самим Порошенко. Это чистая коррупция...
Он сделал так, что где-то может 700, может 800 миллионов украл у людей Украины на этой схеме...

https://www.youtube.com/watch?v=XtUcZM4d6AQ
Общая продолжительность - 10:05.

порошенко пішов
ротердам+ пішов слідом за ним.
нас чекає земля обетована та мана небесна тепер?
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 19:50

  zРадио написав:
  Вкладчик1234 написав:Из интернетов

Зображення


М-да... Не хватает только телемоста с Ростовом, и был бы "фулл хаус" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

мені здалося, що крайній зліва ВФЯ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:02

  flyman написав:коли я зможу підключитися, ну як в Польщі до Таурона, за один день?

как только имигрируете в Польшу... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:11

  Тракторист написав:
  zРадио написав:К Кравчуку, Кучме и Ющенко у меня вопросов меньше, чем к последним двух до Зеленского. С ростовским все понятно, а вот по какому такому пониманию строил Украину Порошенко?

а вы серьёзно считаете ростовского хуже шоколадного? вот лично я вижу чёткую закономерность - каждый следующий хуже предыдущего... :)


Лично Янукович - в целом не хуже и не лучше Порошенко. Тупее - однозначно, правда Порошенко использовал ум в личное благо, а не государственное, поэтому эта черта положительна исключительно для него самого.

А вот команда у Януковича, включая премьера - на голову выше того сброда, который 5 последних лет гордо величал себя "реформаторами"
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:19

  AlexxK написав:
  Вкладчик1234 написав:Самые внимательные метко подметили, что на торжественной части сегодняшнего празднования Порошенко не было.
Но на рюмашку заскочил! :)


И в этом весь По!
Вот это его жлобство и мелочность сильно подпортили впечатление от его каденции :(


Глибоченний аналіз. Це вже на бабки на лавці, а синяки в наливайці з своєї дзвіниці. Може йому, як і багатьом іншим бадоєвсько-коляденківський формат не підходив?
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/den-ne ... 39114.html
Порошенко пояснив, чому проігнорував офіційні заходи в День Незалежності https://gazeta.ua/articles/life/_porosh ... sti/923782
Окремо аналіз виступів п'ятого та шостого:
Первое поздравление Владимира Зеленского с Днем Независимости в роли президента Украины длилось 16 минут. Гарант произнес 6 тысяч 568 слов. Свой план действий, видение будущего Украины Зеленский до сих пор не очертил.
Речь Зеленского в цифрах
В отличие от своего предшественника Петра Порошенко Зеленский ни разу не упомянул слова "Россия" и "агрессор".
"Украина", "украинцы", "украинский" - 22 раза
"Мы" - 22 раза
"Независимость" - 9 раз
"Я" - 9 раз
"Европа", "Европейский" - 3 раза
"Майбутнє" - 2 раза
"Война"- 1 раз
"Военные" - 1 раз
Для сравнения, Петр Порошенко в 2018 году говорил 20 минут и произнес 9484 слова. Чаще всего он упоминал слова "Европа", "европейский" и "Евросоюз" (21 раз), "Россия" и "российский" (12 раз), "армия" (5 раз). https://kp.ua/politics/645333-eksperty- ... onu-rossyy
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:33

Порошенко жмет руку Путину уже после того, как отняты Крым, ОРДЛО, убиты сотни граждан Украины, а сотни тысяч стали беженцами в своей стране:
26 августа, 2014
Президент Украины Петр Порошенко пожал руку президенту РФ Владимиру Путину перед началом переговоров в формате Таможенный союз-ЕС-Украина.

Зображення
https://zn.ua/POLITICS/poroshenko-pozha ... 1537_.html

17 октября 2014
Порошенко второй раз пожал руку человеку, который убивает украинцев

Зображення
https://gazeta.ua/ru/articles/life/_por ... cev/587208

12 февраля 2015
11 февраля, президент России Путин и президент Украины Порошенко до начала переговоров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) в Минске пожали руки.

Зображення
https://antikor.com.ua/articles/27600-p ... u_v_minske

02.10.2015
Президент Петр Порошенко во время встречи в рамках «нормандского формата» в Париже пожал руку президенту России Владимиру Путину.

Зображення
https://www.capital.ua/ru/news/53572-po ... uku-putinu

Сколько раз жал руку Путину Зеленский?

У кого хватит смелости утверждать, что Порошенко порядочнее Зеленского?

Ой+
Порошенко пояснив, чому проігнорував офіційні заходи в День Незалежності
https://gazeta.ua/articles/life/_porosh ... sti/923782

Лучше посмотреть его прямую речь, чем пересказ его слов журналистами - https://www.youtube.com/watch?v=ADdqLOkxf0k
yanyura
 
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