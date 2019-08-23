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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 24 сер, 2019 21:59
yanyura написав:
Сколько раз жал руку Путину Зеленский?
У кого хватит смелости утверждать, что Порошенко порядочнее Зеленского?
а как корелируется рукопожатие с порядочностью?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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