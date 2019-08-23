Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Что будет написано в учебниках истории по периоду президентства По?
Прежде всего – подписание Ассоциации с ЕС. И тогда мало кто вспомнит, что основную работу в этом направлении совершили Ющенко, а в плане имплементации стандартов ЕС – Янукович. А начинал этот процесс еще Михо, будучи президентом Грузии. Он тащил в Ассоциацию Грузию (после известных событий 08.08.08), ну и Украину прицепили вагоном к этому паровозу. А сливки снял Порошенко. И так бывает.
Далее. Томос. Как бы кто ни относился сейчас (возможно, конъюнктурно) к этому событию, это важный элемент строительства государства. Большое видится на расстоянии. В конце концов, строительство Московского государства произошло именно на фундаменте Киевской митрополии. Переманили в свое время Киевского митрополита в Москву – и процесс пошел. Хотя поначалу, возможно, мало кто понимал, зачем тратиться на церкви и заморских строителей и мастеров.
Укрепление армии. Можно сколь угодно долго спорить о причинах этого, но факт остается фактом. Медленно, но верно государство укрепляется, и в плане обороноспособности также.
Можно, конечно, и негатива добавить в мой краткий обзор, но не хочется в праздник.
Слава Украине!
Героям слава!
головне: не забувати закушувати
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
М-да... Не хватает только телемоста с Ростовом, и был бы "фулл хаус"
мені здалося, що крайній зліва ВФЯ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:К Кравчуку, Кучме и Ющенко у меня вопросов меньше, чем к последним двух до Зеленского. С ростовским все понятно, а вот по какому такому пониманию строил Украину Порошенко?
а вы серьёзно считаете ростовского хуже шоколадного? вот лично я вижу чёткую закономерность - каждый следующий хуже предыдущего...
Лично Янукович - в целом не хуже и не лучше Порошенко. Тупее - однозначно, правда Порошенко использовал ум в личное благо, а не государственное, поэтому эта черта положительна исключительно для него самого.
А вот команда у Януковича, включая премьера - на голову выше того сброда, который 5 последних лет гордо величал себя "реформаторами"
Первое поздравление Владимира Зеленского с Днем Независимости в роли президента Украины длилось 16 минут. Гарант произнес 6 тысяч 568 слов. Свой план действий, видение будущего Украины Зеленский до сих пор не очертил. Речь Зеленского в цифрах В отличие от своего предшественника Петра Порошенко Зеленский ни разу не упомянул слова "Россия" и "агрессор". "Украина", "украинцы", "украинский" - 22 раза "Мы" - 22 раза "Независимость" - 9 раз "Я" - 9 раз "Европа", "Европейский" - 3 раза "Майбутнє" - 2 раза "Война"- 1 раз "Военные" - 1 раз Для сравнения, Петр Порошенко в 2018 году говорил 20 минут и произнес 9484 слова. Чаще всего он упоминал слова "Европа", "европейский" и "Евросоюз" (21 раз), "Россия" и "российский" (12 раз), "армия" (5 раз). https://kp.ua/politics/645333-eksperty- ... onu-rossyy