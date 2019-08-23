AlexxK написав:

Что будет написано в учебниках истории по периоду президентства По?Прежде всего – подписание Ассоциации с ЕС. И тогда мало кто вспомнит, что основную работу в этом направлении совершили Ющенко, а в плане имплементации стандартов ЕС – Янукович. А начинал этот процесс еще Михо, будучи президентом Грузии. Он тащил в Ассоциацию Грузию (после известных событий 08.08.08), ну и Украину прицепили вагоном к этому паровозу. А сливки снял Порошенко. И так бывает.Далее. Томос. Как бы кто ни относился сейчас (возможно, конъюнктурно) к этому событию, это важный элемент строительства государства. Большое видится на расстоянии. В конце концов, строительство Московского государства произошло именно на фундаменте Киевской митрополии. Переманили в свое время Киевского митрополита в Москву – и процесс пошел. Хотя поначалу, возможно, мало кто понимал, зачем тратиться на церкви и заморских строителей и мастеров.Укрепление армии. Можно сколь угодно долго спорить о причинах этого, но факт остается фактом. Медленно, но верно государство укрепляется, и в плане обороноспособности также.Можно, конечно, и негатива добавить в мой краткий обзор, но не хочется в праздник.Слава Украине!Героям слава!