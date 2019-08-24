Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Что будет написано в учебниках истории по периоду президентства По?
Прежде всего – подписание Ассоциации с ЕС. И тогда мало кто вспомнит, что основную работу в этом направлении совершили Ющенко, а в плане имплементации стандартов ЕС – Янукович. А начинал этот процесс еще Михо, будучи президентом Грузии. Он тащил в Ассоциацию Грузию (после известных событий 08.08.08), ну и Украину прицепили вагоном к этому паровозу. А сливки снял Порошенко. И так бывает.
Далее. Томос. Как бы кто ни относился сейчас (возможно, конъюнктурно) к этому событию, это важный элемент строительства государства. Большое видится на расстоянии. В конце концов, строительство Московского государства произошло именно на фундаменте Киевской митрополии. Переманили в свое время Киевского митрополита в Москву – и процесс пошел. Хотя поначалу, возможно, мало кто понимал, зачем тратиться на церкви и заморских строителей и мастеров.
Укрепление армии. Можно сколь угодно долго спорить о причинах этого, но факт остается фактом. Медленно, но верно государство укрепляется, и в плане обороноспособности также.
Можно, конечно, и негатива добавить в мой краткий обзор, но не хочется в праздник.
Слава Украине!
Героям слава!
головне: не забувати закушувати
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
М-да... Не хватает только телемоста с Ростовом, и был бы "фулл хаус"
мені здалося, що крайній зліва ВФЯ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:К Кравчуку, Кучме и Ющенко у меня вопросов меньше, чем к последним двух до Зеленского. С ростовским все понятно, а вот по какому такому пониманию строил Украину Порошенко?
а вы серьёзно считаете ростовского хуже шоколадного? вот лично я вижу чёткую закономерность - каждый следующий хуже предыдущего...
Лично Янукович - в целом не хуже и не лучше Порошенко. Тупее - однозначно, правда Порошенко использовал ум в личное благо, а не государственное, поэтому эта черта положительна исключительно для него самого.
А вот команда у Януковича, включая премьера - на голову выше того сброда, который 5 последних лет гордо величал себя "реформаторами"
Первое поздравление Владимира Зеленского с Днем Независимости в роли президента Украины длилось 16 минут. Гарант произнес 6 тысяч 568 слов. Свой план действий, видение будущего Украины Зеленский до сих пор не очертил. Речь Зеленского в цифрах В отличие от своего предшественника Петра Порошенко Зеленский ни разу не упомянул слова "Россия" и "агрессор". "Украина", "украинцы", "украинский" - 22 раза "Мы" - 22 раза "Независимость" - 9 раз "Я" - 9 раз "Европа", "Европейский" - 3 раза "Майбутнє" - 2 раза "Война"- 1 раз "Военные" - 1 раз Для сравнения, Петр Порошенко в 2018 году говорил 20 минут и произнес 9484 слова. Чаще всего он упоминал слова "Европа", "европейский" и "Евросоюз" (21 раз), "Россия" и "российский" (12 раз), "армия" (5 раз). https://kp.ua/politics/645333-eksperty- ... onu-rossyy
https://strana.ua/opinions/218688-za-28 ... z-nas.html Все-таки нужно быть последовательным. Спустя 28 лет я задаю себе вопрос - что сделало это государство для моего счастья? И я имею чёткий ответ - НИ-ЧЕ-ГО. Мое личное счастье, моей семьи и близких - есть продукт наших личных усилий, которые всегда шли ВОПРЕКИ политике нашего государства. Оно всегда скорее мешало и мешает жизни частного человека, чем помогает ей. Более того, счастливых людей в нашем обществе не любят. Потому что большинство внутренне несвободны. Наше общество слишком медленно мутирует в хорошем смысле этого слова, выталкивая наиболее активных и рискованных личностей из страны. Миллионами. Это главная трагедия Украины. Потому на 28 годовщину Дня независимости у меня есть сказать одно - не тратьте время на заблуждения, иллюзии и проблемы людей далёких от вас. Во-первых, они все равно не оценят. Во-вторых, жизнь очень коротка, чтобы быть в ней несчастным человеком.
mephala написав:......... опа. "спец" виповз. все то він знає про ціни. ДП "ЕНЕРГОРИНОК" Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.03.2019 по 31.03.2019) по ТЕС склав 1763.67 грн./МВт.г Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.04.2019 по 30.04.2019) по ТЕС склав 1633.06 грн./МВт.г Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.05.2019 по 31.05.2019) по ТЕС склав 1734.32 грн./МВт.г Динаміка цін продажу електроенергії в Оптовий ринок електроенергії виробниками (з 01.06.2019 по 30.06.2019) по ТЕС склав 1422.43 грн./МВт.г
Красиво! Но почему тогда
Остается надеяться, что полноценная реализация либеральной реформы с первых дней будет в приоритете у нового правительства и парламента. А это задача не из легких – новому руководству страны нужно донести до широких масс, что без повышения тарифов отечественную экономику ждет коллапс. По правде говоря, уже сегодня должен быть наработан и представлен общественности поэтапный план повышения цен на электроэнергию для населения. Чем дольше будут затягивать с этим вопросом, тем больнее его будет решить. .....
Опять "тарифный геноцид" Так что, папередники были правы?